https://ukraina.ru/20261125/nato-ne-reshilos-sbivat-rossiyskie-rakety-nad-ukrainoy-1084740894.html

НАТО не решилось сбивать российские ракеты над Украиной

НАТО не решилось сбивать российские ракеты над Украиной - 25.11.2026 Украина.ру

НАТО не решилось сбивать российские ракеты над Украиной

Страны НАТО не готовы перехватывать российские ракеты в воздушном пространстве Украины, даже если те направляются в сторону государств альянса. Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, комментируя ответ альянса на инициативу Варшавы

2026-11-25T19:48

2026-11-25T19:48

2026-11-25T19:48

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По словам чиновника, подобный вариант уже рассматривался представителями военного блока несколько месяцев назад, однако тогда стороны не пришли к согласию. Он подчеркнул, что любые масштабные действия в воздушном пространстве Украины требуют коллективного решения всех участников альянса."НАТО никоим образом не поддерживает эту идею. Она вызывает множество осложнений", — заявил Томчик.Сегодня, 25 ноября, глава МИД Польши Радослав Сикорский обратился к союзникам с предложением рассмотреть возможность уничтожения российских ракет над Украиной, если они движутся в направлении территории стран НАТО.По данным источников Bloomberg, некоторые участники встречи отнеслись к предложению положительно, однако общего решения принято не было. Одним из спорных вопросов остаётся риск того, что подобные действия могут привести к непосредственному вовлечению НАТО в конфликт.Параллельно в польском Минобороны сегодня выступили за создание ограниченной бесполётной зоны вдоль восточной границы страны. Варшава также намерена призвать другие страны восточного фланга НАТО ввести аналогичные ограничения. Подробнее – в материале Польша призвала НАТО сбивать российские ракеты над Украиной в дзен-канале Украина.ру.

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