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Лавров о меморандуме России и Украины: вопрос легитимности будет ключевым

Лавров о меморандуме России и Украины: вопрос легитимности будет ключевым - 23.05.2025 Украина.ру

Лавров о меморандуме России и Украины: вопрос легитимности будет ключевым

Вопрос легитимности Зеленского будет иметь решающее значение при подписании документов по украинскому урегулированию. Такое заявление 23 мая сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя тему меморандума Москвы и Киева, о котором стороны договорились на прошлой неделе в Стамбуле

2025-05-23T12:17

2025-05-23T12:17

2025-05-23T12:42

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Лавров также отметил, что второй раунд переговоров с Украиной состоится, а "это уже позитивно". Кроме того, глава внешнеполитического ведомства коснулся темы проведения встречи двух стран в Ватикане, уточнив, что это нереалистично, так как для Ватикана "было бы некомфортно принимать встречу двух православных стран", и проводить такое мероприятие на католической площадке "немного неэлегантно".Накануне директор правового департамента МИД РФ Максим Мусихин отметил, что народу Украины нужно выбрать новое руководство для подписания меморандума с Россией, поскольку Владимир Зеленский не подходит на роль подписанта, потому что "давно потерял даже внутреннюю легитимность".Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник уточнил, что нелегитимность Зеленского "будет учитываться при подготовке меморандума", так как российская сторона не хочет оставлять "правовые лазейки для признания его (меморандума. - Ред.) ничтожным с юридической точки зрения".На днях автор издания Украина.ру Василий Стоякин в своем материале Что мешает переговорам: ещё раз о "запрете" и легитимности отметил, что проблема нелегитимности украинской власти, кажется пока нерешаема, потому что политической возможности провести выборы на Украине пока не просматривается."Скорее всего, Трамп и Путин его тоже не видят – раз уж фактически принято решение вести переговоры с действующей украинской властью, легитимность которой упирается в легитимность Зеленского. А он не только просроченный, но и не собирается вести переговоры. Очевидно, для того, чтобы провести результативные переговоры, нужен какой-то неожиданный политико-юридический ход. Пока этот ход не найден переговоры будут безрезультатными, а боевые действия будут продолжаться", - уверен Стоякин.Летом прошлого года, когда президент РФ Владимир Путин в очередной раз напоминал Киеву, что Москва готова к переговорам, лидер России призвал: пора "перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстанавливать отношения с Украиной и Европой".Тогда же Путин подчеркнул, что президентскую легитимность Зеленского, которая истекла в мае 2024-го нельзя восстановить "никакими ухищрениями", а отмена президентских выборов - "спектакль". Однако, заострил внимание лидер РФ, на Украине все еще есть легитимные власти в соответствии с Конституцией Украины, а значит есть с кем вести переговоры.Согласно украинскому законодательству, в случае отсутствия в стране легитимно избранного в результате демократических выборов главы государства, его обязанности временно должен исполнять спикер Верховной Рады. В настоящее время эту должность занимает Руслан Стефанчук.

https://ukraina.ru/20250522/gde-dengi-rubio-poobeschal-zanyatsya-temi-kto-svoroval-amerikanskuyu-pomosch-kievu-1063323299.html

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