Кремль: Путин, Стубб и Стёре обсудили переговоры по Украине и договорились продолжить контакты - 27.10.2026 Украина.ру
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Кремль: Путин, Стубб и Стёре обсудили переговоры по Украине и договорились продолжить контакты
Кремль: Путин, Стубб и Стёре обсудили переговоры по Украине и договорились продолжить контакты - 27.10.2026 Украина.ру
Кремль: Путин, Стубб и Стёре обсудили переговоры по Украине и договорились продолжить контакты
Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. По сообщению Кремля, российский президент изложил своё видение ситуации вокруг Украины и её первопричин
2026-10-27T13:57
2026-10-27T13:59
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В беседе с европейскими представителями глава государства заявил, что конфронтационная политика стран НАТО и Евросоюза затягивает конфликт. Он также рассказал о гуманитарной операции в Алёшках, проходящей при посредничестве США. Стороны поддержали договоренность о возобновлении трехсторонних встреч России, Украины и США в первой половине ноября.Кроме того, участники беседы обсудили безопасность в Балтийском регионе и на севере Европы, подтвердили важность международного морского права и свободы судоходства. Как сообщили в Кремле, лидеры договорились продолжать прямые телефонные контакты.Финский президент и премьер-министр Норвегии были инициаторами беседы. После завершения диалога с Владимиром Путиным Александр Стубб сообщил, что он вместе с главой норвежского правительства обсудил с Зеленским состоявшийся с президентом России телефонный разговор.Ранее стало известно, что президент Финляндии рассматривается как один из главных кандидатов на роль европейского переговорщика с Россией. Berliner Zeitung отмечал в своей публикации его хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом, а также участие в недавних переговорах в Осло с Зеленским и спецпосланником Стивом Уиткоффом. Подробнее – в материале Друг Трампа, враг Москвы: зачем Европе Стубб-посредник? на сайте Украина.ру.
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новости, кремль, украина, сша, владимир путин, александр стубб, владимир зеленский, нато, ес, украина.ру
Новости, Кремль, Украина, США, Владимир Путин, Александр Стубб, Владимир Зеленский, НАТО, ЕС, Украина.ру

Кремль: Путин, Стубб и Стёре обсудили переговоры по Украине и договорились продолжить контакты

13:57 27.10.2026 (обновлено: 13:59 27.10.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента РФ В. Путина в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре. По сообщению Кремля, российский президент изложил своё видение ситуации вокруг Украины и её первопричин
В беседе с европейскими представителями глава государства заявил, что конфронтационная политика стран НАТО и Евросоюза затягивает конфликт. Он также рассказал о гуманитарной операции в Алёшках, проходящей при посредничестве США.

Стороны поддержали договоренность о возобновлении трехсторонних встреч России, Украины и США в первой половине ноября.

Кроме того, участники беседы обсудили безопасность в Балтийском регионе и на севере Европы, подтвердили важность международного морского права и свободы судоходства. Как сообщили в Кремле, лидеры договорились продолжать прямые телефонные контакты.

Финский президент и премьер-министр Норвегии были инициаторами беседы. После завершения диалога с Владимиром Путиным Александр Стубб сообщил, что он вместе с главой норвежского правительства обсудил с Зеленским состоявшийся с президентом России телефонный разговор.

Ранее стало известно, что президент Финляндии рассматривается как один из главных кандидатов на роль европейского переговорщика с Россией. Berliner Zeitung отмечал в своей публикации его хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом, а также участие в недавних переговорах в Осло с Зеленским и спецпосланником Стивом Уиткоффом. Подробнее – в материале Друг Трампа, враг Москвы: зачем Европе Стубб-посредник? на сайте Украина.ру.
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