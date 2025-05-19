Огневые возможности: Рожин рассказал, как северокорейские РСЗО и "Бандероли" громят позиции ВСУ - 19.05.2025 Украина.ру
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Огневые возможности: Рожин рассказал, как северокорейские РСЗО и "Бандероли" громят позиции ВСУ
Огневые возможности: Рожин рассказал, как северокорейские РСЗО и "Бандероли" громят позиции ВСУ - 19.05.2025 Украина.ру
Огневые возможности: Рожин рассказал, как северокорейские РСЗО и "Бандероли" громят позиции ВСУ
Ракета "Бандероль" – это эффективное средство, к которому противник пока не смог подобрать ключи. Есть определенное окно возможностей, когда мы безнаказанно можем его использовать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2025-05-19T04:30
2025-05-19T04:30
новости
курская область
кндр
россия
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Недавно в сеть попали кадры применения северокорейской РСЗО М-1991, также в СМИ появилась информация о применении новой ракеты "Бандероль".По словам эксперта, северокорейская артиллерия и РСЗО действовали на территории Курской области. При этом бойцы из КНДР на территорию самой Украины тоже не заводились. Они помогали ВС РФ проводить операции под Суджей, уточнил собеседник Украина.ру.Пхеньян официально заявлял, что может отправлять войска в Россию в рамках существующего оборонного союза, напомнил Рожин."Юридических препятствий для задействования войск КНДР на нашей территории нет. В Курской области они выполняли важные оперативные задачи. Не удивлюсь, если они где-то еще всплывут", – отметил журналист.Что касается "Бандероли", то это эффективное средство, к которому противник пока не смог подобрать ключи, указал Рожин. Это означает, что есть определенное окно возможностей, когда его можно безнаказанно использовать, нанося противнику ощутимый ущерб, добавил он."Бандероль" показывает ценность развития существующих образцов вооружения, когда небольшие технические нововведения сразу приводят к серьезным проблемам для врага, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: ВС РФ на фоне происходящего в Стамбуле охватывают Покровск и отправляют Украине "Бандероли" на сайте Украина.ру.Про ситуацию в зоне СВО на прошедшей неделе — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ давит на всех направлениях, но с учетом реалий современного боя" на сайте Украина.ру.
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новости, курская область, кндр, россия, борис рожин, украина.ру, оружие, северная корея, сво, дзен новости сво, спецоперация, ракеты, всу
Новости, Курская область, КНДР, Россия, Борис Рожин, Украина.ру, оружие, Северная Корея, СВО, дзен новости СВО, Спецоперация, ракеты, ВСУ

Огневые возможности: Рожин рассказал, как северокорейские РСЗО и "Бандероли" громят позиции ВСУ

04:30 19.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОтработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Ракета "Бандероль" – это эффективное средство, к которому противник пока не смог подобрать ключи. Есть определенное окно возможностей, когда мы безнаказанно можем его использовать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Недавно в сеть попали кадры применения северокорейской РСЗО М-1991, также в СМИ появилась информация о применении новой ракеты "Бандероль".
По словам эксперта, северокорейская артиллерия и РСЗО действовали на территории Курской области. При этом бойцы из КНДР на территорию самой Украины тоже не заводились. Они помогали ВС РФ проводить операции под Суджей, уточнил собеседник Украина.ру.
Пхеньян официально заявлял, что может отправлять войска в Россию в рамках существующего оборонного союза, напомнил Рожин.
"Юридических препятствий для задействования войск КНДР на нашей территории нет. В Курской области они выполняли важные оперативные задачи. Не удивлюсь, если они где-то еще всплывут", – отметил журналист.
Что касается "Бандероли", то это эффективное средство, к которому противник пока не смог подобрать ключи, указал Рожин. Это означает, что есть определенное окно возможностей, когда его можно безнаказанно использовать, нанося противнику ощутимый ущерб, добавил он.
"Бандероль" показывает ценность развития существующих образцов вооружения, когда небольшие технические нововведения сразу приводят к серьезным проблемам для врага, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Борис Рожин: ВС РФ на фоне происходящего в Стамбуле охватывают Покровск и отправляют Украине "Бандероли" на сайте Украина.ру.
Про ситуацию в зоне СВО на прошедшей неделе — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ давит на всех направлениях, но с учетом реалий современного боя" на сайте Украина.ру.
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