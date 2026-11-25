https://ukraina.ru/20261125/ne-veryu-ya-masku-ekspert-rasskazal-kto-stoit-za-atakoy-na-krymskiy-most-1084729581.html

"Не верю я Маску": эксперт рассказал, кто стоит за атакой на Крымский мост

"Не верю я Маску": эксперт рассказал, кто стоит за атакой на Крымский мост - 25.11.2026 Украина.ру

"Не верю я Маску": эксперт рассказал, кто стоит за атакой на Крымский мост

США были заинтересованы в ослаблении позиции России на саммите АТЭС. Британцев за столом переговоров не было и американцы могли спрятаться за активностью Британии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов

2026-11-25T20:32

2026-11-25T20:32

2026-11-25T20:32

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В ноябре 2026 года Крымский мост трижды за неделю подвергся атакам ВСУ. Об этом сообщал глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Президент России Владимир Путин заявил, что после атак на мост Москва не будет договариваться о прекращении огня, а ответные действия будут "более болезненными" для Киева.В беседе с журналистом Самойлов поинтересовался, кто составлял полетное задание и сопровождал полетную навигацию для ракет "Нептун". Он заявил, что натовские структуры основаны на американской системе разведданных."У нас сейчас винят во всем Британию, но мы не знаем, могла ли она технически это осуществить. А вот США всегда ведут двойную игру. Не верю я Маску, что "Старлинк" им отключили", — пояснил эксперт.По его словам, ВСУ утверждают, что преодолели ограничения по скорости в 160 километров в час за счёт менее скоростного дрона-ретранслятора для ударных систем по меш-сети. Но здесь у Вашингтона был свой интерес. "США были заинтересованы в ослаблении позиции России на саммите АТЭС. Британцев за столом переговоров не было. И американцы могли спрятаться за британской активностью", — отметил Самойлов.Эксперт привёл данные о западной разведке. "А самолет-разведчик RC-135U Combat Sent, который летал в Черном море 16 ноября? Самолет ДРЛО Boeing E-3 Sentry тоже там был. Они активно отслеживали работу нашей ПВО", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Самойлов: Россия готова нанести Украине такие удары, которые сделают невозможным ее существование" в дзен-канале Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в материале "Ростислав Ищенко: Украина больше всего боится не ударов по мостам в Киеве, а истощения своей энергетики" в дзен-канале Украина.ру.

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