https://ukraina.ru/20261027/umri-esli-ty-ne-movnogovoryaschiy-na-ukraine-khotyat-otkazat-lechit-russkoyazychnykh-patsientov-1084093198.html

Умри, если ты не мовноговорящий! На Украине хотят отказать лечить русскоязычных пациентов

Умри, если ты не мовноговорящий! На Украине хотят отказать лечить русскоязычных пациентов - 27.10.2026 Украина.ру

Умри, если ты не мовноговорящий! На Украине хотят отказать лечить русскоязычных пациентов

Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская заявила, что украинские медики могут отказаться обслуживать пациентов, которые говорят по-русски и не знают украинского языка. Об этом 26 октября сообщили украинские СМИ

2026-10-27T11:44

2026-10-27T11:44

2026-10-27T11:45

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По её словам, такие ситуации связаны с моральным выбором врачей, и она напомнила о законодательных нормах, которые регулируют использование языков при оказании услуг."Ко мне много кто обращается, например, из числа медиков, которые говорят, что не готовы предоставлять услуги русскоязычному пациенту. Я говорю, что это уже вопрос морали", — указала Ивановская.При этом омбудсмен не пояснила, считает ли она моральной проблемой отказ в медицинской помощи или использование русского языка при общении с пациентом. Она также сослалась на статью 30 закона о государственном языке, согласно которой обслуживание на другом языке возможно по желанию самого работника.Отказ украинских врачей лечить русскоязычных пациентов является преступлением, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Андрей Климов."Если бы речь шла о какой-то далёкой стране, где никогда никто не говорил на русском языке, эта информация не стала бы сенсационной. Но когда на территории государства 100 процентов населения понимает и говорит на русском языке — это, конечно, выглядит как расизм в чистом виде. Более того, даже с точки зрения украинского законодательства, неоказание медицинской помощи человеку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации в части здоровья, со стороны медицинского работника — это преступление", — высказался депутат.Языковой фронт на Украине становится всё горячее. Из-за "мовы" поссорились две активистки Мандзюк - блогерша из Хмельницкого и стендап-комик из Закарпатья. Подробнее – в материале "Я не мовнючка!": Блогерша-русофобка обиделась на юмористку на сайте Украина.ру.

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новости, украина, хмельницкий (город), закарпатье, андрей климов, госдума, украина.ру