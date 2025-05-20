"Дергают из политических хат": "Страна.ua" раскрыла обменный мухлеж Киева - 20.05.2025 Украина.ру
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"Дергают из политических хат": "Страна.ua" раскрыла обменный мухлеж Киева
"Дергают из политических хат": "Страна.ua" раскрыла обменный мухлеж Киева - 20.05.2025 Украина.ру
"Дергают из политических хат": "Страна.ua" раскрыла обменный мухлеж Киева
Украинское издание "Страна.ua" сообщает, что накануне крупнейшего обмена пленных "1000 на 1000", о котором делегации Москвы и Киева договорились в Стамбуле, в украинских СИЗО начали вызывать заключенных по статьям о госизмене, сепаратизме и коллаборационизме с предложением пойти на обмен
2025-05-20T12:48
2025-05-20T12:48
новости
россия
киев
украина
дональд трамп
владимир путин
сизо
financial times
украина.ру
обмен
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То есть речь идет о том, уточнили украинские журналисты, что Киев собирает для обмена своих же граждан, чтобы сдать их России, так как обменное соотношение сторон далеко от равного.Ранее "Страна" уже писала о том, что в обмене по формуле 1000 на 1000 Москва получит почти что всех пленных, в то время как Киев только около одной восьмой от общего числа: Буданов* предположил дату обмена пленными. Украинские СМИ подсчитали соотношение.Об обмене пленными в формате 1000 на 1000 делегации России и Украины договорились в Стамбуле 16 мая. Также Москва и Киев договорились детально прописать свои предложения по установлению прекращения огня. Однако четких сроков диалога о сторон на эту тему озвучено не было.Также накануне президент США Дональд Трамп коротко пообщался по телефону с Владимиром Зеленским, после чего больше двух часов разговаривал с лидером РФ Владимиром Путиным. По итогам этих бесед глава американского государства заявил, прогресс в украинском регулировании не за горами, однако если этого не произойдет, Вашингтон выйдет из переговорного процесса.На Украине эти слова восприняли пессимистично, решив, что Трамп попросту "бросает" Украину, а европейские чиновники посчитали долгий разговор Трампа и лидера РФ Владимира Путина "крупной победой" для РФ. Британская газета Financial Times так и написала: "вчерашний телефонный разговор представил собой крупную победу для российского лидера"."Поддержка и финансирование Украины, давление на Россию - это все теперь на нас", - посетовал в беседе с журналистами пожелавший остаться неназванным европейский чиновник.Подробности в материале автора издания Украина.ру Ивана Лизана Война продолжается, США умывают руки. Что говорят на Украине о недавних переговорах.Другие новости дня: "Дикие гуси" под Северском и Красноармейском, ВСУ грезят о Курске: фронтовая сводка.*Признан в РФ террористом и экстремистом.
https://ukraina.ru/20250516/obmen-plennymi-i-prodolzhenie-kontakta-itogi-peregovorov-v-stambule-1063196965.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, киев, украина, дональд трамп, владимир путин, сизо, financial times, украина.ру, обмен, обмен пленными
Новости, Россия, Киев, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, СИЗО, Financial Times, Украина.ру, обмен, обмен пленными

"Дергают из политических хат": "Страна.ua" раскрыла обменный мухлеж Киева

12:48 20.05.2025
 
© Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ / Перейти в фотобанкВ Россию возвращены 110 граждан, находившихся в плену на Украине
В Россию возвращены 110 граждан, находившихся в плену на Украине
© Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам человека в РФ
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Украинское издание "Страна.ua" сообщает, что накануне крупнейшего обмена пленных "1000 на 1000", о котором делегации Москвы и Киева договорились в Стамбуле, в украинских СИЗО начали вызывать заключенных по статьям о госизмене, сепаратизме и коллаборационизме с предложением пойти на обмен

"Да, всех из "политических" хат дергают, предлагают. Это бизнесмены, малолетние "фотографы прилетов и военных объектов", поджигатели авто, идейные пророссийские и те, кого тупо подставили. Люди есть разные, и соглашаются, и отказываются", - привело издание слова своего анонимного источника в адвокатских кругах.

То есть речь идет о том, уточнили украинские журналисты, что Киев собирает для обмена своих же граждан, чтобы сдать их России, так как обменное соотношение сторон далеко от равного.
Ранее "Страна" уже писала о том, что в обмене по формуле 1000 на 1000 Москва получит почти что всех пленных, в то время как Киев только около одной восьмой от общего числа: Буданов* предположил дату обмена пленными. Украинские СМИ подсчитали соотношение.
Об обмене пленными в формате 1000 на 1000 делегации России и Украины договорились в Стамбуле 16 мая. Также Москва и Киев договорились детально прописать свои предложения по установлению прекращения огня. Однако четких сроков диалога о сторон на эту тему озвучено не было.
- РИА Новости, 1920, 16.05.2025
16 мая, 16:44
Обмен пленными и продолжение контакта: итоги переговоров в СтамбулеПереговоры России и Украины по состоянию на пятницу завершены, ситуация с возможным их продолжением пока не ясна. Такое сообщение опубликовало информационное агентство РИА Новости
Также накануне президент США Дональд Трамп коротко пообщался по телефону с Владимиром Зеленским, после чего больше двух часов разговаривал с лидером РФ Владимиром Путиным. По итогам этих бесед глава американского государства заявил, прогресс в украинском регулировании не за горами, однако если этого не произойдет, Вашингтон выйдет из переговорного процесса.
На Украине эти слова восприняли пессимистично, решив, что Трамп попросту "бросает" Украину, а европейские чиновники посчитали долгий разговор Трампа и лидера РФ Владимира Путина "крупной победой" для РФ. Британская газета Financial Times так и написала: "вчерашний телефонный разговор представил собой крупную победу для российского лидера".
"Поддержка и финансирование Украины, давление на Россию - это все теперь на нас", - посетовал в беседе с журналистами пожелавший остаться неназванным европейский чиновник.
Подробности в материале автора издания Украина.ру Ивана Лизана Война продолжается, США умывают руки. Что говорят на Украине о недавних переговорах.
Другие новости дня: "Дикие гуси" под Северском и Красноармейском, ВСУ грезят о Курске: фронтовая сводка.
*Признан в РФ террористом и экстремистом.
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НовостиРоссияКиевУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинСИЗОFinancial TimesУкраина.руобменобмен пленными
 
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12:48"Дергают из политических хат": "Страна.ua" раскрыла обменный мухлеж Киева
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