"Были слепы": в Японии обвинили Зеленского во лжи и призвали капитулировать - 27.05.2025 Украина.ру
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"Были слепы": в Японии обвинили Зеленского во лжи и призвали капитулировать
"Были слепы": в Японии обвинили Зеленского во лжи и призвали капитулировать - 27.05.2025 Украина.ру
"Были слепы": в Японии обвинили Зеленского во лжи и призвали капитулировать
Пользователи японского издания Yahoo News Japan обвинили Владимира Зеленского во лжи и искажении информации о происходящем на Украине, в том числе относительно якобы беспричинных обстрелов, в которых Киев обвиняет Москву. Часть читателей портала призвали главу киевского режима капитулировать
2025-05-27T12:34
2025-05-27T12:34
новости
украина
россия
москва
дональд трамп
владимир зеленский
трамп и зеленский
вооруженные силы украины
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"Как же предвзяты западные СМИ! Украина атакует российские города каждый божий день, и под обстрелом оказываются мирные жители. Но [западные] журналисты продолжают мазать Россию черной краской", "Проигрывает здесь Украина. Но именно она продолжает снисходительно требовать от России безоговорочной капитуляции. Это так дико, так странно", "К 2021 году украинские военные убили на востоке Украины около 16 тысяч пророссийски настроенных людей, включая детей. Нельзя забывать о тягостных уроках прошлого", - написали пользователи.Кое-кто из комментаторов воспользовался площадкой Yahoo News Japan, чтобы напрямую обратиться к главарю киевского режима Владимиру Зеленскому.ВСУ практически ежедневно атакуют российские регионы сотнями дронов, однако Запад старательно делает вид, что ничего не происходит. При этом когда Москва отвечает, коллективный Брюссель или Вашингтон высказывают свое недовольство. Так, например, произошло накануне: президент США Дональд Трамп заявил, что с его российским коллегой Владимиром Путиным "что-то случилось"."Он совершенно сошел с ума! Я всегда говорил, что он хочет ВСЮ Украину, а не только ее часть", - написал Трамп в своих соцсетях, забыв уточнить, что еще в конце апреля говорил абсолютно противоположное: Подрыв мирных усилий, провалы ВСУ, запугивание "российской угрозой".Эти слова американского лидера вызвали ликование в Киеве, где решили, что Вашингтон, кажется, возвращается в антироссийскую повестку коллективного Запада. Но радость была недолгой: раскритиковал Трамп и Владимира Зеленского, заявив, что каждое слово последнего усугубляет и без того сложную для Украины ситуацию. Кроме того, глава Белого дома ни разу не обмолвился о санкциях против Москвы, которых так ждали на Банковой.Чуть позже пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков ответил Трампу, напомнив, что удары ВС РФ по военным объектам Украины - это ответ на атаки по российским мирным объектам России."Мы видим, как украинцы бьют по нашим объектам социальной инфраструктуры, мирной инфраструктуры. Это ответный удар. И удар как раз по военным объектам и военным целям", - отметил он, отметив, что высказывания Трампа по этой теме могут быть связаны с "эмоциональной перегрузкой".Накануне Минобороны РФ подтвердило информацию о том, что российские войска нанесли массированный удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, "цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены".В ночь на 25 мая российские вооруженные силы нанесли удар по центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи Украины, а также по предприятиям противника, выпускающим компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные дроны.В ночь на 24 мая ВС РФ поразили предприятие, выпускающее ракеты и ударные беспилотники, а также центр радиотехнической разведки и позиции комплекса ПВО Patriot. А в ночь на 23 мая российские военные ударили по контейнеровозу с военным грузом, шедшему в порт Одессы, а еще по складу контейнеров в этом порту.О том, почему глава американского государства непоследовательно себя ведет, и что кроется за его противоречивыми высказываниями - в материале Сыграть в "ближе-дальше": диалог Трампа и Пескова, или при чем тут Староконстантинов и санкции.
https://ukraina.ru/20250526/ukrainskiy-tsugtsvang-ili-kak-tushit-pozhar-kerosinom-tramp-obyasnil-chto-zelenskiy-delaet-ne-tak-1063410142.html
https://ukraina.ru/20250527/tramp-prismatrivaetsya-k-vvedeniyu-sanktsiy-protiv-moskvy-no-u-nego-est-pri-prichiny-ne-delat-etogo-1063427989.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, москва, дональд трамп, владимир зеленский, трамп и зеленский, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, Москва, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Трамп и Зеленский, Вооруженные силы Украины

"Были слепы": в Японии обвинили Зеленского во лжи и призвали капитулировать

12:34 27.05.2025
 
Зеленский в ауте
Зеленский в ауте
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Пользователи японского издания Yahoo News Japan обвинили Владимира Зеленского во лжи и искажении информации о происходящем на Украине, в том числе относительно якобы беспричинных обстрелов, в которых Киев обвиняет Москву. Часть читателей портала призвали главу киевского режима капитулировать
"Как же предвзяты западные СМИ! Украина атакует российские города каждый божий день, и под обстрелом оказываются мирные жители. Но [западные] журналисты продолжают мазать Россию черной краской", "Проигрывает здесь Украина. Но именно она продолжает снисходительно требовать от России безоговорочной капитуляции. Это так дико, так странно", "К 2021 году украинские военные убили на востоке Украины около 16 тысяч пророссийски настроенных людей, включая детей. Нельзя забывать о тягостных уроках прошлого", - написали пользователи.
Кое-кто из комментаторов воспользовался площадкой Yahoo News Japan, чтобы напрямую обратиться к главарю киевского режима Владимиру Зеленскому.
"Президент Зеленский, действия российской стороны являются не более, чем ответом на атаки украинских беспилотников по Москве. Вы прекрасно знаете об этом, но все равно пытаетесь изображать из себя жертву! На ваши пропагандистские заявления ведется все меньше и меньше людей. <...> Множество комментаторов замечают украинскую ложь и пишут о ней. Раньше мы были слепы. <...> на данном этапе у вас нет иного выбора, кроме как провести президентские выборы и капитулировать перед Россией", - написал один из читателей издания.
ВСУ практически ежедневно атакуют российские регионы сотнями дронов, однако Запад старательно делает вид, что ничего не происходит. При этом когда Москва отвечает, коллективный Брюссель или Вашингтон высказывают свое недовольство. Так, например, произошло накануне: президент США Дональд Трамп заявил, что с его российским коллегой Владимиром Путиным "что-то случилось".
"Он совершенно сошел с ума! Я всегда говорил, что он хочет ВСЮ Украину, а не только ее часть", - написал Трамп в своих соцсетях, забыв уточнить, что еще в конце апреля говорил абсолютно противоположное: Подрыв мирных усилий, провалы ВСУ, запугивание "российской угрозой".
Эти слова американского лидера вызвали ликование в Киеве, где решили, что Вашингтон, кажется, возвращается в антироссийскую повестку коллективного Запада. Но радость была недолгой: раскритиковал Трамп и Владимира Зеленского, заявив, что каждое слово последнего усугубляет и без того сложную для Украины ситуацию. Кроме того, глава Белого дома ни разу не обмолвился о санкциях против Москвы, которых так ждали на Банковой.
- РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Вчера, 10:49
Украинский цугцванг или как тушить пожар керосином: Трамп объяснил, что Зеленский делает не такВсе заявления Владимира Зеленского не помогают Киеву, а только усугубляют и без того сложную украинскую ситуацию. Об этом в своей соцсети TruthSocial сообщил президент США Дональд Трамп
Чуть позже пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков ответил Трампу, напомнив, что удары ВС РФ по военным объектам Украины - это ответ на атаки по российским мирным объектам России.
"Мы видим, как украинцы бьют по нашим объектам социальной инфраструктуры, мирной инфраструктуры. Это ответный удар. И удар как раз по военным объектам и военным целям", - отметил он, отметив, что высказывания Трампа по этой теме могут быть связаны с "эмоциональной перегрузкой".
Накануне Минобороны РФ подтвердило информацию о том, что российские войска нанесли массированный удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, "цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены".
В ночь на 25 мая российские вооруженные силы нанесли удар по центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи Украины, а также по предприятиям противника, выпускающим компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные дроны.
В ночь на 24 мая ВС РФ поразили предприятие, выпускающее ракеты и ударные беспилотники, а также центр радиотехнической разведки и позиции комплекса ПВО Patriot. А в ночь на 23 мая российские военные ударили по контейнеровозу с военным грузом, шедшему в порт Одессы, а еще по складу контейнеров в этом порту.
- РИА Новости, 1920, 27.05.2025
10:57
Трамп "присматривается к введению санкций против Москвы", но у него есть три причины не делать этогоПрезидент США Дональд Трамп обдумывает возможность введение новых санкций против России уже на этой неделе, так как "устал" от мирных переговоров и намерен отказаться от них, "если последний рывок не даст результата". Об этом написало американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, "знакомые с ходом мыслей президента"
О том, почему глава американского государства непоследовательно себя ведет, и что кроется за его противоречивыми высказываниями - в материале Сыграть в "ближе-дальше": диалог Трампа и Пескова, или при чем тут Староконстантинов и санкции.
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