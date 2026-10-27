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"Вы просите песен? Их есть у меня!" 120 лет автору "Интервенции" Льву Славину

"Вы просите песен? Их есть у меня!" 120 лет автору "Интервенции" Льву Славину - 27.10.2026 Украина.ру

"Вы просите песен? Их есть у меня!" 120 лет автору "Интервенции" Льву Славину

В ряду деятелей южнорусской литературы 20-30-х годов XX века особняком стоит писатель Лев Славин, родившийся 27 октября 1906 года. Можно смело сказать, что этот даровитый, невероятно острый на язык и философичный человек, остался в тени знаменитых соотечественников (Катаев, Ильф с Петровым, Багрицкий, Бабель), если б не написал пьесу "Интервенция"

2026-10-27T08:00

2026-10-27T08:00

2026-10-27T08:00

история

одесса

литература

история

русская литература

пьеса

драматург

гражданская война

1960-е

кино

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"Интервенция" была столь театральна, настолько торила дорогу назад – к классической комедии Мольера, так созвучна была раздёрганной и расхристанной трагике эпохи, что нравилась с первой постановки буквально всем – вождям, военным, бандитам, агентам угрозыска и даже женщинам с трудной судьбой. Каждый находил в этой пьесе свое потаённое, о чём применимо к себе никто не решился бы рассказывать в то время. Да и в нынешнее, похоже, тоже.Лев Исаевич (Ицкович) Славин имел классическую биографию советского литератора из Южной Пальмиры. Сын мелкого служащего, кончивший курс наук в Новороссийском (Одесском) университете.В большом и шумном портовом городе, наполненном морем и стихами, у юного Славина не было шансов – он увлёкся поэзией. Юность и поэзия пришлись на трудное и прекрасное время послереволюционных свершений и мечтаний. Как вспоминал уже в зрелые годы сам Славин, в Одессе того времени было с десяток поэтических кафе, кабачков и просто забегаловок, где под пышным греческим словом "таверна" наливались дешёвым вином и читали столь же дешёвые стихи.Впрочем, у него был вкус, и он попал-таки в приличную компанию – братья Катаевы, Илья Ильф, знакомый с детства, и Юрий Олеша. Как и вся одесская молодёжь того времени, он было зачитывался поначалу слащавой "Мулаткой" Багрицкого, но очень скоро перешел к поэзии страстного модерна.Середина 1920-х в России были временем конструктивизма в архитектуре и эксперимента в поэзии. Владимир Маяковский– вот, кто был кумиром русской молодежи. Любовь к страстным стихам великого поэта сохранилась, кстати, у Славина на всю жизнь. Но не меньшей любовью был скабрезный Рабле. И тоже навсегда.А потом южане поехали в Москву – один за другим. Это очень южный подход – свои тянут своих на "хлебное место". Особенно сильна была этим Одесса. Та Одесса – город Молдаванки и Пересыпи, Ланжерона, Слободки и Французского бульвара в раскраске конца XIX – начала XX века. Обязательные черты одесского литератора того времени – трудолюбие, отсутствие творческих тормозов, компанейство, если не сказать, кумовство, давали чудный результат.С 1923 по 1930 примерно годы редакция "Гудка", особенно, её отдел фельетонов был составлен во многом из одесских литераторов. Так делались имена, так уходили в большую литературу все те, кто был поименован выше. В эту компанию условно вошли Михаил Булгаков и Андрей Платонов. По сути дела, вся самая нестандартная русская литература начального советского периода вышла из "гудковского" локомотива.Не удивительно, что фельетонист Славин в 1932 году написал свою "Интервенцию" – сгусток специфического одесского юмора, не менее специфичной лексики и глубоких прозрений, обеспечивших этой работе успех и "народность" – фразочки и словечки из пьесы по сию пору гуляют по вокабулярам продвинутых читателей/зрителей.Конечно, сегодня в этом заслуга в основном одноимённого фильма Геннадия Полоки (1968). Но, популярность "Интервенции" родилась в тридцатых. У нее была просто бешенный успех. Театры дрались за право ставить пьесу. Её перевели на несчётное число языков.Больше всего ставили во Франции. Логично – ведь французские военные моряки, поднявшие в 1919 году мятеж на своих кораблях, стоявших на рейде Одессы – одни из главных действующих лиц. Собственно, формально, "Интервенция" – это рассказ о том, какие были талантливые одесские большевики, как смогли распропагандировать иностранных военных.Даже название первоначальное у пьесы было "Иностранная коллегия" – был такой отдел у подпольного обкома большевиков Южной Пальмиры. Ну, а что – налицо, товарищи, интернациональные чувства рабочих России и Belle France с колониями, ибо темнокожие французы в пьесе Славина появились куда раньше французской сборной по футболу.И пока в стране победившего социализма в моде был III Интернационал, пьеса Славина была обречена на покровительственное отношение к ней на самом верху.На самом деле "Интервенция", она об Одессе – этом таким своеобычным хоть в Российской империи, хоть в СССР, городе. Свою особость, начиная от еврейского колорита и заканчивая морской романтикой, Одесса отыграла на всю катушку.Работа Славина, хоть это и не подчеркивалось никогда, внесла в этот бизнес немалый вклад. Есть мнение, что не меньшее, чем рассказы Бабеля, о котором сам Славин в воспоминаниях говорит, что в Одессе до хрущёвских времён, его не очень твёрдо распознавали. В тридцатых рассказы Бабеля цитирования избежали из-за печальной судьба автора, поэтому слава к нему пришла только после того, как в 1957 году были опубликованы "Одесские рассказы".Картинность, а местами и картонность образов и действия подчеркивают мишуру и театральность старой одесской жизни. И недаром пьеса, и в большей части, фильм по ней, начинается с представления всех слоёв одесского общества – этакой колоды карт, в которой масть имеет значение, но меняется в зависимости от власти, заполучившей город.И, конечно, Славин, ловко, по-одесски, надул Советскую власть, сумев ей подсунуть героико-революционную "куклу", за "рубашкой" валетов и королей которой, была идеологическая пустота. Потому что Одесса и идеология – это уже не смешно.Фразочки, самые запоминающиеся, тоже полны смысла, который в наши дни читается каким-то шифром:- "У одних любовь кончается триппером. У тебя она может кончиться петлёй";- "Я управлял целой страной. Сенегалом. Это страна рабов. Россия – это гигантский Сенегал";- "Когда-то наших детей крали цыгане. Дети выросли – их начали красть коммунисты!"Любопытно отметить, что ничем больше особенным на литературной ниве Славин не отметился. Ну, почти.После "Гудка" и литературных хлебов он, видимо, заранее почуяв ветра тридцать седьмого года, ушёл в военную журналистику. Бывал в Китае, Монголии, где свёл довольно близкое знакомство с комкором Георгием Жуковым.В годы войны Лев Славин честно оттрубил на фронтах военным газетчиком, попутно сбацав еще одну одесскую жемчужинку – повесть "Два бойца", по мотивам которой поставили знаменитый одноименный фильм, в котором харьковчанин Марк Бернес очень убедительно и тонко воспроизвел одесский говор (чего не скажешь, например о туляке Владимире Машкове).После Великой Отечественной Славин продолжал шлифовать свою "Интервенцию", писал мемуары – очень доброжелательные, но отнюдь не ласковые и прилизанные. Мы ж говорим – был у человека вкус.Последний раз при жизни автора пьеса его выстрелила в 1967 году. Её поставили в московском Театре сатиры к 50-летию Октябрьской революции. Успех был оглушительный настолько, что на самом верху было решено поставить кинофильм.Как известно, снял его Геннадий Полока, а на экране мы видим звёздный состава – Владимир Высоцкий в главной роли, Валерий Золотухин, Ольга Аросева, Ефим Копелян, Валентин Гафт, Руфина Нифонтова, Марлен Хуциев, Георгий Штиль, Сергей Юрский, Юрий Толубеев.Говорят, многие актеры были добровольцами, просились в картину. Уж больно велики были ожидания от неё.Тем нелепей был разгром киноленты идеологическими инстанциями. Никто ничего не мог понять, но сами создатели фильма прекрасно знали, что им удалось создать шедевр.И они не сдавались – по поручению киногруппы Высоцкий и Золотухин написали письмо Леониду Брежневу:"Мы хотели, чтобы на наш фильм пришёл массовый зритель, и мы решили возродить в своей работе принципы и приёмы, рождённые революционным искусством первых лет Советской власти, которое само по себе уходило глубочайшими корнями в народные, балаганные, площадные представления."Самой серьёзнейшей теме, – сказали мы, – самое смелое, пропагандистское решение, вплоть до буффонады и гротеска". И нам непонятно утверждение некоторых товарищей, что режиссёр и артисты как-то неуважительно обошлись с темой, и, в частности, с образами большевиков, показали их в смешном утрированном виде".Если говорить откровенно, то гротескность образов действительно просматривается, но времена-то ещё были благополучные для таких вывертов, да и в самой-то пьесе заложен гротеск, как один из творческих методов.Увы, ответом дорогой Леонид Ильич себя не обеспокоил. Картина канула в безвестность на 20 лет. Словно кто-то ждал смерти Славина, которая последовала осенью 1984 года. А на весну следующего уже пошла горбачевская перестройка. И "Интервенция" пришла к зрителю в 1987 году.

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