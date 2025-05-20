"Дергают из политических хат": "Страна.ua" раскрыла обменный мухлеж Киева
© Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ / Перейти в фотобанкВ Россию возвращены 110 граждан, находившихся в плену на Украине
© Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ
Украинское издание "Страна.ua" сообщает, что накануне крупнейшего обмена пленных "1000 на 1000", о котором делегации Москвы и Киева договорились в Стамбуле, в украинских СИЗО начали вызывать заключенных по статьям о госизмене, сепаратизме и коллаборационизме с предложением пойти на обмен
"Да, всех из "политических" хат дергают, предлагают. Это бизнесмены, малолетние "фотографы прилетов и военных объектов", поджигатели авто, идейные пророссийские и те, кого тупо подставили. Люди есть разные, и соглашаются, и отказываются", - привело издание слова своего анонимного источника в адвокатских кругах.
Ранее "Страна" уже писала о том, что в обмене по формуле 1000 на 1000 Москва получит почти что всех пленных, в то время как Киев только около одной восьмой от общего числа: Буданов* предположил дату обмена пленными. Украинские СМИ подсчитали соотношение.
Также накануне президент США Дональд Трамп коротко пообщался по телефону с Владимиром Зеленским, после чего больше двух часов разговаривал с лидером РФ Владимиром Путиным. По итогам этих бесед глава американского государства заявил, прогресс в украинском регулировании не за горами, однако если этого не произойдет, Вашингтон выйдет из переговорного процесса.
На Украине эти слова восприняли пессимистично, решив, что Трамп попросту "бросает" Украину, а европейские чиновники посчитали долгий разговор Трампа и лидера РФ Владимира Путина "крупной победой" для РФ. Британская газета Financial Times так и написала: "вчерашний телефонный разговор представил собой крупную победу для российского лидера".
"Поддержка и финансирование Украины, давление на Россию - это все теперь на нас", - посетовал в беседе с журналистами пожелавший остаться неназванным европейский чиновник.
Подробности в материале автора издания Украина.ру Ивана Лизана Война продолжается, США умывают руки. Что говорят на Украине о недавних переговорах.
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*Признан в РФ террористом и экстремистом.
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