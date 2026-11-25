https://ukraina.ru/20261125/dmitriy-evstafev-posle-vstrechi-v-shenchzhene-tramp-stanet-glavnoy-mishenyu-dlya-partii-khaosa-vnutri-1084704083.html

Дмитрий Евстафьев: После встречи в Шэньчжэне Трамп станет главной мишенью для партии хаоса внутри США

Дмитрий Евстафьев: После встречи в Шэньчжэне Трамп станет главной мишенью для партии хаоса внутри США - 25.11.2026 Украина.ру

Дмитрий Евстафьев: После встречи в Шэньчжэне Трамп станет главной мишенью для партии хаоса внутри США

Не соглашусь с тем, что Европу или альтернативную США Евроатлантику отодвинули от ключевых мировых процессов, в том числе от урегулирования на Украине. Это очень вредная иллюзия. Европа смогла вставить свою ногу в закрывающуюся дверь политического диалога.

2026-11-25T19:30

2026-11-25T19:30

2026-11-25T19:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист, профессор Института медиа Высшей школы экономики, автор ТГ-канала "Профессор смотрит в мiръ" Дмитрий Евстафьев.— Дмитрий Геннадиевич, как вы оцениваете влияние трёхсторонней встречи лидеров России, Китая и США в Шэньчжэне на ход мировых процессов?— Для начала давайте посмотрим на большую картину. Идет размораживание многих вооруженных конфликтов, исторических противоречий и забытых обид. Нарастает безответственность в поведении даже крупнейших держав и межгосударственных объединений. Мировым лидерам периодически отказывают здравый смысл и рациональность.В частности, еще два года назад мы говорили о формировании геоэкономических макрорегионов. А теперь мы видим распад региона, именовавшегося Ближним и Средним Востоком. Причем не на Ближний и Средний Восток, а на несколько субрегионов, разделенных полосами силовой нестабильности. Да и хваленое немецкое экономическое чудо разваливается на наших глазах. А главное, что ничего взамен ему пока не возникло. Ремилитаризация Германии пока не дала решительных результатов.Те же страны Юго-Восточной Азии глядят на все это с большим опасением. Они понимают последствия распада сложившихся систем взаимозависимости для себя. Только в этом году они ощутили свою уязвимость из-за нескольких факторов, которые находятся вне их контроля: поставки углеводородов из Персидского залива, поставки продуктов нефти и газа для сельского хозяйства и химической промышленности, разрыв связей в мировой торговле. И если нечто подобное случится ближе к их границам, им не удастся избежать кризиса внутри этой системы, которая действительно добилась хороших показателей экономического роста.Все понимают, насколько это хрупко. Они хотят, чтобы на фоне этой геополитической иррациональности начала превалировать геоэкономическая рациональность.Конечно, трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си происходила как бы на полях саммита АТЭС, но несколько в стороне. Отмечу, что страны региона воспринимают Запад по-прежнему как единую силу. При этом фигура Дональда Трампа выступает за контуры Запада, но в целом не разрушает его. И страны региона увидели в прошедшей встрече признаки рациональности.Но далеко ли мы продвинулись по итогам встречи в Шэньчжэне? Не очень. Является ли эта встреча новой Ялтой? Конечно, нет.— Каковы же тогда ее реальные итоги?— Я бы пока даже с осторожностью говорил о том, что эта встреча обозначает некое движение вперёд. Эта встреча фиксирует понимание необходимости возвращения к рациональному поведению во внешней политике. Ещё очень недавно проблемы международных отношений использовались администрацией коллективного Байдена в пропагандистских целях. Фактическое начало разрушения системы нераспространения ядерного оружия — это целиком ее заслуга.И ещё недавно представители Госдепа фактически торпедировали Review Conference — конференцию по рассмотрению деятельности договора о нераспространении ядерного оружия. Это один из наиболее позорных эпизодов американской дипломатии за всю историю.Резолюция по итогам трехсторонней встречи содержит правильные слова о нераспространении ядерного оружия. Теперь администрация Трампа должна предпринять реальные шаги. Это будет небыстро. Для того чтобы увидеть свет в конце тоннеля, надо начать этот тоннель строить. И делать это должен Трамп.Нет никаких сомнений в том, что Владимир Путин абсолютно контролирует систему государственного управления в Российской Федерации. Но многие события в США требуют от Трампа доказывать, что он является полноправным и универсальным руководителем системы госуправления в Штатах. Федеральные ветви власти должны находиться под контролем президента США, включая силовиков. В этом есть сомнения. И как тогда государства Юго-Восточной и Восточной Азии могут доверять словам представителей Соединённых Штатов относительно того, что США продолжают быть донором безопасности в этих регионах?— Получилось ли запустить процесс мирного урегулирования конфликта вокруг Украины на новой основе?— Результаты, мягко говоря, скромные. И дело не только в скоординированном структурами НАТО ударе по Крымскому мосту, а в общей политической обстановке вокруг этого конфликта.Не соглашусь с тем, что Европу или альтернативную США Евроатлантику отодвинули от ключевых мировых процессов, в том числе от урегулирования на Украине. Это очень вредная иллюзия. Европа смогла вставить свою ногу в закрывающуюся дверь политического диалога. Пока политического статуса на этих переговорах европейцам добиться не удалось. Но изменилось отношение к ним в США, ведь это со стороны американцев мы постоянно слышим пробросы относительно того, что России надо общаться с европейцами.Присутствовать на переговорах по крайне чувствительным вопросам и оказывать влияние на украинскую и американскую делегацию у европейцев получается. Почему? Американцы, на словах соглашаясь с предложением провести гуманитарную миссию в районе Константиновки, не оказали ни на европейцев, ни на своих киевских прокси никакого влияния. А историю с пыточной в Борщаговке проигнорировали не только европейцы, но и в США. Может быть, потому что дело в наличии внутри Штатов мощного консолидированного пониманием своего жизненного интереса в продолжении войны на Украине евроатлантического лобби.Ведь Мерц говорил правду, когда заявил, что поражение Украины является поражением европейцев. Это действительно стратегическое поражение той части европейских элит, которая очень многое, если не всё, поставила на разгром России на поле боя, а потом на уничтожение российской государственности.Но это же и поражение тех людей из евроатлантического лобби, которые находятся внутри американской элиты. Рискну сказать, что и внутри администрации Трампа. Мы только сейчас начинаем понимать масштабы партии хаоса, которую мы раньше считали сектой. Она пытается раскачать уже имеющиеся очаги конфликта в России, на Ближнем Востоке, этнических конфликтов на Ближнем и Среднем Востоке.Может быть, это реальная сила, которую не устраивают многие процессы в мире, прежде всего возвращение геоэкономической рациональности, потому что геополитическая иррациональность — это питательная среда для её деятельности. Тогда то, что произошло в Шэньчжэне, для них страшно.Для них страшны любые проявления какой-либо рациональности, пусть даже непоследовательной, как многое в действиях Дональда Трампа.Если эта гипотеза справедлива, тогда для партии хаоса, во главе которой стоят глобальный Лондон и коллективный Брюссель, на данном этапе главной мишенью становится Дональд Трамп.

https://ukraina.ru/20261123/pod-chuzhim-flagom-kto-na-samom-dele-atakuet-rossiyskie-suda-po-vsemu-miru-1084685534.html

https://ukraina.ru/20261123/1084598073.html

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Сергей Зуев

интервью, сша, украина, европа, дональд трамп, дмитрий евстафьев, владимир путин, украина.ру, атэс, нато