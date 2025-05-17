https://ukraina.ru/20250517/budanov-predpolozhil-datu-obmena-plennymi-ukrainskie-smi-podschitali-sootnoshenie-1063209847.html

Буданов* предположил дату обмена пленными. Украинские СМИ подсчитали соотношение

Буданов* предположил дату обмена пленными. Украинские СМИ подсчитали соотношение - 17.05.2025 Украина.ру

Буданов* предположил дату обмена пленными. Украинские СМИ подсчитали соотношение

Начальник Главного управления разведки Минобороны (ГУР) Украины Кирилл Буданов* назвал предполагаемые рамки, в которые пройдет обмен пленными между Россией и Украиной по формуле "1000 на 1000". Украинское издание предположило, что Москва получит почти что всех пленных, в то время как Киев только около одной восьмой от общего числа

2025-05-17T16:07

2025-05-17T16:07

2025-05-17T16:07

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ирина верещук

переговоры

обмен пленными

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По словам Буданова, самый масштабный с начала Специальной военной операции (СВО) обмен пленными по формуле "1000 на 1000" может пройти на следующей неделе. О нем договорились российская и украинская делегации в ходе переговоров, которое прошли накануне в Стамбуле. По итогам встречи помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. Он также отметил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Подробнее об этом — в публикации Обмен пленными и продолжение контакта: итоги переговоров в Стамбуле.Между тем украинское издание "Страна.ua" предположило, что Россия таким образом вернет "почти всех или, как минимум, большинство" пленных своих вооруженных сил. "Если Украина вернет России 1000 пленных, это будет означать, что она вернула, как минимум, половину пленных. А то и вообще почти всех. Что касается числа пленных украинцев в РФ, то, по данным заместителя главы Офиса президента Ирины Верещук, по состоянию на начало мая их численность составляла около 8000 человек", — говорится в сообщении.О том, как на прошедшую встречу отреагировали в мире — в материале Провал и катастрофа: как западные СМИ отреагировали на переговоры в Стамбуле и истерику Зеленского.*Признан в РФ террористом и экстремистом.

https://ukraina.ru/20250517/vtoroy-raund-peregovorov-sostav-delegatsii-rf-i-format-vstrech-s-kievom-peskov-otvetil-na-glavnye-1063206205.html

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новости, россия, украина, стамбул, кирилл буданов, владимир мединский, ирина верещук, переговоры, обмен пленными