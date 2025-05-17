Буданов* предположил дату обмена пленными. Украинские СМИ подсчитали соотношение
© ABC News
© ABC News
Начальник Главного управления разведки Минобороны (ГУР) Украины Кирилл Буданов* назвал предполагаемые рамки, в которые пройдет обмен пленными между Россией и Украиной по формуле "1000 на 1000". Украинское издание предположило, что Москва получит почти что всех пленных, в то время как Киев только около одной восьмой от общего числа
По словам Буданова, самый масштабный с начала Специальной военной операции (СВО) обмен пленными по формуле "1000 на 1000" может пройти на следующей неделе.
О нем договорились российская и украинская делегации в ходе переговоров, которое прошли накануне в Стамбуле. По итогам встречи помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной.
Подробнее об этом — в публикации Обмен пленными и продолжение контакта: итоги переговоров в Стамбуле.
12:11Второй раунд переговоров, состав делегации РФ и формат встреч с Киевом. Песков ответил на главные вопросыГоворить о следующем раунде переговоров России и Украины пока рано. Состав делегации РФ на будущих встречах с Украиной остается прежним. Москва работает над перечнем условий для прекращения огня. Переговоры идут и будут проходить в закрытом режиме. Россия намерена и дальше работать над урегулированием украинского конфликта
Между тем украинское издание "Страна.ua" предположило, что Россия таким образом вернет "почти всех или, как минимум, большинство" пленных своих вооруженных сил.
"Если Украина вернет России 1000 пленных, это будет означать, что она вернула, как минимум, половину пленных. А то и вообще почти всех. Что касается числа пленных украинцев в РФ, то, по данным заместителя главы Офиса президента Ирины Верещук, по состоянию на начало мая их численность составляла около 8000 человек", — говорится в сообщении.
О том, как на прошедшую встречу отреагировали в мире — в материале Провал и катастрофа: как западные СМИ отреагировали на переговоры в Стамбуле и истерику Зеленского.
*Признан в РФ террористом и экстремистом.
Подписывайся на