https://ukraina.ru/20250520/dergayut-iz-politicheskikh-khat-stranaua-raskryla-obmennyy-mukhlezh-kieva-1063265651.html

"Дергают из политических хат": "Страна.ua" раскрыла обменный мухлеж Киева

"Дергают из политических хат": "Страна.ua" раскрыла обменный мухлеж Киева - 20.05.2025 Украина.ру

"Дергают из политических хат": "Страна.ua" раскрыла обменный мухлеж Киева

Украинское издание "Страна.ua" сообщает, что накануне крупнейшего обмена пленных "1000 на 1000", о котором делегации Москвы и Киева договорились в Стамбуле, в украинских СИЗО начали вызывать заключенных по статьям о госизмене, сепаратизме и коллаборационизме с предложением пойти на обмен

2025-05-20T12:48

2025-05-20T12:48

2025-05-20T12:48

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То есть речь идет о том, уточнили украинские журналисты, что Киев собирает для обмена своих же граждан, чтобы сдать их России, так как обменное соотношение сторон далеко от равного.Ранее "Страна" уже писала о том, что в обмене по формуле 1000 на 1000 Москва получит почти что всех пленных, в то время как Киев только около одной восьмой от общего числа: Буданов* предположил дату обмена пленными. Украинские СМИ подсчитали соотношение.Об обмене пленными в формате 1000 на 1000 делегации России и Украины договорились в Стамбуле 16 мая. Также Москва и Киев договорились детально прописать свои предложения по установлению прекращения огня. Однако четких сроков диалога о сторон на эту тему озвучено не было.Также накануне президент США Дональд Трамп коротко пообщался по телефону с Владимиром Зеленским, после чего больше двух часов разговаривал с лидером РФ Владимиром Путиным. По итогам этих бесед глава американского государства заявил, прогресс в украинском регулировании не за горами, однако если этого не произойдет, Вашингтон выйдет из переговорного процесса.На Украине эти слова восприняли пессимистично, решив, что Трамп попросту "бросает" Украину, а европейские чиновники посчитали долгий разговор Трампа и лидера РФ Владимира Путина "крупной победой" для РФ. Британская газета Financial Times так и написала: "вчерашний телефонный разговор представил собой крупную победу для российского лидера"."Поддержка и финансирование Украины, давление на Россию - это все теперь на нас", - посетовал в беседе с журналистами пожелавший остаться неназванным европейский чиновник.Подробности в материале автора издания Украина.ру Ивана Лизана Война продолжается, США умывают руки. Что говорят на Украине о недавних переговорах.Другие новости дня: "Дикие гуси" под Северском и Красноармейском, ВСУ грезят о Курске: фронтовая сводка.*Признан в РФ террористом и экстремистом.

https://ukraina.ru/20250516/obmen-plennymi-i-prodolzhenie-kontakta-itogi-peregovorov-v-stambule-1063196965.html

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новости, россия, киев, украина, дональд трамп, владимир путин, сизо, financial times, украина.ру, обмен, обмен пленными