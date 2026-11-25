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НАТО не решилось сбивать российские ракеты над Украиной
НАТО не решилось сбивать российские ракеты над Украиной - 25.11.2026 Украина.ру
НАТО не решилось сбивать российские ракеты над Украиной
Страны НАТО не готовы перехватывать российские ракеты в воздушном пространстве Украины, даже если те направляются в сторону государств альянса. Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, комментируя ответ альянса на инициативу Варшавы
2026-11-25T19:48
2026-11-25T19:48
2026-11-25T19:48
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По словам чиновника, подобный вариант уже рассматривался представителями военного блока несколько месяцев назад, однако тогда стороны не пришли к согласию. Он подчеркнул, что любые масштабные действия в воздушном пространстве Украины требуют коллективного решения всех участников альянса."НАТО никоим образом не поддерживает эту идею. Она вызывает множество осложнений", — заявил Томчик.Сегодня, 25 ноября, глава МИД Польши Радослав Сикорский обратился к союзникам с предложением рассмотреть возможность уничтожения российских ракет над Украиной, если они движутся в направлении территории стран НАТО.По данным источников Bloomberg, некоторые участники встречи отнеслись к предложению положительно, однако общего решения принято не было. Одним из спорных вопросов остаётся риск того, что подобные действия могут привести к непосредственному вовлечению НАТО в конфликт.Параллельно в польском Минобороны сегодня выступили за создание ограниченной бесполётной зоны вдоль восточной границы страны. Варшава также намерена призвать другие страны восточного фланга НАТО ввести аналогичные ограничения. Подробнее – в материале Польша призвала НАТО сбивать российские ракеты над Украиной в дзен-канале Украина.ру.
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новости, украина, польша, варшава, нато, мид, bloomberg
Новости, Украина, Польша, Варшава, НАТО, МИД, bloomberg
НАТО не решилось сбивать российские ракеты над Украиной
Страны НАТО не готовы перехватывать российские ракеты в воздушном пространстве Украины, даже если те направляются в сторону государств альянса. Об этом сообщил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик, комментируя ответ альянса на инициативу Варшавы
По словам чиновника, подобный вариант уже рассматривался представителями военного блока несколько месяцев назад, однако тогда стороны не пришли к согласию. Он подчеркнул, что любые масштабные действия в воздушном пространстве Украины требуют коллективного решения всех участников альянса.
"НАТО никоим образом не поддерживает эту идею. Она вызывает множество осложнений", — заявил Томчик.
Сегодня, 25 ноября, глава МИД Польши Радослав Сикорский обратился к союзникам с предложением рассмотреть возможность уничтожения российских ракет над Украиной, если они движутся в направлении территории стран НАТО.
По данным источников Bloomberg, некоторые участники встречи отнеслись к предложению положительно, однако общего решения принято не было. Одним из спорных вопросов остаётся риск того, что подобные действия могут привести к непосредственному вовлечению НАТО в конфликт.
Параллельно в польском Минобороны сегодня выступили за создание ограниченной бесполётной зоны вдоль восточной границы страны. Варшава также намерена призвать другие страны восточного фланга НАТО ввести аналогичные ограничения. Подробнее – в материале Польша призвала НАТО сбивать российские ракеты над Украиной
в дзен-канале Украина.ру.