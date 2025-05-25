Алехин раскрыл, как удар ВС РФ по полигону в Шостке приблизил армию Украины к полной деградации - 25.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250525/alekhin-raskryl-kak-udar-vs-rf-po-poligonu-v-shostke-priblizil-armiyu-ukrainy-k-polnoy-degradatsii-1063356780.html
Алехин раскрыл, как удар ВС РФ по полигону в Шостке приблизил армию Украины к полной деградации
Алехин раскрыл, как удар ВС РФ по полигону в Шостке приблизил армию Украины к полной деградации - 25.05.2025 Украина.ру
Алехин раскрыл, как удар ВС РФ по полигону в Шостке приблизил армию Украины к полной деградации
Удар российских войск по полигону под Шосткой был нанесен по офицерам и инструкторам, ликвидация которых приближает ВСУ к стремительной деградации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
2025-05-25T07:15
2025-05-25T07:15
новости
россия
украина
сумская область
владимир зеленский
вооруженные силы украины
минобороны
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063179445_0:119:3217:1929_1920x0_80_0_0_7183d97a441f1a91d3abc66b485d0135.jpg
Во вторник, 20 мая, Минобороны ВС РФ сообщило об ударе оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" по полигону ВСУ близ города Шостка в Сумской области. Это был лагерь подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения. По данным военного ведомства, были уничтожены до 70 военнослужащих, в том числе 20 инструкторов.По словам Алехина, все серьезные эксперты отмечают, что украинская армия начала стремительно деградировать, так как Россия стала “выщелкивать командиров разного уровня”.Он также подчеркнул, что Владимир Зеленский и его европейские кураторы истерят не из-за недостатка техники и бойцов, а именно потому, что у них не хватает командного состава. И как следствие, уточнил Алехин, резко растет количество потерь.“Очень скоро может наступить критический момент, когда фронт начнет рушится. Возьмем ту же Сумскую область. Сейчас мы фактически штурмуем первую линию украинской обороны и все равно освобождаем населенные пункты. Она самая укрепленная, дальше будет полегче. Я уже не говорю про наступление в Донбассе”, — пояснил военный обозреватель.Когда офицерский состав Украины будет максимально “вышиблен”, а большинство личного состава будет состоять из насильственно мобилизованных, фронт ВСУ рухнет как карточный домик, резюмировал Алехин.Все об ударе ВС РФ — в публикации "Вам опять врут": на Украине заявили о "дебильных приказах" в ВСУ после удара по полигону в Шостке.Полный текст интервью Романа Алехина: После удара ВС РФ по полигону в Шостке каждый следующий штурм ВСУ станет еще более "мясным" читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250521/poyavilis-kadry-posledstviy-udara-iskandera-po-baze-spetsnaza-vsu-v-shostke-1063291082.html
россия
украина
сумская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063179445_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_b28642737245a31f893dace06a86815a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, сумская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, минобороны, вс рф
Новости, Россия, Украина, Сумская область, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Минобороны, ВС РФ

Алехин раскрыл, как удар ВС РФ по полигону в Шостке приблизил армию Украины к полной деградации

07:15 25.05.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Удар российских войск по полигону под Шосткой был нанесен по офицерам и инструкторам, ликвидация которых приближает ВСУ к стремительной деградации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
Во вторник, 20 мая, Минобороны ВС РФ сообщило об ударе оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" по полигону ВСУ близ города Шостка в Сумской области. Это был лагерь подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения. По данным военного ведомства, были уничтожены до 70 военнослужащих, в том числе 20 инструкторов.
По словам Алехина, все серьезные эксперты отмечают, что украинская армия начала стремительно деградировать, так как Россия стала “выщелкивать командиров разного уровня”.
“А если у вас нет толковых командиров, то каждый ваш бой становится все более "мясным", и армия истощается еще быстрее. Более того, ВСУ не просто линейно деградируют. Каждый такой удар ускоряет прогрессию этой деградации”, — заявил собеседник издания.
Он также подчеркнул, что Владимир Зеленский и его европейские кураторы истерят не из-за недостатка техники и бойцов, а именно потому, что у них не хватает командного состава. И как следствие, уточнил Алехин, резко растет количество потерь.
“Очень скоро может наступить критический момент, когда фронт начнет рушится. Возьмем ту же Сумскую область. Сейчас мы фактически штурмуем первую линию украинской обороны и все равно освобождаем населенные пункты. Она самая укрепленная, дальше будет полегче. Я уже не говорю про наступление в Донбассе”, — пояснил военный обозреватель.
Когда офицерский состав Украины будет максимально “вышиблен”, а большинство личного состава будет состоять из насильственно мобилизованных, фронт ВСУ рухнет как карточный домик, резюмировал Алехин.
21 мая, 11:44
Появились кадры последствий удара "Искандером" по базе спецназа ВСУ в ШосткеРоссийский БПЛА снял последствия удара "Искандера" по полигону спецназа ВСУ в районе города Шостка Сумской области. Кадры 21 мая опубликовал Телеграм-канал "Изнанка"
Все об ударе ВС РФ — в публикации "Вам опять врут": на Украине заявили о "дебильных приказах" в ВСУ после удара по полигону в Шостке.
Полный текст интервью Романа Алехина: После удара ВС РФ по полигону в Шостке каждый следующий штурм ВСУ станет еще более "мясным" читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаСумская областьВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныМинобороныВС РФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:55Сергей Сазонов: России важно выбить ВСУ из Сум и Харькова, чтобы Украина ушла с левого берега Днепра
19:52От Карабаха к Конституции. На что готов Пашинян ради договора с Азербайджаном
18:15Глобалисты пошли на эскалацию, жертва нацистов. Итоги 26 мая
18:00Неужели конец конфликта на Украине близок? ЕС решил восстановить отношения с Россией, но есть нестыковки
17:56Проект "Борис". В Великобритании готовят возвращение Джонсона
17:42Патрушев: Меры реагирования на действия Запада в Балтийском море изменятся
17:36Военный эксперт Михаил Звинчук: Россия идет на Юнаковку под Сумами и стучится в восточные врата Покровска
17:25Побойтесь Бога! Экс-нардеп и украинский олигарх Новинский о том, как Зеленский обманывает страну
17:11Мерц снял ограничения с дальности передаваемого Киеву оружия. Что изменится?
16:59Трамп по-прежнему выбирает войну. Мирными речами никого обмануть ему не удалось
16:47ЕС и США в поисках "козлов отпущения". Чем Трамп грозит РФ и насколько это реально
16:46Эксперты России - Трампу: Не твоя война — вот и не надо в ней участвовать
16:41"Вбомбить в доиндустриальную эпоху": четыре вещи, которые бы позволили устроить ад ВСУ
16:27Для чего Трамп ломает мировую логистику? Мухин о целях тарифных войн
15:31"Своя рубаха ближе к телу": Туск признался, что планирует хорошо заработать на Украине
14:56"Я помирю Макронов за 24 часа": соцсети взорвались шутками после оплеухи от Брижит
14:31Сыграть в "ближе-дальше": диалог Трампа и Пескова, или при чем тут Староконстантинов и санкции
13:33Зачистка Сумской области и новые "клещи" для ВСУ: фронтовая сводка
13:27Чем закончится война Украины и России? Отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов
13:10В Кремле ответили Трампу, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 26 мая
Лента новостейМолния