https://ukraina.ru/20250522/1063303282.html

Роман Алехин: После удара ВС РФ по полигону в Шостке каждый следующий штурм ВСУ станет еще более "мясным"

Роман Алехин: После удара ВС РФ по полигону в Шостке каждый следующий штурм ВСУ станет еще более "мясным" - 22.05.2025 Украина.ру

Роман Алехин: После удара ВС РФ по полигону в Шостке каждый следующий штурм ВСУ станет еще более "мясным"

Когда офицерский состав Украины будет максимально вышиблен, а большинство личного состава будет состоять из насильственно мобилизованных, ее фронт быстро рухнет как карточный домик, считает социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин

2025-05-22T06:15

2025-05-22T06:15

2025-05-22T06:15

интервью

курская область

украина

россия

владимир путин

вооруженные силы украины

народный фронт

владимир зеленский

волонтеры

сумская область

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.руРанее президент России Владимир Путин впервые посетил Курскую область после ее освобождения. Он встретился с и.о. губернатора Александром Хинштейном, руководителями муниципалитетов и волонтерами, а также посетил строящуюся Курскую АЭС-2. В ходе визита глава государства отдал следующие распоряжения:Сохранить выплату в размере 65 тыс. рублей для жителей Курской области, пока они не смогут вернуться в свои дома. Увеличить группировку разминирования. Выделить средства на ремонт домов, пришедших в негодность в период эвакуации. Не забывать о поддержке семей погибших в приграничье волонтеров.- Роман, есть ли какие-то еще острые проблемы, связанные с гуманитарной ситуацией в регионе, о которых Верховный еще не сказал?- В прошлый раз мы с вами говорили, что к восстановлению региона надо привлекать как можно больше волонтеров. К сожалению, местные власти на встречу с президентом подтянули далеко не всех активистов, которые работают на приграничье. Насколько я понимаю, Путин встречался с волонтерами из Народного фронта, а это далеко не все.Вообще наши волонтеры делятся на несколько групп. Одни помогают со связью, другие занимаются техникой, третьи возят гуманитарку мирным жителям, четвертые занимаются расселением. И на этой встрече были охвачены далеко не все проблемы. Но это уже вопрос к организаторам, а не к Верховному.Возьмем то же разминирование. Я лично знаю людей, которые потихоньку осваивают инженерное дело и готовы добровольно в этом участвовать. Увеличить группировку саперов можно за счет них. Тем более, разминировать надо не только Курскую область, но и Донбасс, где мы с каждым днем освобождаем все новые населенные пункты. Когда туда едешь, ты сам видишь саперов, которые на каждом углу занимаются поиском мин. Так что волонтеров к решению этой задачи привлекать надо.Я вообще считаю, что на примере восстановления Курской области можно сформировать образ будущего для всей России – жизнь на селе. А для этого сперва надо разобрать завалы разрушенных домов, которые мы видим в Судже и в Русском Поречном. В этом захотят поучаствовать волонтеры со всей страны. Это можно делать уже сейчас. Да, эти территории время от времени обстреливаются. Но поскольку наши активисты не боялись эвакуировать мирных жителей под обстрелами, то и работы они тоже не испугаются.Еще в регионе большие проблемы с жильем. Его нет. А то, что есть, подорожало на 20-30-40%, чем цена за квадратный метр по сертификатам. Поэтому нужно призывать крупный бизнес его строить. Я пытался делать это через свой телеграм-канал. Люди говорят: "Мы занимаемся строительством. Готовы с минимальной прибылью строить дома в Курской области, исходя из расчета 55-60 тысяч рублей за квадратный метр". А сейчас у нас квадратный метр стоит 120-130 тысяч. Это уже как в Подмосковье.Если бы мы привлекли к восстановлению региона социально ответственный бизнес, это была бы огромная помощь людям. У человека был дом в селе на 50 квадратов. Он получил 5 миллионов, а ему готовы построить дом на 100 квадратов. А это уже демография и все остальное.И последнее. У нас до сих пор никто не может решить вопрос статуса земли людей, которые потеряли все, но получают сертификаты на недвижимость. Власти по сегодняшнему закону настаивают на отчуждении, хотя было четкое указание президента, который сказал, что земли надо вернуть людям, даже если для этого надо изменить правовую базу.Эти проблемы до сих пор не решена. Надеюсь, что-то изменится.- Поступают сообщения, что наши войска в Сумской области фактически освободили Локню и теперь бои идут за саму Юнаковку. Нам удастся обойти ее со стороны Олешни? Или мы так и будем ее грызть, напрямую двигаясь от Басовки?- Будем грызть, двигаясь напрямую. Пока у нас обходов-то немного. Тем более, у нас все еще есть проблемы в районе Горналя. Мы пока не можем понять, откуда там время от времени появляются небольшие группы противника.Ходили слухи, что украинцы проходят в окрестности монастыря по подземным ходам. Но я разговаривал с батюшкой, который это не подтвердил. Тем не менее, там хорошая почва для создания таких ходов. А мы же знаем, что противник умеет хорошо зарываться.Короче говоря, мы пока не можем в полной мере использовать высоты в районе Горналя для создания оперативного преимущества.- На Теткино ВСУ по-прежнему безуспешно прут?- Прут. Безуспешно, но постоянно. Давление противника не снижается. Только увеличивается.Говорят, что в лесном массиве за Рыжевкой тоже есть подземный туннель, который идет аж из Белополья. Якобы по нему может проехать машина. Я не знаю, так это или нет, но в этом лесу нет больших масс украинских войск, которые мы могли бы разметать ФАБами. Видимо, потому что они проходят по этим туннелям.Тем не менее, наши дроноводы и артиллеристы пристреляли район Рыжевки. Как только ВСУ подходят – их сразу уничтожают. А потом потихоньку дочищает пехота.- На ваш взгляд, какие минимальные рубежи на этом участке вражеской территории для создания санитарной зоны нам надо занять, если мы сейчас не отважимся идти на Белополье?- А кто сказал, что не отважимся? Учитывая, что fpv-дроны бьют уже на 40 километров, санитарная зона должна быть именно такой.- В прошлый раз мы обсуждали, что у нас все в порядке с барражирующими боеприпасами для поражения техники на дальних расстояниях, но по-прежнему не хватает пехотных fpv-дронов. Изменилась ли с этим ситуация?- Что касается Теткино, то у нас достаточно fpv-дронов для отражения атак. Хотя бойцам, которые сидят в опорниках и этим занимаются, нелегко. Основная наша проблема – логистика. Даже по дороге от Глушково до Теткино спокойно проехать почти невозможно из-за вражеских дронов. Но мы научились с помощью тяжелых БПЛА и "крыльев" доставлять продукты и боеприпасы. Делаем это хорошо и стабильно. Даже солярку доставляем, чтобы генераторы работали. Этого достаточно, чтобы противник не прошел.- Наш прилет по полигону спецназа под Шосткой может угомонить ВСУ на этом участке?- Тут дело не в "угомонить". Каждую ночь мы наращиваем количество ударов.Мы уже запускаем по украинской территории по 300 "Гераней", которые накрывают склады боеприпасов и военное производство. "Искандеры" прилетают туда, где скапливаются около 100 единиц живой силы противника. Все это – результат системной работы, направленной на ослабление киевского режима.Что касается удара по полигону под Шосткой, то там удар был фактически нанесен по офицерам и инструкторам. А все серьезные эксперты отмечают, что украинская армия начала стремительно деградировать потому, что мы стали выщелкивать командиров разного уровня. Некоторое время назад в Сумах мы фактически бригаду обезглавили. А если у вас нет толковых командиров, то каждый ваш бой становится все более "мясным", и армия истощается еще быстрее.Более того, ВСУ не просто линейно деградируют. Каждый такой удар ускоряет прогрессию этой деградации.Почему Зеленский и Европа устраивают такие истерики? Не потому, что у них нет техники и бойцов. Этого хватает. А именно потому, что у них не хватает командного состава, из-за чего резко растет количество потерь. И очень скоро может наступить критический момент, когда фронт начнет рушится.Возьмем ту же Сумскую область. Сейчас мы фактически штурмуем первую линию украинской обороны и все равно освобождаем населенные пункты. Она самая укрепленная, дальше будет полегче. Я уже не говорю про наступление в Донбассе.Повторюсь, когда офицерский состав Украины будет максимально вышиблен, а большинство личного состава будет состоять из насильственно мобилизованных, ее фронт быстро рухнет как карточный домик.- И как, учитывая деградацию командного состава Украины, противник может отреагировать на наше резко увеличившееся продвижение в Донбассе?- Никак. Только истериками на политико-дипломатическом фронте, чтобы принудить Путина пойти на 30-дневное перемирие. Никаких военных инструментов для купирования этой угрозы у Украины нет. Она может лишь выбирать: какую территорию можно сдать сейчас, а какую – сдать не так быстро.Также по теме СВО - в интервью Алексея Рамма: Спустя три года СВО у России появился реальный шанс освободить Донбасс, Запорожье и Сумы

https://ukraina.ru/20241119/1059014590.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, курская область, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, народный фронт, владимир зеленский, волонтеры, сумская область, полигон, "искандер", дроны