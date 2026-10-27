https://ukraina.ru/20261027/severnye-potoki-mogut-byt-vostrebovany-novak-dal-evrope-shans-1084099846.html
"Северные потоки могут быть востребованы": Новак дал Европе шанс
"Северные потоки могут быть востребованы": Новак дал Европе шанс - 27.10.2026 Украина.ру
"Северные потоки могут быть востребованы": Новак дал Европе шанс
Россия готова возобновить поставки газа в Европу при наличии соответствующего запроса. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, отметив, что "Северные потоки" могут быть востребованы в перспективе, а четвертый танкер с дизелем отправится на экспорт уже 28 октября
2026-10-27T14:49
2026-10-27T14:49
2026-10-27T15:29
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По его словам, если Европа откажется от российского газа, Москва сможет реализовать все объёмы на других рынках. Заявление Новака прозвучало на фоне публикаций западных СМИ о том, что восстановление "Северного потока" может стать одним из ключевых элементов урегулирования украинского конфликта. Как сообщает The Economist со ссылкой на украинских чиновников, новый мирный план, предложенный США, помимо демилитаризованной зоны в Донбассе, отмены антироссийских санкций и отказа Украины от вступления в НАТО, предусматривает возобновление поставок российского газа в Европу — через украинскую газотранспортную систему и уцелевшую часть "Северного потока". В роли посредника в организации поставок, как предполагается, выступит американская сторона.The New York Times также сообщала, что президент США Дональд Трамп хочет предложить ЕС возобновить закупку российского газа в качестве одного из ключевых элементов мирного плана. По данным издания, Белый дом рассматривает перезапуск "Северного потока" как "легкодостижимую цель" в случае заключения соглашения, а само предложение "способно кардинально изменить многолетнюю энергетическую политику США". То есть Вашингтон, ещё недавно добивавшийся отказа Европы от российского газа, теперь сам выступает за его возвращение — с американским посредником в качестве бонуса.О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Киев строит "крепости" из городов: готовятся держаться до последнего? Хроника событий на утро 27 октября.
https://ukraina.ru/20261026/ukraina-kak-tranzitnoe-pole-eksperty-i-politiki-o-buduschem-strany-1084046755.html
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новости, европа, россия, сша, александр новак, дональд трамп, нато, ес, the economist, северный поток
Новости, Европа, Россия, США, Александр Новак, Дональд Трамп, НАТО, ЕС, The Economist, Северный поток
"Северные потоки могут быть востребованы": Новак дал Европе шанс
14:49 27.10.2026 (обновлено: 15:29 27.10.2026)
Россия готова возобновить поставки газа в Европу при наличии соответствующего запроса. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, отметив, что "Северные потоки" могут быть востребованы в перспективе, а четвертый танкер с дизелем отправится на экспорт уже 28 октября
По его словам, если Европа откажется от российского газа, Москва сможет реализовать все объёмы на других рынках. Заявление Новака прозвучало на фоне публикаций западных СМИ о том, что восстановление "Северного потока" может стать одним из ключевых элементов урегулирования украинского конфликта.
Как сообщает The Economist со ссылкой на украинских чиновников, новый мирный план, предложенный США, помимо демилитаризованной зоны в Донбассе, отмены антироссийских санкций и отказа Украины от вступления в НАТО, предусматривает возобновление поставок российского газа в Европу — через украинскую газотранспортную систему и уцелевшую часть "Северного потока". В роли посредника в организации поставок, как предполагается, выступит американская сторона.
The New York Times также сообщала, что президент США Дональд Трамп хочет предложить ЕС возобновить закупку российского газа в качестве одного из ключевых элементов мирного плана.
По данным издания, Белый дом рассматривает перезапуск "Северного потока" как "легкодостижимую цель" в случае заключения соглашения, а само предложение "способно кардинально изменить многолетнюю энергетическую политику США".
То есть Вашингтон, ещё недавно добивавшийся отказа Европы от российского газа, теперь сам выступает за его возвращение — с американским посредником в качестве бонуса.