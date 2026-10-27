https://ukraina.ru/20261027/ukraina-do-rossii-kak-zelenskiy-perepisal-istoriyu-1084095412.html

Украина до России: как Зеленский переписал историю

Украина до России: как Зеленский переписал историю - 27.10.2026 Украина.ру

Украина до России: как Зеленский переписал историю

Владимир Зеленский вновь переписал историю: Украина якобы появилась раньше России. Разбираем, чем обоснованы эти заявления, почему Киев героизирует УПА* и как... Украина.ру, 27.10.2026

2026-10-27T12:52

2026-10-27T12:52

2026-10-27T12:52

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Владимир Зеленский вновь переписал историю: Украина якобы появилась раньше России. Разбираем, чем обоснованы эти заявления, почему Киев героизирует УПА* и как историю превращают в инструмент пропаганды. Факты против мифов — в новом выпуске "Щит и фейк".*"Украинская повстанческая армия" (УПА) признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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россия, украина, киев, владимир зеленский, пропаганда, новости украины, оун-упа, видео, видео