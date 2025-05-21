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"Вам опять врут": на Украине заявили о "дебильных приказах" в ВСУ после удара по полигону в Шостке

"Вам опять врут": на Украине заявили о "дебильных приказах" в ВСУ после удара по полигону в Шостке - 21.05.2025 Украина.ру

"Вам опять врут": на Украине заявили о "дебильных приказах" в ВСУ после удара по полигону в Шостке

Киев официально признал удар российской армии "Искандера" по полигону спецназа в Шостке, правда есть нюанс. После этого на Украине начался скандал: несколько депутатов Верховной Рады потребовали уволить главкома ВСУ Александра Сырского. А украинский блогер Анатолий Шарий обвинил командование ВСУ во лжи

2025-05-21T10:17

2025-05-21T10:17

2025-05-21T10:17

эксклюзив

россия

украина

сумская область

александр сырский

алексей гончаренко

марьяна безуглая

вооруженные силы украины

верховная рада

минобороны

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Накануне, 20 мая, Минобороны ВС РФ сообщило об ударе оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" по полигону ВСУ близ города Шостка в Сумской области. Это был лагерь подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения. По данным военного ведомства, были уничтожены до 70 военнослужащих, в том числе 20 инструкторов.Уже сегодня, 21 мая, национальная гвардия Украины официально признала удар ВС РФ. В заявлении говорится, что в момент ракетного удара на стрельбище проходили учения. Командира воинской части отстранили от службы, проводится расследование. В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям всех лиц, принявших соответствующие решения. При этом Нацгвардия утверждает, что в результате удара погибли шесть украинских военных, десять получили ранения.После удара "Искандера" на Украине начался скандал. Несколько депутатов Верховной Рады потребовали уволить главкома ВСУ Александра Сырского. Так, парламентарий Алексей Гончаренко* матом прокомментировал атаку российской армии. Он заявил, что полигон находится меньше чем в 50 км от границы с РФ. На объектом долгое время висел дрон, который скорректировал удар. Депутат назвал произошедшее преступлением командования, которое перестало ценить людей и решило проводить тренировки военных фактически на линии фронта. Также он указал, что такое происходит уже не первый и не второй раз, но до сих пор никто не был привлечен к ответственности. Гончаренко описал случившееся на полигоне нецензурным словом, означающим "полный провал".В свою очередь депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая вновь потребовала уволить Сырского с поста главкома ВСУ. В своем Телеграм-канале она разместила кадр удара и спросила, сколько еще должно погибнуть людей и "сколько еще дебильных приказов" должно быть отдано, чтобы Владимир Зеленский освободил Сырского от должности.Безуглая уже требовала отставки Сырского в апреле после удара ВС РФ по скоплению военных ВСУ в Сумах, где их собрали для вручения наград.Между тем украинский блогер Анатолий Шарий обвинил командование ВСУ во лжи после заявлений о том, что в результате удара ВС РФ по базе украинского спецназа в Шостке Сумской области якобы погибло только шесть военных. Соответствующий пост он разместил в своем Телеграм-канале.*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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Кристина Черкасова

эксклюзив, россия, украина, сумская область, александр сырский, алексей гончаренко, марьяна безуглая, вооруженные силы украины, верховная рада, минобороны, вс рф, "искандер"