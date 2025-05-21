https://ukraina.ru/20250521/chto-meshaet-peregovoram-esch-raz-o-zaprete-i-legitimnosti-1063305685.html

Что мешает переговорам: ещё раз о "запрете" и легитимности

Что мешает переговорам: ещё раз о "запрете" и легитимности - 21.05.2025 Украина.ру

Что мешает переговорам: ещё раз о "запрете" и легитимности

The New York Times, со ссылкой на источники в Вашингтоне, сообщила, что Дональд Трамп разочарован ходом переговоров между Россией и Украиной настолько, что, фактически, решил выйти из переговорного процесса, сообщив основным союзникам Киева, что Россия и Украина должны будут найти решение конфликта самостоятельно

2025-05-21T16:12

2025-05-21T16:12

2025-05-21T16:42

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переговоры

переговоры по украине 2025

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Госсекретарь Марко Рубио, поясняя позицию шефа, сообщил, что "главный вызов заключается в том, что Россия хочет того, чего у неё сейчас нет и на что она не имеет права, а Украина хочет того, что не может вернуть военным путём".Однако эти моменты, как представляется, сами по себе подписанию соглашений не препятствуют. С точки зрения Украины Россия в любом случае не имеет прав на новые территории – в том числе контролируемые ею. Так, например, Украина не признаёт объективный статус Крыма (честно говоря, я в принципе не представляю себе украинское правительство, которое признает право России на Крым – думаю, даже администрация Юго-Западного федерального округа будет искать пути присоединения его к себе). Ну так Крым и до этого почти никем признан не был, и российская сторона считала такую ситуацию приемлемой.Что же до Трампа, то у него есть отличный способ перестать разочаровываться ходом переговоров – прекратить военную помощь Украине. Сговорчивость Зеленского сразу вырастет на порядок.Впрочем, дело, на самом деле, не в этом, а в том, что стороны реально пока не готовы к переговорам, но никаких принципиальных решений по этому поводу приняло не было.Первый вопрос касается пресловутого "запрета на переговоры". Вот, например, уважаемый эксперт Борис Рожин пишет: "на Украине продолжает действовать официальный запрет на ведение любых переговоров с Россией".На Украине нет никакого запрета. Есть указ президента Украины от 4 октября 2022 года, которым было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, в котором было сказано буквально следующее:"Констатировать невозможность переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным".Тут есть два принципиальных момента.Во-первых, Указ касается только действующего президента России, а не России как таковой.Это, разумеется, не случайность – на тот момент украинская власть рассчитывала (она, собственно, и сейчас рассчитывает – это главная причина того, что Киев затягивает переговоры) на то, что в России произойдёт государственный переворот и новое правительство пойдёт на уступки. Почему они так думают, мы не знаем, да и они сами не знают, хотя, вероятно, кто-то из них прочитал советский учебник истории для старших классов.В конечном итоге, сами по себе переговоры никто не запрещал. Более того – они велись: никто не делал большого секрета из того, что Россия и Украина договариваются об обмене пленными и телами убитых (обычно – при посредничестве арабов). Они, конечно, были непубличными, и мы не знаем об их формате, зато они результативны.Во-вторых, надо иметь в виду, что правовые документы пишутся с учётом определённого словоупотребления. В особенности этого словоупотребления мы вникать не будем (там всё сложно), но истина здравого смысла состоит в том, что формулировки должны быть однозначными и чётко предполагать какие-то действия.В общем, если СНБОУ хотел запретить, то так и было бы написано – запрещено под страхом пожизненного эциха (без гвоздей) вести переговоры. Но запрета нет. С моей точки зрения это оценочное суждение – констатируем, что переговоры с данным должностным лицом не будут результативными. Суждение это столь же весомо, как моё экспертное заключение о том, что переговоры с Владимиром Зеленским лишены смысла.Если уж на то пошло, то Украине для того, чтобы не выполнять любые заключённые соглашения, запреты на ведение переговоров не нужны, что наглядно показывает семилетняя история Минских соглашений. Вполне серьёзные были соглашения, подтверждённые "авторитетом" СБ ООН…Несмотря на то, что запрета не существует, а главный риск состоит в недоговороспособности украинского режима, требование российской стороны отменить решение 2022 года смысла не лишены – это символический ход, призванный подтвердить готовность Киева к диалогу.Второй вопрос касается полномочий действующего президента Украины.Российская сторона утверждает, что срок полномочий Зеленского закончился и он, таким образом, подписывать никакие соглашения не может. И это действительно серьёзно, особенно если вспомнить, например, историю признания Техаса Мексикой в XIX веке – подписавший документ мексиканский диктатор де Санта-Анна был низложен, и Мексика его деяний не признавала.Кстати, то, что Верховная Рада остаётся легитимной, тоже проблему не решает, поскольку:- председатель Верховной Рады замещает президента в чётко определённых Конституцией случаях, причём в перечне, предсказуемо, завершения срока полномочий нет;- замещая президента, председатель Верховной Рады имеет ограниченный функционал, в частности – он не может подписывать межгосударственные договоры.Это не говоря о том, что Минские соглашения подписывал почти легитимный президент Украины ("почти", потому что с юридической точки зрения было нарушено всё, что только можно – избрали его при наличии действующего президента Януковича с незавершённым сроком полномочий).Проблема, насколько можно понять, нерешаема. Политической возможности провести выборы и получить легитимного президента, который бы подписал договор, мы не видим.Скорее всего, Трамп и Путин его тоже не видят – раз уж фактически принято решение вести переговоры с действующей украинской властью, легитимность которой упирается в легитимность Зеленского. А он не только просроченный, но и не собирается вести переговоры.Очевидно, для того, чтобы провести результативные переговоры, нужен какой-то неожиданный политико-юридический ход (раз уж Трамп не собирается содействовать повышению договороспособности украинской власти). Пока этот ход не найден переговоры будут безрезультатными, а боевые действия будут продолжаться.О глобальном политическом фоне стамбульских переговоров можно прочитать в статье Ростислава Ищенко "О формате устойчивого планетарного мира"

https://ukraina.ru/20250514/peregovory-kak-opasnost-1063109926.html

https://ukraina.ru/20250520/voyna-prodolzhaetsya-ssha-umyvayut-ruki-chto-govoryat-na-ukraine-o-nedavnikh-peregovorakh-1063259982.html

https://ukraina.ru/20250519/imeem-delo-s-kovarnym-opponentom-pushilin-o-peregovorakh-po-ukraine-1063231949.html

https://ukraina.ru/20250516/sluga-molokha-i-lichnyy-palach-zelenskogo-s-kem-prikhoditsya-vesti-peregovory-v-stambule-1063190791.html

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