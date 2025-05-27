https://ukraina.ru/20250527/byli-slepy-v-yaponii-obvinili-zelenskogo-vo-lzhi-i-prizvali-kapitulirovat-1063431741.html

"Были слепы": в Японии обвинили Зеленского во лжи и призвали капитулировать

"Были слепы": в Японии обвинили Зеленского во лжи и призвали капитулировать - 27.05.2025 Украина.ру

"Были слепы": в Японии обвинили Зеленского во лжи и призвали капитулировать

Пользователи японского издания Yahoo News Japan обвинили Владимира Зеленского во лжи и искажении информации о происходящем на Украине, в том числе относительно якобы беспричинных обстрелов, в которых Киев обвиняет Москву. Часть читателей портала призвали главу киевского режима капитулировать

2025-05-27T12:34

2025-05-27T12:34

2025-05-27T12:34

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"Как же предвзяты западные СМИ! Украина атакует российские города каждый божий день, и под обстрелом оказываются мирные жители. Но [западные] журналисты продолжают мазать Россию черной краской", "Проигрывает здесь Украина. Но именно она продолжает снисходительно требовать от России безоговорочной капитуляции. Это так дико, так странно", "К 2021 году украинские военные убили на востоке Украины около 16 тысяч пророссийски настроенных людей, включая детей. Нельзя забывать о тягостных уроках прошлого", - написали пользователи.Кое-кто из комментаторов воспользовался площадкой Yahoo News Japan, чтобы напрямую обратиться к главарю киевского режима Владимиру Зеленскому.ВСУ практически ежедневно атакуют российские регионы сотнями дронов, однако Запад старательно делает вид, что ничего не происходит. При этом когда Москва отвечает, коллективный Брюссель или Вашингтон высказывают свое недовольство. Так, например, произошло накануне: президент США Дональд Трамп заявил, что с его российским коллегой Владимиром Путиным "что-то случилось"."Он совершенно сошел с ума! Я всегда говорил, что он хочет ВСЮ Украину, а не только ее часть", - написал Трамп в своих соцсетях, забыв уточнить, что еще в конце апреля говорил абсолютно противоположное: Подрыв мирных усилий, провалы ВСУ, запугивание "российской угрозой".Эти слова американского лидера вызвали ликование в Киеве, где решили, что Вашингтон, кажется, возвращается в антироссийскую повестку коллективного Запада. Но радость была недолгой: раскритиковал Трамп и Владимира Зеленского, заявив, что каждое слово последнего усугубляет и без того сложную для Украины ситуацию. Кроме того, глава Белого дома ни разу не обмолвился о санкциях против Москвы, которых так ждали на Банковой.Чуть позже пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков ответил Трампу, напомнив, что удары ВС РФ по военным объектам Украины - это ответ на атаки по российским мирным объектам России."Мы видим, как украинцы бьют по нашим объектам социальной инфраструктуры, мирной инфраструктуры. Это ответный удар. И удар как раз по военным объектам и военным целям", - отметил он, отметив, что высказывания Трампа по этой теме могут быть связаны с "эмоциональной перегрузкой".Накануне Минобороны РФ подтвердило информацию о том, что российские войска нанесли массированный удар по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, "цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены".В ночь на 25 мая российские вооруженные силы нанесли удар по центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи Украины, а также по предприятиям противника, выпускающим компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные дроны.В ночь на 24 мая ВС РФ поразили предприятие, выпускающее ракеты и ударные беспилотники, а также центр радиотехнической разведки и позиции комплекса ПВО Patriot. А в ночь на 23 мая российские военные ударили по контейнеровозу с военным грузом, шедшему в порт Одессы, а еще по складу контейнеров в этом порту.О том, почему глава американского государства непоследовательно себя ведет, и что кроется за его противоречивыми высказываниями - в материале Сыграть в "ближе-дальше": диалог Трампа и Пескова, или при чем тут Староконстантинов и санкции.

https://ukraina.ru/20250526/ukrainskiy-tsugtsvang-ili-kak-tushit-pozhar-kerosinom-tramp-obyasnil-chto-zelenskiy-delaet-ne-tak-1063410142.html

https://ukraina.ru/20250527/tramp-prismatrivaetsya-k-vvedeniyu-sanktsiy-protiv-moskvy-no-u-nego-est-pri-prichiny-ne-delat-etogo-1063427989.html

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