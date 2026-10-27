Кремль: Путин, Стубб и Стёре обсудили переговоры по Украине и договорились продолжить контакты
13:57 27.10.2026 (обновлено: 13:59 27.10.2026)
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург
Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. По сообщению Кремля, российский президент изложил своё видение ситуации вокруг Украины и её первопричин
В беседе с европейскими представителями глава государства заявил, что конфронтационная политика стран НАТО и Евросоюза затягивает конфликт. Он также рассказал о гуманитарной операции в Алёшках, проходящей при посредничестве США.
Стороны поддержали договоренность о возобновлении трехсторонних встреч России, Украины и США в первой половине ноября.
Кроме того, участники беседы обсудили безопасность в Балтийском регионе и на севере Европы, подтвердили важность международного морского права и свободы судоходства. Как сообщили в Кремле, лидеры договорились продолжать прямые телефонные контакты.
Финский президент и премьер-министр Норвегии были инициаторами беседы. После завершения диалога с Владимиром Путиным Александр Стубб сообщил, что он вместе с главой норвежского правительства обсудил с Зеленским состоявшийся с президентом России телефонный разговор.
Ранее стало известно, что президент Финляндии рассматривается как один из главных кандидатов на роль европейского переговорщика с Россией. Berliner Zeitung отмечал в своей публикации его хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом, а также участие в недавних переговорах в Осло с Зеленским и спецпосланником Стивом Уиткоффом. Подробнее – в материале Друг Трампа, враг Москвы: зачем Европе Стубб-посредник? на сайте Украина.ру.
Стороны поддержали договоренность о возобновлении трехсторонних встреч России, Украины и США в первой половине ноября.
Кроме того, участники беседы обсудили безопасность в Балтийском регионе и на севере Европы, подтвердили важность международного морского права и свободы судоходства. Как сообщили в Кремле, лидеры договорились продолжать прямые телефонные контакты.
Финский президент и премьер-министр Норвегии были инициаторами беседы. После завершения диалога с Владимиром Путиным Александр Стубб сообщил, что он вместе с главой норвежского правительства обсудил с Зеленским состоявшийся с президентом России телефонный разговор.
Ранее стало известно, что президент Финляндии рассматривается как один из главных кандидатов на роль европейского переговорщика с Россией. Berliner Zeitung отмечал в своей публикации его хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом, а также участие в недавних переговорах в Осло с Зеленским и спецпосланником Стивом Уиткоффом. Подробнее – в материале Друг Трампа, враг Москвы: зачем Европе Стубб-посредник? на сайте Украина.ру.
Подписывайся на