В польском Быдгоще напали на украинских подростков
20:26 25.11.2026 (обновлено: 20:27 25.11.2026)
В польском городе Быдгощ группа молодых людей напала на двух подростков с Украины. В результате 15-летняя девушка получила перелом носа. Полиция проводит проверку по факту оскорблений на национальной почве
По информации местного Radio PiK, происшествие случилось вечером 21 ноября в торговом центре на улице Войска Польского. Сначала неизвестные приставали к девушке и её спутнику, толкали их и выкрикивали оскорбления. После того как подростки покинули здание, нападавшие последовали за ними и избили обоих.
В полиции подтвердили, что получили заявление об оскорблениях, связанных с национальной принадлежностью пострадавших. Речь идёт о 15-летней гражданке Украины и сопровождавшем её молодом человеке.
"Мы приняли заявление об оскорблениях на национальной почве в адрес 15-летней гражданки Украины и её спутника", — сообщили в полиции Быдгоща.
По данным Radio PiK, у девушки диагностировали перелом носа. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей и намерены изучить записи камер видеонаблюдения.
Инциденты с участием украинских подростков происходят в Польше всё чаще. Недавно власти республики принудительно отправили на родину двух граждан Украины в возрасте 18 и 19 лет после их опасной выходки во Вроцлаве. Молодые люди кричали с балкона жилого дома, что являются террористами, что хранят в квартире взрывное устройство и направляли на прохожих макет оружия. Подробнее – в материале Двух украинцев выдворили из Польши за угрозы расстрелом в дзен-канале Украина.ру.
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