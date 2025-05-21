"Вам опять врут": на Украине заявили о "дебильных приказах" в ВСУ после удара по полигону в Шостке - 21.05.2025 Украина.ру
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"Вам опять врут": на Украине заявили о "дебильных приказах" в ВСУ после удара по полигону в Шостке
"Вам опять врут": на Украине заявили о "дебильных приказах" в ВСУ после удара по полигону в Шостке - 21.05.2025 Украина.ру
"Вам опять врут": на Украине заявили о "дебильных приказах" в ВСУ после удара по полигону в Шостке
Киев официально признал удар российской армии "Искандера" по полигону спецназа в Шостке, правда есть нюанс. После этого на Украине начался скандал: несколько депутатов Верховной Рады потребовали уволить главкома ВСУ Александра Сырского. А украинский блогер Анатолий Шарий обвинил командование ВСУ во лжи
2025-05-21T10:17
2025-05-21T10:17
эксклюзив
россия
украина
сумская область
александр сырский
алексей гончаренко
марьяна безуглая
вооруженные силы украины
верховная рада
минобороны
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Накануне, 20 мая, Минобороны ВС РФ сообщило об ударе оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" по полигону ВСУ близ города Шостка в Сумской области. Это был лагерь подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения. По данным военного ведомства, были уничтожены до 70 военнослужащих, в том числе 20 инструкторов.Уже сегодня, 21 мая, национальная гвардия Украины официально признала удар ВС РФ. В заявлении говорится, что в момент ракетного удара на стрельбище проходили учения. Командира воинской части отстранили от службы, проводится расследование. В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям всех лиц, принявших соответствующие решения. При этом Нацгвардия утверждает, что в результате удара погибли шесть украинских военных, десять получили ранения.После удара "Искандера" на Украине начался скандал. Несколько депутатов Верховной Рады потребовали уволить главкома ВСУ Александра Сырского. Так, парламентарий Алексей Гончаренко* матом прокомментировал атаку российской армии. Он заявил, что полигон находится меньше чем в 50 км от границы с РФ. На объектом долгое время висел дрон, который скорректировал удар. Депутат назвал произошедшее преступлением командования, которое перестало ценить людей и решило проводить тренировки военных фактически на линии фронта. Также он указал, что такое происходит уже не первый и не второй раз, но до сих пор никто не был привлечен к ответственности. Гончаренко описал случившееся на полигоне нецензурным словом, означающим "полный провал".В свою очередь депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая вновь потребовала уволить Сырского с поста главкома ВСУ. В своем Телеграм-канале она разместила кадр удара и спросила, сколько еще должно погибнуть людей и "сколько еще дебильных приказов" должно быть отдано, чтобы Владимир Зеленский освободил Сырского от должности.Безуглая уже требовала отставки Сырского в апреле после удара ВС РФ по скоплению военных ВСУ в Сумах, где их собрали для вручения наград.Между тем украинский блогер Анатолий Шарий обвинил командование ВСУ во лжи после заявлений о том, что в результате удара ВС РФ по базе украинского спецназа в Шостке Сумской области якобы погибло только шесть военных. Соответствующий пост он разместил в своем Телеграм-канале.*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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Кристина Черкасова
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, сумская область, александр сырский, алексей гончаренко, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, верховная рада, минобороны, вс рф, "искандер"
Эксклюзив, Россия, Украина, Сумская область, Александр Сырский, Алексей Гончаренко, Марьяна Безуглая, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Минобороны, ВС РФ, "Искандер"

"Вам опять врут": на Украине заявили о "дебильных приказах" в ВСУ после удара по полигону в Шостке

10:17 21.05.2025
 
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
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Кристина Черкасова
автор издания Украина.ру
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Киев официально признал удар российской армии "Искандера" по полигону спецназа в Шостке, правда есть нюанс. После этого на Украине начался скандал: несколько депутатов Верховной Рады потребовали уволить главкома ВСУ Александра Сырского. А украинский блогер Анатолий Шарий обвинил командование ВСУ во лжи
Накануне, 20 мая, Минобороны ВС РФ сообщило об ударе оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" по полигону ВСУ близ города Шостка в Сумской области. Это был лагерь подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения. По данным военного ведомства, были уничтожены до 70 военнослужащих, в том числе 20 инструкторов.
Уже сегодня, 21 мая, национальная гвардия Украины официально признала удар ВС РФ. В заявлении говорится, что в момент ракетного удара на стрельбище проходили учения.
Командира воинской части отстранили от службы, проводится расследование. В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям всех лиц, принявших соответствующие решения. При этом Нацгвардия утверждает, что в результате удара погибли шесть украинских военных, десять получили ранения.
После удара "Искандера" на Украине начался скандал. Несколько депутатов Верховной Рады потребовали уволить главкома ВСУ Александра Сырского. Так, парламентарий Алексей Гончаренко* матом прокомментировал атаку российской армии.
Он заявил, что полигон находится меньше чем в 50 км от границы с РФ. На объектом долгое время висел дрон, который скорректировал удар. Депутат назвал произошедшее преступлением командования, которое перестало ценить людей и решило проводить тренировки военных фактически на линии фронта.
Также он указал, что такое происходит уже не первый и не второй раз, но до сих пор никто не был привлечен к ответственности. Гончаренко описал случившееся на полигоне нецензурным словом, означающим "полный провал".
В свою очередь депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая вновь потребовала уволить Сырского с поста главкома ВСУ. В своем Телеграм-канале она разместила кадр удара и спросила, сколько еще должно погибнуть людей и "сколько еще дебильных приказов" должно быть отдано, чтобы Владимир Зеленский освободил Сырского от должности.
Безуглая уже требовала отставки Сырского в апреле после удара ВС РФ по скоплению военных ВСУ в Сумах, где их собрали для вручения наград.
Между тем украинский блогер Анатолий Шарий обвинил командование ВСУ во лжи после заявлений о том, что в результате удара ВС РФ по базе украинского спецназа в Шостке Сумской области якобы погибло только шесть военных. Соответствующий пост он разместил в своем Телеграм-канале.
"Командование наконец признало удар по полигону в Сумской. И рассказало о шести погибших. Информирую — там погибло 54 военнослужащих. Вам опять врут. Врут как всегда", — заявил он.
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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ЭксклюзивРоссияУкраинаСумская областьАлександр СырскийАлексей ГончаренкоМарьяна БезуглаяВооруженные силы УкраиныВерховная РадаМинобороныВС РФ"Искандер"
 
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Заголовок открываемого материала
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