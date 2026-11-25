https://ukraina.ru/20261125/v-polskom-bydgosche-napali-na-ukrainskikh-podrostkov-1084741059.html

В польском Быдгоще напали на украинских подростков

В польском Быдгоще напали на украинских подростков - 25.11.2026 Украина.ру

В польском Быдгоще напали на украинских подростков

В польском городе Быдгощ группа молодых людей напала на двух подростков с Украины. В результате 15-летняя девушка получила перелом носа. Полиция проводит проверку по факту оскорблений на национальной почве

2026-11-25T20:26

2026-11-25T20:26

2026-11-25T20:27

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По информации местного Radio PiK, происшествие случилось вечером 21 ноября в торговом центре на улице Войска Польского. Сначала неизвестные приставали к девушке и её спутнику, толкали их и выкрикивали оскорбления. После того как подростки покинули здание, нападавшие последовали за ними и избили обоих.В полиции подтвердили, что получили заявление об оскорблениях, связанных с национальной принадлежностью пострадавших. Речь идёт о 15-летней гражданке Украины и сопровождавшем её молодом человеке."Мы приняли заявление об оскорблениях на национальной почве в адрес 15-летней гражданки Украины и её спутника", — сообщили в полиции Быдгоща.По данным Radio PiK, у девушки диагностировали перелом носа. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей и намерены изучить записи камер видеонаблюдения.Инциденты с участием украинских подростков происходят в Польше всё чаще. Недавно власти республики принудительно отправили на родину двух граждан Украины в возрасте 18 и 19 лет после их опасной выходки во Вроцлаве. Молодые люди кричали с балкона жилого дома, что являются террористами, что хранят в квартире взрывное устройство и направляли на прохожих макет оружия. Подробнее – в материале Двух украинцев выдворили из Польши за угрозы расстрелом в дзен-канале Украина.ру.

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новости, украина, польша