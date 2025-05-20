https://ukraina.ru/20250520/teper-u-trampa-na-ukraine-tri-dorogi-kakuyu-on-vyberet-pokazhet-vremya-1063263852.html

Теперь у Трампа на Украине три дороги. Какую он выберет, покажет время

Теперь у Трампа на Украине три дороги. Какую он выберет, покажет время - 20.05.2025 Украина.ру

Теперь у Трампа на Украине три дороги. Какую он выберет, покажет время

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть "красная линия", переступив которую, Вашингтон выйдет из мирных переговоров по Украине. Однако раскрывать детали этой "линии" американский лидер отказался

2025-05-20T13:12

2025-05-20T13:12

2025-05-20T13:12

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сша

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дональд трамп

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европейская комиссия

переговоры

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Между тем, ранее хозяин Белого дома не раз говорил, что Штаты выйдут из мирного процесса, если не увидят в нем прогресса и если одна из сторон будет "саботировать" мирный диалог.Комментируя слова Трампа, украинский телеграм-канал "Шептун" констатировал, что "как и ожидалось", лидер США не намерен рушить возобновившиеся отношения с Москвой, Владимир Зеленский не хочет отступать от своих "красных линий" в виде курса по вступлению в НАТО и границ 1991 года, Путин не планирует отдавать вошедшие в состав РФ регионы, а Европа потеряла все рычаги давления на Москву."Итого имеем: непримиримая позиция двух сторон конфликта + готовность ключевого медиатора уйти в сторону. Каковы перспективы прекращения огня и впоследствии долгосрочного мира при таких условиях - вопрос риторический", - говорится в публикации "Шептуна".Следом издание "Страна.ua" озвучило свою версию дальнейшего развития событий. По мнению украинских журналистов, теперь у Трампа три пути. Первый - выйти из переговорного процесса, окончательно закрыв для себя украинскую повестку, что конечно, совсем не на руку Киеву.Второй вариант Трампа, считают журналисты "Страны" - продолжить помощь ВСУ в тех же объемах, что и ранее, не усиливая при этом давление на РФ. Тогда, считают авторы материала, украинские военные смогут удерживать фронт еще достаточно долго в надежде, что рано или поздно, "Путин вынужден будет пойти на компромиссы, отказавшись от максималистских требований"."Третий вариант - надавить на украинские власти, чтоб они пошли на значительные уступки в переговорах с Путиным. Это возможно, если Трамп решит все ж таки добиться "быстрого мира". Так как возможности давления на РФ у Вашингтона крайне ограничены (и опасны в применении), а на Киев рычагов воздействия очень много, Трамп может попытаться воспользоваться ими для принуждения Зеленского к сделке на основе принятия значительной части условий Путина", - говорится в публикации "Страны".Так или иначе, резюмировали украинские журналисты, состоявшийся накануне разговор Путина и Трампа сузил пространство для маневра Киева, и ситуация очевидно переходит из разряда "противостояния России и форпоста западного мира Украины" в разряд "разрешения территориального спора и прочих противоречий Украины и России". "Хотя, безусловно, самое главное значение будет иметь ситуация на поле боя", - резюмировала "Страна".А вот европейские чиновники посчитали долгий разговор Трампа и лидера РФ Владимира Путина "крупной победой" для РФ. Британская газета Financial Times так и написала: "вчерашний телефонный разговор представил собой крупную победу для российского лидера"."Поддержка и финансирование Украины, давление на Россию - это все теперь на нас", - посетовал в беседе с журналистами пожелавший остаться неназванным европейский чиновник.Накануне Трамп коротко пообщался по телефону с Владимиром Зеленским, после чего больше двух часов разговаривал с лидером РФ Владимиром Путиным. По итогам этих бесед президент США заявил, что после этого звонка в урегулировании украинского конфликта последуют существенные изменения."Я думаю, что-то произойдет. Вовлечены очень большие эго, но, я думаю, что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю", - подчеркнул Трамп, добавив, что США не стоило вмешиваться, и украинский вопрос должен был остаться "проблемой Европы", и в случае отсутствия продвижения в переговорах Вашингтон "уступит Европе" эту роль.Трамп также пообещал, что американского воинского контингента на Украине не будет, но это не значит, что ставки для Штатов там не высоки, так как "объем финансов, который был вложен, сумасшедший". В то же время глава США заявил, что не собирается вводить новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине, а Москва и Вашингтон, напротив, настроены на развитие торгово-экономических отношений.Также по итогам телефонных переговоров американский лидер назвал Путина "приятным джентльменом" и отверг предположение о том, что Россия якобы не спешит предпринимать действия для украинского урегулирования. В то же время Трамп пожаловался на манеру Зеленского вести дела, назвав его "не самым простым собеседником", и пообещал через 2-4 недели ответить на вопрос, делает ли Киев достаточно для урегулирования конфликта.После разговора с Путиным Трамп созвонился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Италии Джорджем Мелони, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Финляндии Александром Стуббом, главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и Владимиром Зеленским.Американский президент заявил, что проинформировал их о результатах разговора с Путиным и о том, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.Подробнее о разговоре лидеров РФ и США - в материале Алексея Туманова После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250520/dikie-gusi-pod-severskom-i-krasnoarmeyskom-vsu-grezit-o-kurse-frontovaya-svodka-1063261091.html

https://ukraina.ru/20250520/v-evrope-razgovor-trampa-i-putina-poschitali-pobedoy-rossii---financial-times-1063258952.html

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россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, нато, financial times, европейская комиссия, переговоры, эксклюзив