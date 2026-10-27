https://ukraina.ru/20261027/vse-delo-v-donbasse-chego-zhdat-ot-noyabrskikh-peregovorov-rossiya-ssha-ukraina--1084084904.html

Все дело в Донбассе? Чего ждать от ноябрьских переговоров Россия-США-Украина

Все дело в Донбассе? Чего ждать от ноябрьских переговоров Россия-США-Украина - 27.10.2026 Украина.ру

Все дело в Донбассе? Чего ждать от ноябрьских переговоров Россия-США-Украина

В ноябре, уже после дополнительных выборов в Конгресс США, должны состояться трехсторонние переговоры технических групп России, США и Украины по мирному урегулированию. Стоит ли ждать от них прорыва?

2026-10-27T07:19

2026-10-27T07:19

2026-10-27T07:19

украина

россия

донбасс

дональд трамп

владимир путин

владимир зеленский

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нато

цру

северный поток

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Гипотетический успех переговоров в Абу-Даби Трампу электорально уже не поможет (как не помогла дизельная сделка), но довести мирный процесс до конца американский президент все равно захочет. В конце концов, это может стать частью его политического наследия. Но получится ли?Вопрос заключается в том, насколько в Белом доме понимают, что происходит между Россией и Украиной. Не в плане пресловутых первопричин конфликта и даже не в плане реальных раскладов на поле боя. Речь о том, что думает о ходе конфликта и своих перспективах руководство России и Украины. Осознает ли Трамп, что экономические бонусы для сторон в качестве поощрения за компромиссы не являются удовлетворяющим всех решением? Нет, логически это выглядит очень удовлетворительно.The Economist со ссылкой на украинских чиновников, участвовавших в переговорах в Осло, передает, что США согласовали с ЕС четыре базовых пункта мирного плана, который мог бы на данном этапе всех удовлетворить:План почти полностью экономический. The Economist пишет, что украинские переговорщики склоняются к принятию такого плана, потому что опасаются, что США начнет заключать сделки с РФ еще до окончания войны."С их точки зрения "зачем ждать и терять время? Время – деньги", – выразился один украинский чиновник.Время — деньги для разрушенного украинского бизнеса. А для политического руководства? Недавно олигарх Коломойский* в суде объяснил, что остановка войны прямо сейчас будет подарком для России. И не потому, что у РФ де-факто останутся территории, а потому что после окончания войны Европа перестанет финансировать Украину в таком объеме, катастрофически упадет курс гривны, не на что станет содержать огромную армию, не станет денег для соцподдержки оставшегося населения, всплывут наружу демографически беды, а политики начнут грызню за власть. Эта ситуация может вернуть Украину под российское влиянее быстрее и надежнее, чем любые военные действия. Поэтому, считает Коломойский*, Зеленскому следует затягивать войну как можно дольше. Если короче, то деньги на войну дает Европа, с них же "кормится" вертикаль Зеленского, а прекращение войны лишит новую элиту источника обогащения и может даже привести в тюрьму. Так что время — это действительно деньги, но в том смысле, что чем дольше идет война, тем больше денег. Обещание же инвестиций и вступления в ЕС — это журавль в небе. Трамп анонсировал гигантские инвестиции в венесуэльскую нефтянку, а по факту ничего нет, потому что инвестировать должны частные компании, а им это оказалось неинтересно и заставить их никто не может. Где гарантии, что на Украине будет не так? С ЕС — история похожая. Украина и так сейчас находится в процессе и выполняет различные требования для открытия очередных кластеров по евроинтеграции. Нет ни малейших намеков, что Евросоюз примет Украину в свой состав сразу после окончания войны. Реформы все равно придется провести, а это процесс, который затянется на годы, даже если все пойдет по плану. Кроме того, ни Трамп, ни нынешнее руководство ЕС, ни нынешние лидеры европейских стран не смогут гарантировать, что через несколько лет условная АдГ, взяв власть в Германии, не заблокирует евроинтеграцию Украины. И последний момент в этом пункте — невозможно обменять НАТО на ЕС, потому что в НАТО Украину не берут в любом случае, а процесс принятия ее в Евросоюз от позиции по НАТО не зависит.Следующий минус — нынешнее положение Трампа как "хромой утки". Он не может снять санкции с России без одобрения Конгресса, а Конгресса у него, считай, нет. Он может только приостанавливать действие части санкций, как уже приостанавливал ограничения на продажу танкерной нефти, а сейчас приостановил "адские санкции" и временно дал добро на поставки дизеля, но не более того. Есть ли двухпалатное согласие в Конгрессе на такой мирный план или это только благопожелания Белого дома?Еще один проблемный момент заключается в том, что план не предполагает вообще никаких внутриполитических изменений на Украине, даже таких легких и формальных, как предлагал нардеп Гончаренко* — разрешить русский язык и перестать гнобить церковь. Оставить без внимания этот вопрос Россия не может.И, конечно, "проклятый" территориальный вопрос. Госсекретарь США Рубио заявил, что война не заканчивается исключительно из-за статуса оставшихся под контролем Украины территорий Донбасса, по которому нужно пойти на компромисс. И здесь мы возвращаемся к началу: Рубио слушает официальные заявления сторон и делает логичные выводы, которые исходят из ложных посылок, а значит являются ложными. Мы объясняли, почему эти территории уже не имеют ни экономического, ни военно-стратегического значения: там почти все разрушено, практически не осталось населения, а современные укрепрайоны Украиной уже давно построены и в Харьковской области, и в других местах. Взятие остатков Донбасса не даст России плацдарма для "выхода на оперативный простор" — в войне дронов его в принципе не существует, а сохранение остатков Донбасса не гарантирует Украине защиты от гипотетического нового нападения России в будущем. Поэтому демилитаризованная зона — логичное решение. Логичное, но не верное с точки зрения убеждения сторон остановить военные действия.The Atlantic со ссылкой на источники в американских и европейских спецслужбах утверждает, что ЦРУ продолжает помогать Украине наносить удары вглубь РФ, хоть Белый дом и требует прекратить бить по российским НПЗ. Впрочем, некоторое время ударов по НПЗ действительно не было, возможно, Зеленский не хочет слишком уж раздражать Трампа, но зато бьют по дата-центрам и каучуковым заводам, которые производят присадки к высокооктановому топливу. В Киеве считают, что все еще могут принудить Москву к миру по ЛБС, но это большая стратегическая ошибка. Россия же целенаправленно атакует украинскую энергетику. При этом, кроме как в Киеве, в других городах длительных серьезных перебоев нет. Местами вводятся плановые отключения по графикам, местами происходят отключения аварийные, но оборудование более-менее быстро ремонтируют. Более того, остановка вследствие российских ударов энергоемкой украинской металлургии высвобождает энергетические мощности для обеспечения населения. Даже до ударов по металлургическим заводам Украина умудрялась экспортировать электроэнергию в страдавшие от обмеления рек страны восточной Европы. АЭС же как работали, так и работают, бить по ним никто не будет.Зеленский заявил, что на ноябрьских переговорах Украина потребует энергетического перемирия и остановки ударов по судоходству в Черном море. Российская же сторона утверждает совсем другое — что в Абу-Даби будут обсуждать систему послевоенной безопасности в Европе. Согласно инсайдам The Telegraph, речь пойдет о сокращении присутствия НАТО в Восточной Европе до уровня 1997 года. Впрочем, таких подробностей Москва не подтверждала, а европейские источники заявили The Telegraph, что на подобные условия никто не согласится. В любом случае, Россия публично отвергает идею перемирия и требует только устойчивый и долгосрочный мирный договор. Позиции сторон в этом вопросе не сблизились.Что касается нейтрального статуса Украины, Зеленский снова говорит, что на это не согласится, хотя еще недавно он был готов поменять нейтральный статус на "платиновые гарантии" безопасности от Трампа. Теперь не готов, потому что трамповские гарантии были под вопросом вчера, а сегодня, видимо, еще сильнее обесценились.Примечательно, что актуальная позиция России — такая же. Помощник президента Ушаков витиевато, но все же понятно объяснил, что американцы не смогли и не смогут заставить Киев принять приемлемый для РФ мирный план, поэтому "надо говорить со всей Европой, которая полностью Киев поддерживает". Но на ноябрьских переговорах представителей "всей Европы" не будет. В интервью ABC News Зеленский уже сотый раз повторил, что готов подписать мирное соглашение "уже сегодня", смирившись с тем, что РФ контролирует 20% территории Украины, но не согласен передавать другие земли. Зато согласен обсудить с Путиным вопрос "обмена территориями", но на личной встрече. Владимир Путин же не согласен на "уже сегодня" по ЛБС, а личную встречу с Зеленским готов провести только после полного согласования мирного плана для его подписания.В плане позиций сторон все вернулось на круги своя, к положению времен "28 пунктов Трампа", но обстоятельства изменились и эти позиции нельзя сблизить экономическими предложениями. В их реализацию просто никто больше не верит. Стороны считают, что могут добиться значительно большего, чем сейчас предлагают Штаты, тем более что США с большой долей вероятности не смогут обеспечить даже то, что они обещают сейчас. Поэтому ноябрьские переговоры, без сомнения, "пройдут конструктивно". Россия скажет, что ей нужен Донбасс, Украина — что не отдаст его, а Рубио утвердится в мнении, что все дело в статусе остатков Донбасса.* Лица, внесенные в перечень экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20261026/peregovory-rossiya-ssha-ukraina-zelenskiy-trebuet-moskva-daet-kievu-vybor-iz-dvukh-variantov-1084084031.html

https://ukraina.ru/20261013/ot-donbassa-do-obschey-pribyli-ssha-evropa-i-ukraina-prigotovili-mirnyy-plan-dlya-rossii-1083782564.html

https://ukraina.ru/20261019/poslednie-usiliya-putina-po-spaseniyu-ukrainy-1083927223.html

https://ukraina.ru/20261023/ukraina--yakor-evropeyskogo-militarizma-1084033778.html

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Павел Волков https://cdn.imgukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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