Алехин раскрыл, как удар ВС РФ по полигону в Шостке приблизил армию Украины к полной деградации
Удар российских войск по полигону под Шосткой был нанесен по офицерам и инструкторам, ликвидация которых приближает ВСУ к стремительной деградации. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин
Во вторник, 20 мая, Минобороны ВС РФ сообщило об ударе оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" по полигону ВСУ близ города Шостка в Сумской области. Это был лагерь подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения. По данным военного ведомства, были уничтожены до 70 военнослужащих, в том числе 20 инструкторов.
По словам Алехина, все серьезные эксперты отмечают, что украинская армия начала стремительно деградировать, так как Россия стала “выщелкивать командиров разного уровня”.
“А если у вас нет толковых командиров, то каждый ваш бой становится все более "мясным", и армия истощается еще быстрее. Более того, ВСУ не просто линейно деградируют. Каждый такой удар ускоряет прогрессию этой деградации”, — заявил собеседник издания.
Он также подчеркнул, что Владимир Зеленский и его европейские кураторы истерят не из-за недостатка техники и бойцов, а именно потому, что у них не хватает командного состава. И как следствие, уточнил Алехин, резко растет количество потерь.
“Очень скоро может наступить критический момент, когда фронт начнет рушится. Возьмем ту же Сумскую область. Сейчас мы фактически штурмуем первую линию украинской обороны и все равно освобождаем населенные пункты. Она самая укрепленная, дальше будет полегче. Я уже не говорю про наступление в Донбассе”, — пояснил военный обозреватель.
Все об ударе ВС РФ — в публикации "Вам опять врут": на Украине заявили о "дебильных приказах" в ВСУ после удара по полигону в Шостке.
Полный текст интервью Романа Алехина: После удара ВС РФ по полигону в Шостке каждый следующий штурм ВСУ станет еще более "мясным" читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на