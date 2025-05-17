https://ukraina.ru/20250517/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-armiya-rf-davit-na-vsekh-napravleniyakh-s-uchetom-realiy-sovremennogo-1063210004.html

Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ давит на всех направлениях, но с учетом реалий современного боя

Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ давит на всех направлениях, но с учетом реалий современного боя - 17.05.2025 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Армия РФ давит на всех направлениях, но с учетом реалий современного боя

Опыт, приобретенный в ходе СВО на Украине, а также локальных конфликтов современности подтверждает, что контактный ("ближний") огневой бой остается основным видом вооруженной борьбы при овладении конкретными участками местности и важными объектами: узлами дорог, господствующими высотами, населенными пунктами, отдельными зданиями и сооружениями.

2025-05-17T16:32

2025-05-17T16:32

2025-05-17T16:32

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В этой ситуации заменить человека боевыми роботами в полной мере не удается в силу уникальной роли "человека-оператора" при принятии неформальных решений, необходимых в абсолютном большинстве нестандартных ситуаций, четкого взаимодействия и слаженности.Такая тенденция четко вырисовывается в боевой работе частей и подразделений ВС РФ на линии боевого соприкосновения. На Донбасском направлении давление на Красный Лиман обеспечит выход наших войск к Славянско-Краматорской агломерации с севера. В то же время наши части идут к ней и с Юга. Так, российская армия постепенно продвигается к Константиновке. Этот город — правый фланг Покровского направления, однако именно с него открывается прямой путь к Краматорску. Кроме того, Константиновка — последний крупный узел обороны перед Славянско-Краматорской агломерацией. Его взятие позволит нашим частям пробиться к восточным окраинам Краматорска, где находится ключевая высота — местный аэродром. С него наши силы смогут заблокировать логистику ВСУ в городе.В соседней Харьковской области продолжаются упорные бои под Купянском, в районе Волчанска, Липцев. Расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" и буксируемых гаубиц "Мста-Б" группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожили точки запуска БПЛА, минометные расчеты и живую силу ВСУ в ходе проведения специальной военной операции на Харьковском направлении. Артиллерийские подразделения в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе противника.Места расположения точек взлёта вражеских дронов были обнаружены нашими разведчиками за несколько минут до нанесения огневого поражения. Военнослужащие подразделения воздушной разведки обнаружили антенны и замаскированные стартовые точки БПЛА. После чего координаты целей были переданы артиллерийским расчётам самоходных гаубиц "Мста-С". После команды "К бою!" машины вместе с группами прикрытия выдвинулись на огневые позиции. Особенность "Мста-С" заключается в том, что она оснащена цифровой системой наведения, что позволяет самостоятельно ей рассчитать траекторию и баллистические особенности каждого выстрела. Это повышает скорость наводки, а автомат заряжания позволяет совершить не менее 10 выстрелов в минуту.Параллельно с работой самоходных гаубиц "Мста-С" в контрбатарейной борьбе активно участвуют расчеты буксируемых гаубиц "Мста-Б". Расчёты 152-мм орудий нанесли огневое поражение миномётчикам ВСУ, прикрывая нашу пехоту. Благодаря воздушной разведке артиллеристам передавались точечные координаты расположения позиций ВСУ.Слаженная работа разведки, расчетов БПЛА и артиллерийских расчётов позволяет круглосуточно и точечно наносить огневое поражение живой силе, технике, в том числе и западного производства, огневых позиций и опорных пунктов ВСУ.Как сообщает Минобороны РФ, 13-тонная бронемашина американского производства MaxxPro была подорвана в Харьковской области саперами 45-й отдельной инженерной бригады группировки войск "Запад". Подобных броневиков, а их США поставили Украине в количестве 440 единиц, было подбито немало, в том числе с применением ударных дронов, но в данном случае российские бойцы использовали своё ноу-хау — минный шлагбаум.Минный шлагбаум устанавливается с помощью гусеничного роботизированного комплекса "Минер". Эти роботы хорошо зарекомендовали себя в ходе СВО — их применяют для уничтожения замаскированных блиндажей и укрытий ВСУ. Также они выставляют так называемые минные шлагбаумы на путях перемещения украинской боевой техники. "Минер" скрытно выдвигается на заданную позицию практически под носом у противника и устанавливает мины, которые не успевают заметить и обезвредить. На одно из таких заграждений и напоролся бронеавтомобиль MaxxPro.Артиллерийский расчет 152-мм орудия "Гиацинт-Б" одного из подразделений группировки войск "Днепр" уничтожил хранилище техники и вооружения ВСУ на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. В Минобороны РФ рассказали, что расположение противника было обнаружено операторами БПЛА — ВСУ подвозили сюда технику и вооружение на протяжении недели. Склад был оборудован на территории заброшенного колхоза. Получив от разведчиков координаты этой цели, находившийся на боевом дежурстве расчет орудия "Гиацинт-Б" оперативно выдвинулся на огневую позицию. Артиллеристы открыли прицельный огонь и уничтожили это крупное хранилище, лишив противника вооружения и боеприпасов. Выполнив боевую задачу, российские бойцы замаскировали своё орудие и отошли в укрытие в ожидании получения координат новых целей.Танкисты группировки войск "Центр" уничтожили вражеский командный пункт на красноармейском направлении. В Минобороны РФ отметили, что боевую работу выполнил экипаж танка Т-72Б3М. Огонь велся с закрытой огневой позиции на расстоянии до десяти километров. Операторы разведывательных беспилотников корректировали огонь танкистов и способствовали максимальной точности поражений позиций противника.Также в военном ведомстве отмечают, что освобождение населенного пункта Миролюбовка подразделениями группировки войск "Центр" создаст условия для дальнейшего продвижения российских войск на Красноармейском направлении.На Южнодонецком направлении в районе населенного пункта Богатырь российские бойцы зачистили опорный пункт противника. Минобороны РФ представило видео, на котором командир отделения с позывным Боксер рассказывает, что при обнаружении в этом районе "опорника" ВСУ принял решение его штурмовать. Украинские военные подтверждают также информацию о потере Котляровки. По словам бойца ВСУ с позывным Мучной, ВС РФ "забрали" этот населенный пункт гораздо раньше, но "без визуального контроля". Он также утверждает, что российские подразделения вошли в село Новосергеевка к северу от Котляровки и ведут бои за Орехово к югу от нее. Расстояние между Орехово и границей Днепропетровской области составляет всего несколько километров.Есть и другие тактические варианты наступательных действий нашей армии. К тому же еще рано, на мой взгляд, рассуждать о будущем стратегическом успехе. Пока мы можем говорить лишь об оперативно-тактическом: ВС РФ полностью владеют инициативой. Мы только приближаемся к границе Днепропетровской области, бои ведутся на подступах. О самом Днепропетровске речи пока не идет. Вернуться к этой ситуации следует тогда, когда фронт будет прорван именно по всей линии боевого соприкосновения.Возросла огневая активность российской армии на стыке административной границы Харьковской области и ДНР. В течении минувшей недели на этом направлении активно работали "Герани", "Ланцеты", РСЗО, дальнобойная артиллерия. Цели - опорные пункты и ПВД (пункт временной дислокации), узлы обороны, транспортные артерии в трёх районах Харьковской области: Изюмский, Балаклеевский, Купянский. Особенно точной и эффективной была воздушная атака на Балаклею. Именно с этих районов идет основная подпитка сил и средств ВСУ к обороне ВСУ по линии Краматорск-Славянск.Еще одна важная особенность - появление на фронте БПЛА Shahed-238/Герань-3 на реактивной тяге — важный сдвиг в военной динамике, показывающий, как даже относительно недорогие технологии могут кардинально изменить уравнение силы, если они правильно интегрированы в стратегию. Использование INS + GPS наведения позволяет точно поражать объекты без необходимости операторского сопровождения. Массовое применение дронов позволяет атаковать сразу несколько целей или "пробивать" ПВО. Радиолокационная ГСН "захватывает" источник излучения и ведет дрон прямо в него. Может вынудить врага выключать радары, что временно ослепляет систему и открывает путь другим средствам (ракетам, самолетам, дронам).БПЛА Shahed-238/Герань-3, как утверждают наши военные специалисты, можно использовать как экономически выгодную замену крылатым ракетам, заставляя ПВО израсходовать дорогие ракеты Patriot, IRIS-T, SAMP/T — что истощает оборону. БПЛА Герань-3 — это универсальный боеприпас, оптимальный для массированных ударов по инфраструктуре, подавления ПВО, "охоты" на логистику, а также стратегической деморализации. Один подобный беспилотник — это не только 30–50 кг взрывчатки, но и система подавления воли, ресурсов и устойчивости противника.В свою очередь противник использует ударный дрон под названием "Баба-яга". Он распространён по всей линии боевого соприкосновения, где работает Старлинк, как правило - это Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области. На Белгородском и Курском направление появился сравнительно недавно. Именно от этого дрона идут основные потери нашей техники, в некоторых подразделений это больше 50%.Большую часть своего полета дрон выполняет в режиме автозадания, но непосредственно над точкой сброса он может управляться в ручном режиме.Несмотря на то, что оператор может перехватить управление дрона в любое время, крайне редко выполняет он задачи "свободной охоты". У таких дронов есть конкретная цель, будь то техника или блиндаж, или участок для минирования. После выполнения сброса - дрон летит обратно по схожему маршруту, но редко по такому же, на обратном пути дрон почти всегда летит быстрее, т.к. разгружен.Данный дрон очень трудно заглушить средствами РЭБ, поэтому уничтожить или посадить его можно только физически повредив. Иногда такие дроны садятся сами из-за неисправности или ошибки пилота. Для уничтожения такого коварного беспилотника применяется, как стрелковое оружие, так и возможные дроны-перехватчики, начиная от простых таранов Мавиками и заканчивая FPV или сеткометами для коммерческих дронов. В большинстве случаев поражение дрона происходит при попадании в батарейный отсек, который расположен прямо по центру дрона.Другими словами- всё изменилось радикально. Сегодня, после появления нового вида разведки и высокоточного оружия - БПЛА, передовая, она же ЛБС, расползлась в глубину на 10-15 километров. Если ещё в начале войны подразделению от передовой до второй линии - блиндажей, где можно было прийти в себя, отдохнуть и привести в порядок, надо было пройти иногда полкилометра - километр, а до "тылов" с нормальной столовой, баней и возможностью ходить по улице открыто - три, четыре километра, то сегодня глубина ЛБС это десять, пятнадцать километров мёртвой зоны, контролируемой дронами и артиллерией противника, преодолеть которые - отдельный вид военного искусства.Условно безопасный тыл начинается за зоной действия FPV противника, и эта полоса постоянно растёт. Но и за ней теперь в небе постоянно дежурят дроны-бомбардировщики, дроны-корректировщики и высокоточная артиллерия. Они давно превратили и эту зону в ближнюю передовую. Сегодня тыловая полоса отодвинута от фронта на добрых тридцать-сорок километров, куда тоже долетают ракеты противника, но шансов уцелеть несоизмеримо больше.Всё это делает жизнь на фронте чрезвычайно сложной для тех, кто здесь воюет. Фактически, война на ЛБС перешла на уровень "микрохирургии" динозавра, когда с помощью "ФАБов", артиллерии и БПЛА вскрывается "шкура" динозавра, а за тем уже начинается "микрохирургия" штурма...Конечно, управлять боем, а тем более, вести наступательные действия в таких условиях чрезвычайно сложно. От командиров всех уровней требуются незаурядные способности, воля, организаторский талант и то, что у военных называется, боевой интуицией.Об особенностях тактики российской армии в ходе СВО - в статье Александра Чаленко "Почему армия России медленно продвигается и что сделать, чтобы ускорить победу. Мнения бойцов СВО"

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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россия, харьковская область, украина, вооруженные силы украины, сво, прогнозы сво, сводка сво, геннадий алехин