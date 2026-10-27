По Киеву работает баллистика. Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу - 27.10.2026 Украина.ру
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По Киеву работает баллистика. Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу
По Киеву работает баллистика. Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу - 27.10.2026 Украина.ру
По Киеву работает баллистика. Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу
Российская армия продолжает атаковать цели военного и двойного назначения в различных регионах Украины, по Киеву вновь работает баллистика. Об этом в ночь на 27 октября сообщают украинские источники и телеграм-канал Украина.ру
2026-10-27T07:14
2026-10-27T07:17
украина.ру
сво
спецоперация
украина
киев
виталий кличко
киевский режим
полтавская область
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харьковская область
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Взрывы в различных регионах Украины гремят практически непрерывно, однако ночью ВС РФ вновь активизировали работу именно по бандеровской столице. Местные каналы пишут, что российские баллистические ракеты атаковали Киев сериями, некоторые из них фиксировались уже непосредственно в момент падения на объекты.Отмечается, что цели поражались в столице на обоих берегах, а также в окрестностях города. По данным местных источников, всего за вечер и ночь по Киеву прилетело уже до 20 ракет, которые "просто нечем сбивать — установки "Patriot" стоят пустые".По сообщению городской военной администрации, движение транспорта по Южному мосту в Киеве ограничено после ракетной атаки. Также прекращено движение поездов по зелёной линии метро между станциями "Выдубичи" и "Осокорки".Поражение Южного моста и повреждение инфраструктуры городского метрополитена подтвердил и мэр Виталий Кличко. Он также сообщил о поражении административных и нежилых зданий в Подольском районе. В Киеве введён режим экстренных отключений электроэнергии.Кроме того, БПЛА наносили удары по целям в Полтавской, Ровенской, Харьковской (Харьков, Лозовая), Одесской (Ильичевск, бомбы с УМПК), Днепропетровской (Павлоград) областях, а также во временно оккупированном ВСУ Запорожье.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, сво, спецоперация, украина, киев, виталий кличко, киевский режим, полтавская область, ровенская область, харьковская область, харьков, одесская область, ильичевск, днепропетровская область, павлоград, запорожье, запорожская область, россия, вс рф, удары, ракетные удары по украине, удары по киеву сегодня, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы украины сегодня, герань, ракеты, ракетный удар, владимир кличко
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По Киеву работает баллистика. Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу

07:14 27.10.2026 (обновлено: 07:17 27.10.2026)
 
© Фото : ГСЧС УкраиныТушение пожара в Киеве
Тушение пожара в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© Фото : ГСЧС Украины
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Российская армия продолжает атаковать цели военного и двойного назначения в различных регионах Украины, по Киеву вновь работает баллистика. Об этом в ночь на 27 октября сообщают украинские источники и телеграм-канал Украина.ру
Взрывы в различных регионах Украины гремят практически непрерывно, однако ночью ВС РФ вновь активизировали работу именно по бандеровской столице. Местные каналы пишут, что российские баллистические ракеты атаковали Киев сериями, некоторые из них фиксировались уже непосредственно в момент падения на объекты.
Отмечается, что цели поражались в столице на обоих берегах, а также в окрестностях города. По данным местных источников, всего за вечер и ночь по Киеву прилетело уже до 20 ракет, которые "просто нечем сбивать — установки "Patriot" стоят пустые".
По сообщению городской военной администрации, движение транспорта по Южному мосту в Киеве ограничено после ракетной атаки. Также прекращено движение поездов по зелёной линии метро между станциями "Выдубичи" и "Осокорки".
Поражение Южного моста и повреждение инфраструктуры городского метрополитена подтвердил и мэр Виталий Кличко. Он также сообщил о поражении административных и нежилых зданий в Подольском районе. В Киеве введён режим экстренных отключений электроэнергии.
Кроме того, БПЛА наносили удары по целям в Полтавской, Ровенской, Харьковской (Харьков, Лозовая), Одесской (Ильичевск, бомбы с УМПК), Днепропетровской (Павлоград) областях, а также во временно оккупированном ВСУ Запорожье.
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