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"Дикие гуси" под Северском и Красноармейском, ВСУ грезят о Курске: фронтовая сводка

"Дикие гуси" под Северском и Красноармейском, ВСУ грезят о Курске: фронтовая сводка - 20.05.2025 Украина.ру

"Дикие гуси" под Северском и Красноармейском, ВСУ грезят о Курске: фронтовая сводка

Иностранные, в основном англоязычные, наемники замечены сразу на двух участках фронта: в районе Северска и под Красноармейском (Покровском). ВСУ не оставляют попыток прорваться в Курскую область, а также прилагают усилия к тому, чтобы отбить у ВС РФ село Зверево в Донецкой Народной Республике (ДНР). Однако успеха эти действия противника не имеют

2025-05-20T11:05

2025-05-20T11:05

2025-05-20T12:02

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На линии фронта восточнее и севернее Северска замечены маневренные группы иностранных наемников, которые передвигаются на пикапах с установленными в кузове пулеметами и минометами западного производства. По информации военкора Андрея Марочко, они преследуют цель изучения российских позиций.Боец 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ВС РФ с позывным "Старый" рассказал агентству РИА Новости, что в рядах ВСУ под Красноармейском также замечены англоязычные и польские наемники.Накануне российские военные взяли в плен группу наемников в селе Новоандреевка в Запорожской области. "Дикие гуси" оказались представителями американской частной военной компании (ЧВК) Mozart."Новоандреевка. <...> Уничтожение роты ЧВК Mozart. <...> Потери противника: 23 убитых, семь пленных (граждане Великобритании и Канады)", - рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, уточнив, что доказательствами служат захваченные документы и трофейные рации.Также во вторник, 20 мая, на повестке остается Курская область, куда ВСУ не оставляют попыток прорваться. "На курском участке государственной границы продолжаются бои на теткинском направлении, ВСУ надеются срезать выступ", - сообщил телеграм-канал "Два майора", добавив, что до сих пор прорыва госграницы не допущено, однако концентрирует силы в непосредственной близости.Параллельно офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса российской группировки "Север" с позывным "Витязь" сообщил агентству РИА новости, что ВС РФ уничтожили отряд украинских военных, двигавшихся в сторону Курской области. Уточняется, что двигался противник из Сумской области в сторону российской границы, когда по нему был нанесен ракетно-бомбовый удар. Итог - 12 украинских военных уничтожено.Телеграм-канал SHOT добавил, что другая украинская диверсионно-разведывательная группа из шести человек, пытавшаяся зайти в Курскую область, подорвалась на противотанковой мине, пытаясь зайти в Курскую область.Днем ранее российские бойцы отразили одну из самых массированных атак ВСУ в этом районе. Десятки штурмовиков, включая "айдаровцев"*, двигались под прикрытием военной техники и при поддержке инженерной машины разграждения, однако были разбиты.Между тем, военные ВС РФ продолжают продвижение в Сумской области. Накануне стало известно об освобождении Марьино, а украинские власти расширили зону эвакуации населения в Сумской области до 202 населенных пунктов.В то же время украинские военные пытаются отбить у ВС РФ село Зверево в ДНР, расположенное в трех километрах к юго-западу от Красноармейска (Покровска). Оператор БПЛА 56-го отдельного батальона спецназа "Хан" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Тоха"в разговоре с агентством РИА Новости уточнил, что противник устраивает непрекращающиеся мясные штурмы из слабо подготовленных бойцов.Российский военкор Евгений Лисицын добавил, что войска ВС РФ также нанесли удары по позициям ВСУ, уничтожив живую силу и вооружение противника на Купянском направлении. На Константиновском направлении, уточнил журналист, освобождено село Романовка, расположенное севернее Сухой Балки, и в районе Александрополя зафиксировано продвижение на 3,5 километра восточнее населенного пункта."В районе Курахово сотрудниками МВД по ДНР обнаружен крупный схрон с натовским вооружением. В нем - почти 2000 снарядов различного калибра. Это подтверждает факт активного участия Запада в поставках неучтённого вооружения на передовую и работу западных разведструктур на этом направлении", - резюмировал военкор.Другие новости дня - в материале "Отличный" разговор по конфликту, успехи ВС РФ, упрямство Зеленского. Главное на Украине на утро 20 мая.* Признан террористическим и запрещен в РФ.

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