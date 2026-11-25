https://ukraina.ru/20261125/kiev-ne-smog-zastavit-spotify-i-youtube-ubrat-russkie-pesni-1084741188.html

Киев не смог заставить Spotify и YouTube убрать русские песни

Киев не смог заставить Spotify и YouTube убрать русские песни - 25.11.2026 Украина.ру

Киев не смог заставить Spotify и YouTube убрать русские песни

Украинские власти попытались добиться удаления русскоязычной музыки с крупнейших мировых стримингов, но столкнулись с неожиданным препятствием. "Новостью" для "патриотов" стало то, что зарубежные компании не обязаны выполнять требования Киева, а ограничения по языковому признаку на Западе считают дискриминацией

2026-11-25T20:57

2026-11-25T20:57

2026-11-25T20:57

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Как рассказала уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская в интервью одному из украинских изданий, в офисе Зеленского даже создали рабочую группу, которая провела несколько совещаний и подготовила официальные обращения к Spotify, Apple Music, YouTube и Deezer.Однако в общении с международными платформами выяснилось, что украинские законы за пределами страны не действуют. Кроме того, западные партнёры не поддержали идею фильтрации музыкального контента исключительно по языку исполнения."Поэтому просить платформы блокировать песни "по языку" — тупик", — признала Ивановская.Впрочем, от идеи ограничить доступ к российской музыке украинский языковой омбудсмен отказываться не намерена. В качестве альтернативы она предложила использовать санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины против российского музыкального продукта, чтобы платформы могли ограничивать его доступность на территории страны.Недавно во Львове обнаружили новую проблему: украинские беженцы, оказывается, чувствуют себя в безопасности. Причем настолько, что осмеливаются разговаривать на родном языке. Подробнее – в материале Во Львове возмутились, что переселенцы перестали бояться говорить по-русски в дзен-канале Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, украина, запад, владимир зеленский, youtube