https://ukraina.ru/20250430/podryv-mirnykh-usiliy-provaly-vsu-zapugivanie-rossiyskoy-ugrozoy-glavnoe-na-ukraine-na-utro-30-1062855988.html

Подрыв мирных усилий, провалы ВСУ, запугивание "российской угрозой". Главное на Украине на утро 30 апреля

Подрыв мирных усилий, провалы ВСУ, запугивание "российской угрозой". Главное на Украине на утро 30 апреля - 30.04.2025 Украина.ру

Подрыв мирных усилий, провалы ВСУ, запугивание "российской угрозой". Главное на Украине на утро 30 апреля

США и РФ хотят урегулировать конфликт, но Зеленский подрывает мирные усилия. Российские военные уничтожают противника и технику. Зеленский использует метод запугивания ради помощи ЕС и срыва переговоров, однако Европа все равно не может собрать военных для Киева из-за нехватки людей и денег

2025-04-30T09:00

2025-04-30T09:00

2025-04-30T09:17

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Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу ABC заявил, что верит в желание российского коллеги Владимира Путина прийти к урегулированию ситуации вокруг Украины."Я бы сказал, что он (Путин - ред.) хотел бы остановить войну", - сказал Трамп.Он также подчеркнул, что благодаря тому, что его российский коллега его уважает, РФ не будет "захватывать всю Украину"."Я думаю, что, скажем так, он меня уважает, и я верю, что из-за меня он не захватит, хотя его решением, его выбором было бы захватить всю Украину", - указал Трамп.Накануне в интервью американскому журналисту Гленну Беку Трамп признался, что ему вообще проще иметь дело с Путиным, чем с Владимиром Зеленским. Также он напомнил, что Россия, в отличие от Украины, представляет собой очень большую военную силу. Зеленского же он раскритиковал за то, что тот "начал кричать" в Белом доме во время своего визита, требуя от американских властей больше поддержки в области безопасности.В свою очередь зампостпреда США при ООН Джон Келли посулил Москве и Киеву огромные выгоды в случае, если они примут предложение США по урегулированию на Украине.Постпред РФ при ООН Василий Небензя напомнил, что Россия готова к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий, несмотря на проблему с легитимностью Зеленского."Рассчитываем на то, что украинская сторона последует нашему примеру (присоединится к перемирию в мае - ред.). Подобный шаг мог бы стать прелюдией к прямым мирным переговорам между Россией и Украиной без каких-либо предварительных условий, к которым мы готовы, несмотря на имеющуюся проблему с легитимностью главы киевского режима", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.Глава МИД РФ Сергей Лавров также назвал предложение президента РФ началом прямых переговоров с Киевом без предварительных условий.В то же время официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что Зеленский подрывает мирные усилия.В своем телеграм-канале она прокомментировала угрозы Зеленского о "болевых точках" России и о том, что в Москве якобы "правильно переживают" из-за парада к 80-летию Победы."О каких "перемириях" со стороны киевского режима можно говорить, когда Банковая буквально в прямом эфире планирует теракты! Это очередное доказательство того, что именно Зеленский со своей экстремистской сворой подрывают мирные усилия. Так ещё и кичатся этим. Собственно, как и поступают классические террористы", - возмутилась она.Провалы ВСУВ ночь на среду по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Она зазвучала в Харьковской области в 2.46, а затем распространилась по всей территории страны.Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военные уничтожили три опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в окрестностях населенных пунктов Богуславка и Новая Кругляковка. Помимо опорных пунктов, была уничтожена техника противника.Также россияне нанесли успешные удары по тыловым районам ВСУ в Харьковской области.Офицер группировки войск "Север" с позывным "Витязь" информировал, что бойцы 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса в освобожденном ВС РФ селе Горналь Курской области захватили в качестве трофеев тяжелый станковый пулемет производства НАТО и изготовленный на Западе специально для Украины противотанковый ракетный комплекс.Также российские бойцы перехватили новый реактивный дрон ВСУ, пытавшийся атаковать ЛНР."Исходя из обнаруженных обломков, предварительно, ВСУ использовали для нанесения удара украинский ударный беспилотник по типу "крыло" на реактивном двигателе, дальность полета которого может составлять до 500 километров", - рассказал источник в силовых структурах.Данная модель беспилотника ранее практически не использовалась. По предварительной информации, боевая часть может составлять до 20 килограммов, а скорость полета - до 200 километров в час.Кроме прочего, российские силы противовоздушной обороны ночью уничтожили 34 украинских беспилотника над пятью регионами России, сообщили в Минобороны РФ. Пятнадцать из них – над территорией Курской области, восемь над Брянской, семь - над Орловской, три - над Владимирской и один - над Белгородской областями.Запугивание "российской угрозой"Зеленский использует метод запугивания в отношении европейских стран ради получения помощи ЕС и срыва переговоров по урегулированию конфликта.Это подтвердил белорусский политолог, директор центра изучения и развития континентальной интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, передает РИА Новости.Он напомнил, что выступая по видеосвязи на саммите инициативы "Триморье" в Польше, Зеленский заявил, что, прикрываясь военными учениями, Россия летом якобы что-то готовит в Белоруссии, но отметил, что не знает, куда будет направлена "атака" - на Украину, или Литву, или Польшу. Он предупредил, что "все должны быть готовы".Он также напомнил, что "сейчас идут переговоры, непростые, сложные, России и США"."Вряд ли бы Россия стала их таким образом срывать. Не вижу для этого никаких резонов. А Зеленскому нужно переговоры сорвать, чтобы выглядеть жертвой, которой нужно помогать. Поэтому делаются такие заявления", - объяснил политолог.По его словам, эти "предупреждения" Зеленского направлены именно на срыв переговорного процесса и на то, чтобы Украину дальше продолжали снабжать оружием и деньгами, чтобы она продолжала бесконечно эту войну.Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью RT также рассказал, что западным СМИ выгодно пугать население "вторжением" России, поскольку они связаны с наживающимися на производстве оружия компаниями."Им выгодна продажа оружия, многими СМИ управляют конгломераты, наживающиеся на производстве оружия", — сказал эксперт.Он призвал придерживаться здравого смысла, слушая рассказы о "собирающихся напасть русских". Макговерн также отметил, что Россия пытается прийти к мирному урегулированию конфликта на Украине.В то же время британская газета Times со ссылкой на источники пишет, что европейские страны, высказывающиеся за размещение на Украине так называемых "сил сдерживания", не смогут собрать 25 тысяч военных для этой цели из-за нехватки военнослужащих и денег.По данным газеты, начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин поднял перед своими европейскими коллегами вопрос о размещении на Украине контингента из 64 тысяч военнослужащих, при том что ранее, по информации источников, он заявлял, что Лондон готов отправить до 10 тысяч военных."Однако во время последующих встреч министры обороны европейских стран говорили о том, что "нет шанса" того, что они смогут собрать такое количество, и даже для 25 тысяч (необходимо) "будет давление для совместных действий", - пишет издание.По его информации, проблема обсуждалась на встрече представителей "коалиции желающих" 10 апреля, а позднее - в меньшем составе в Брюсселе, где участники были уже более откровенны."Близкие союзники высказали свои сомнения министру обороны (Великобритании - ред.) Джону Хили и подчеркнули, что силы такого размера потребуют в общей сложности 256 тысяч военных на территории за два года с учетом ротации", - говорится в публикации.Отмечается, что Польша, Испания и Италия дали понять, что не собираются посылать своих военных на Украину.Подробнее о попытках затягивании конфликта - в материале Евросоюз хочет помешать миру - Филиппо на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250429/otchayanie-zelenskogo-provaly-vsu-reaktsiya-na-predlozhennoe-peremirie-glavnoe-na-ukraine-na-utro-29-1062821092.html

https://ukraina.ru/20250427/sudba-ukrainskikh-voennykh-v-kurskoy-oblasti-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-27-aprelya-1062781749.html

https://ukraina.ru/20250425/amerikanskiy-proekt-dlya-kieva-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-ukraine-na-1300-25-aprelya-1062754565.html

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