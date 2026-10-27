https://ukraina.ru/20261027/severnye-potoki-mogut-byt-vostrebovany-novak-dal-evrope-shans-1084099846.html

"Северные потоки могут быть востребованы": Новак дал Европе шанс

"Северные потоки могут быть востребованы": Новак дал Европе шанс - 27.10.2026 Украина.ру

"Северные потоки могут быть востребованы": Новак дал Европе шанс

Россия готова возобновить поставки газа в Европу при наличии соответствующего запроса. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, отметив, что "Северные потоки" могут быть востребованы в перспективе, а четвертый танкер с дизелем отправится на экспорт уже 28 октября

2026-10-27T14:49

2026-10-27T14:49

2026-10-27T15:29

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По его словам, если Европа откажется от российского газа, Москва сможет реализовать все объёмы на других рынках. Заявление Новака прозвучало на фоне публикаций западных СМИ о том, что восстановление "Северного потока" может стать одним из ключевых элементов урегулирования украинского конфликта. Как сообщает The Economist со ссылкой на украинских чиновников, новый мирный план, предложенный США, помимо демилитаризованной зоны в Донбассе, отмены антироссийских санкций и отказа Украины от вступления в НАТО, предусматривает возобновление поставок российского газа в Европу — через украинскую газотранспортную систему и уцелевшую часть "Северного потока". В роли посредника в организации поставок, как предполагается, выступит американская сторона.The New York Times также сообщала, что президент США Дональд Трамп хочет предложить ЕС возобновить закупку российского газа в качестве одного из ключевых элементов мирного плана. По данным издания, Белый дом рассматривает перезапуск "Северного потока" как "легкодостижимую цель" в случае заключения соглашения, а само предложение "способно кардинально изменить многолетнюю энергетическую политику США". То есть Вашингтон, ещё недавно добивавшийся отказа Европы от российского газа, теперь сам выступает за его возвращение — с американским посредником в качестве бонуса.О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Киев строит "крепости" из городов: готовятся держаться до последнего? Хроника событий на утро 27 октября.

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новости, европа, россия, сша, александр новак, дональд трамп, нато, ес, the economist, северный поток