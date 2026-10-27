Украина до России: как Зеленский переписал историю - 27.10.2026 Украина.ру
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Украина до России: как Зеленский переписал историю
Украина до России: как Зеленский переписал историю - 27.10.2026 Украина.ру
Украина до России: как Зеленский переписал историю
Владимир Зеленский вновь переписал историю: Украина якобы появилась раньше России. Разбираем, чем обоснованы эти заявления, почему Киев героизирует УПА* и как... Украина.ру, 27.10.2026
2026-10-27T12:52
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киев
владимир зеленский
пропаганда
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Владимир Зеленский вновь переписал историю: Украина якобы появилась раньше России. Разбираем, чем обоснованы эти заявления, почему Киев героизирует УПА* и как историю превращают в инструмент пропаганды. Факты против мифов — в новом выпуске "Щит и фейк".*"Украинская повстанческая армия" (УПА) признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.
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россия, украина, киев, владимир зеленский, пропаганда, новости украины, оун-упа, видео, видео
Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, пропаганда, Новости Украины, ОУН-УПА, Видео

Украина до России: как Зеленский переписал историю

12:52 27.10.2026
 
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Владимир Зеленский вновь переписал историю: Украина якобы появилась раньше России. Разбираем, чем обоснованы эти заявления, почему Киев героизирует УПА* и как историю превращают в инструмент пропаганды. Факты против мифов — в новом выпуске "Щит и фейк".

*"Украинская повстанческая армия" (УПА) признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.
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