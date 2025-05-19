https://ukraina.ru/20250519/demokratiya-po-rumynski-ttsk-pozoryat-piksel-glavnoe-na-utro-19-maya-1063228361.html

Демократия по-румынски, ТЦК позорят пиксель. Главное на утро 19 мая

Демократия по-румынски, ТЦК позорят пиксель. Главное на утро 19 мая - 19.05.2025 Украина.ру

Демократия по-румынски, ТЦК позорят пиксель. Главное на утро 19 мая

В результате выборов в Румынии победил проевропейский кандидат. Украинские нардепы призвали сменить униформу для ТЦК, чтобы военкомы не ассоциировались с Вооружёнными силами

2025-05-19T09:42

2025-05-19T09:42

2025-05-19T09:42

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Мэр Бухареста Никушор Дан победил во втором туре выборов президента Румынии после подсчёта 100% голосов, свидетельствуют данные ЦИК страны.Главу румынской столицы поддержали 53,60% избирателей. У соперника Дана, главы оппозиционной партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симиона — 46,40% голосов. Сам Симион признал поражение и поздравил Дана с победой."Я хотел бы поздравить своего соперника Никушора Дана. Он победил на выборах. Воля румынского народа. Я хочу поблагодарить более 5 миллионов румын, которые доверились мне", — заявил кандидат.Изначально выборы должны были состояться в ноябре и декабре 2024 года. Однако тогда Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура выборов, на которых победил евроскептик Кэлин Джорджеску. Новое голосование назначили на май.Позднее глава Конституционного суда Румынии Мариан Енаке заявил, что суд не собирается пересматривать решение об отмене выборов.Глава Департамента государственной эффективности США, американский предприниматель Илон Маск назвал Енаке "тираном, а не судьёй".Также ЦИК Румынии отказался регистрировать Джорджеску кандидатом на новых выборах.В итоге в первом туре нового голосования, который прошёл 4 мая, победил единомышленник Джорджеску — глава "Альянса за объединение румын" Джеордже Симион. Он получил почти 41% голосов избирателей. Мэр Бухареста Дан получил всего около 21% голосов, что заставляет многих подозревать его в нечистой победе во втором туре выборов.Так, ещё 16 мая Симион обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в непосредственном вмешательстве в румынские выборы. По его словам, посол Франции ездил в регионы по всей стране, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата.В воскресенье, 18 мая, основатель Telegram Павел Дуров в своём аккаунте в X рассказал о роли французов в выборах в Румынии."Западноевропейское правительство (угадайте какое) обратилось к Telegram с просьбой заставить замолчать консервативные голоса в Румынии перед сегодняшними президентскими выборами. Я категорически отказался. Telegram не будет ограничивать свободы румынских пользователей или блокировать их политические каналы", — писал Дуров.Словосочетание "угадайте какое" он сопроводил изображением багета, являющегося одним из неформальных символов Франции."Вы не можете "защищать демократию", разрушая демократию. Вы не можете "бороться с вмешательством в выборы", вмешиваясь в выборы. У вас либо есть свобода слова и честные выборы, либо их нет. И румынский народ заслуживает и того, и другого", — отметил Дуров.В другой записи он был более конкретен."Этой весной в Salon des Batailles отеля "Крийон" Николя Лернер, глава французской разведки, попросил меня запретить консервативные голоса в Румынии перед выборами. Я отказался. Мы не блокировали протестующих в России, Белоруссии или Иране. И не начнем делать это в Европе", — рассказал Дуров.Историк и политолог Лев Вершинин счёл произошедшее в Румынии подготовкой к большой войне и завершением эпохи электоральной демократии."Выборы в Румынии, похоже, окончательно завершили эпоху т.н. "электоральной демократии". Права населения избирать и быть избранными отменяются. Война приближается со звонким, дерущим душу свистом", — написал он в своём телеграм-канале.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв попытался рационально объяснить победу Дана, результат которого в первом туре на 20% не дотягивал до результата Симиона."Сработала мобилизация против ультраправой угрозы, которая заметно увеличила явку. За Симиона не призвал голосовать ни один из выбывших кандидатов, его, правда, поддержали все евроскептические партии ЕС. Но важнее оказалась и открытая поддержка Дана властями европейских стран. А Румыния в ЕС — страна дотационная. А чтобы сильнее убедить румын в тяжких последствиях победы Симиона, сразу после первого тура рухнул биржевой индекс, а Нацбанк истратил миллиарды евро на валютные интервенции, чтобы удержать курс лея", — отметил Царёв.Он также указал на роль меньшинств в победе Дана."К тому же, пошли на выборы и обычно не голосующие цыгане, проблемы с которыми напоминают проблемы с мигрантами в России, и Симион об этих проблемах говорил открыто. А вот для Дана никаких проблем с цыганами не существовало. Он — патентованный либерал, который, в отличие даже от многих официальных политиков в Бухаресте не видит проблем с румынским меньшинством на Украине. Поддержка Киева при нем продолжится, впрочем, и при его предшественнике она была максимально возможной", - указал Царёв.Макрон и Владимир Зеленский поздравили Дана с победой на выборах."Не позорьте пиксель!"Народный депутат Украины, член "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) призвал лишить сотрудников территориальных центров комплектования и соцподдержки (ТЦК и СП — аналог российских военкоматов — Ред.) права носить пиксельную униформу."ТЦК вчера побили ветерана, а потом затолкали его в микроавтобус. Просто позор. Вот почему ТЦК не имеет права носить пиксель. Повторю ещё раз. Одна форма — которую будут гордиться надевать. Другая — для ТЦК", — написал политик в соцсетях.Ранее он обратился с соответствующим обращением в Кабинет министров Украины, призвав решить вопрос о разработке и замене военной формы для сотрудников ТЦК.Тем временем на Украине обсуждают смерть насильственно мобилизованного в Харькове. Харьковский ТЦК уже подтвердил, что на территории военкомата умер велосипедист, которого накануне задержали военкомы. Как утверждается, он выпал из третьего этажа. Нацполиция заявила, что речь идёт о самоубийстве, однако родственники погибшего в это не верят и утверждает, что его избили в ТЦК. Самого начальника районного ТЦК и его заместителя отстранили от выполнения обязанностей.В другом городе — Одессе — 18 мая местные паблики в Telegram распространили видео лежащего на земле избитого мужчины (18+)."Какой-то П**Ц на Армейской. Побитый мужик лежит на дороге. У него начались судороги, скорая не спешит ехать", — писал телеграм-канал "Одесса Инфо".Позднее канал уточнил информацию о произошедшем."По словам очевидцев, этого мужчину "паковали" патрульные с ТЦК, нанесли ему травму, а когда у мужчины начался приступ, просто бросили на улице и уехали. Информацию пока официально не прокомментировали", — отмечалось в публикации канала.Вечером того же дня одесситы отбили от полицейских и военкомов парня, запершегося в своём автомобиле.Сотрудники ТЦК и СП регулярно попадают в скандалы, связанные с насильственной мобилизацией. Также отмечался ряд случаев подозрительных смертей мобилизованных в зданиях ТЦК.О переговорах в Стамбуле — в статье Михаила Павлива ""Стамбул" или все же "Гомель"? Кто победил в переговорах на первом этапе 2025-го года".

https://ukraina.ru/20250518/zelenskiy-vstretilsya-s-vensom-i-rubio-itogi-18-maya-1063223391.html

https://ukraina.ru/20250518/zelenskiy-proschupyvaet-pochvu-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-18-maya-1063219433.html

https://ukraina.ru/20250518/tramp-zakhotel-skoroy-vstrechi-s-putinym-glavnoe-na-utro-18-maya-1063218481.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, румыния, франция, украина, павел дуров, олег царев, telegram, цик, ес, выборы