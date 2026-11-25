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Начали при Сталине: успеет ли Украина выкопать тоннель под Днепром — Ищенко

Начали при Сталине: успеет ли Украина выкопать тоннель под Днепром — Ищенко - 25.11.2026 Украина.ру

Начали при Сталине: успеет ли Украина выкопать тоннель под Днепром — Ищенко

Строительство подземного тоннеля под Днепром технически возможно — подобные работы велись ещё при Сталине. Но проектные работы займут не менее полугода, при этом начало строительство возможно не раньше весны 2028 года. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-11-25T19:31

2026-11-25T19:31

2026-11-25T19:31

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На днях на фоне российских ударов по киевским мостам министерство инфраструктуры Украины объявило о начале подготовки проекта строительства подземного тоннеля под Днепром, который должен соединить левый и правый берега.Идея подземного тоннеля под Днепром обсуждается не первый раз. Эксперт напомнил, что тоннель копали ещё при Сталине и почти выкопали. "До войны немного не успели докопать. Потом эту идею забросили. То есть технически ничего невозможного в этом нет", — пояснил он.Иными словами, сама по себе задача проложить подземный ход под Днепром не нова. Вопрос лишь в том, есть ли у Украины время и ресурсы, чтобы её завершить.Однако, по его словам, сроки реализации проекта нереалистичны. "В этом году его точно не начнут рыть. Даже если они уложатся с проектными работами за полгода, то начало работы произойдёт не раньше весны 2028 года", — отметил политолог.Эксперт обратил внимание на украинскую бюрократическую цепочку: пока разработают проект, пока утвердят — наступит осень. А осенью начинать строительство плохо из-за приближающейся зимы.Ищенко подчеркнул, что отдельный вопрос — сколько времени займёт само строительство, учитывая, что Россия не прекратит удары. "А сколько они его будут копать, учитывая, что Россия не прекратит удары? Так что это совершенно нерентабельная затея", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Украина больше всего боится не ударов по мостам в Киеве, а истощения своей энергетики" в дзен-канале Украина.ру.Больше про ситуацию вокруг Украины — в материале "Леонид Савин: Пока Украина служит тараном против России, НАТО готовит войска для полномасштабной войны" в дзен-канале Украина.ру.

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