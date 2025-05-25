https://ukraina.ru/20250525/alekhin-raskryl-kak-udar-vs-rf-po-poligonu-v-shostke-priblizil-armiyu-ukrainy-k-polnoy-degradatsii-1063356780.html

Алехин раскрыл, как удар ВС РФ по полигону в Шостке приблизил армию Украины к полной деградации

Алехин раскрыл, как удар ВС РФ по полигону в Шостке приблизил армию Украины к полной деградации - 25.05.2025 Украина.ру

Алехин раскрыл, как удар ВС РФ по полигону в Шостке приблизил армию Украины к полной деградации

Удар российских войск по полигону под Шосткой был нанесен по офицерам и инструкторам, ликвидация которых приближает ВСУ к стремительной деградации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин

2025-05-25T07:15

2025-05-25T07:15

2025-05-25T07:15

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Во вторник, 20 мая, Минобороны ВС РФ сообщило об ударе оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" по полигону ВСУ близ города Шостка в Сумской области. Это был лагерь подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения. По данным военного ведомства, были уничтожены до 70 военнослужащих, в том числе 20 инструкторов.По словам Алехина, все серьезные эксперты отмечают, что украинская армия начала стремительно деградировать, так как Россия стала “выщелкивать командиров разного уровня”.Он также подчеркнул, что Владимир Зеленский и его европейские кураторы истерят не из-за недостатка техники и бойцов, а именно потому, что у них не хватает командного состава. И как следствие, уточнил Алехин, резко растет количество потерь.“Очень скоро может наступить критический момент, когда фронт начнет рушится. Возьмем ту же Сумскую область. Сейчас мы фактически штурмуем первую линию украинской обороны и все равно освобождаем населенные пункты. Она самая укрепленная, дальше будет полегче. Я уже не говорю про наступление в Донбассе”, — пояснил военный обозреватель.Когда офицерский состав Украины будет максимально “вышиблен”, а большинство личного состава будет состоять из насильственно мобилизованных, фронт ВСУ рухнет как карточный домик, резюмировал Алехин.Все об ударе ВС РФ — в публикации "Вам опять врут": на Украине заявили о "дебильных приказах" в ВСУ после удара по полигону в Шостке.Полный текст интервью Романа Алехина: После удара ВС РФ по полигону в Шостке каждый следующий штурм ВСУ станет еще более "мясным" читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250521/poyavilis-kadry-posledstviy-udara-iskandera-po-baze-spetsnaza-vsu-v-shostke-1063291082.html

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новости, россия, украина, сумская область, владимир зеленский, вооруженные силы украины, минобороны, вс рф