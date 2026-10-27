"Лига" против оружия: Италия сворачивает поддержку Киева - 27.10.2026 Украина.ру
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"Лига" против оружия: Италия сворачивает поддержку Киева
"Лига" против оружия: Италия сворачивает поддержку Киева - 27.10.2026 Украина.ру
"Лига" против оружия: Италия сворачивает поддержку Киева
Киев не получает военную помощь от Рима с декабря прошлого года. Об этом 27 октября пишет газета La Repubblica, указывая, что 13-й пакет укомплектован, но отправка его содержимого откладывается в третий раз после июля и сентября
2026-10-27T13:03
2026-10-27T13:04
новости
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Газета предполагает, что причина — в очевидных разногласиях внутри правительства. Входящая в правящую коалицию партия "Лига" всё настойчивее заявляет о своих возражениях против направления оружия Украине. Другим аспектом издание называет ожидание результатов промежуточных выборов в Конгресс США.Премьер-министр Джорджа Мелони, глава МИД, один из двух вице-премьеров Антонио Таяни, а также министр обороны Гуидо Крозетто постоянно повторяют мантру о том, что Рим сохранит поддержку Киеву "на 360 градусов". Однако всё больше помощь сводится к предметам гражданского назначения, например генераторам. Более того, как признавал ранее Крозетто, ресурсы Италии не безграничны, и помощь осуществляется "в пределах возможного".Переизбранный национальным секретарём "Лиги" Маттео Сальвини, вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры, заявил открытым текстом, что поставит вопрос в правительстве о прекращении передачи оружия Киеву и его финансировании в условиях острых внутренних проблем, связанных с дороговизной топлива и ростом инфляции.О мольбах Зеленского выдать западную помощь – в материале "Бельмо на глазу": Васильев рассказал, почему Трамп не выносит Зеленского
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новости, киев, италия, владимир зеленский, константин васильев, конгресс сша, мид, джорджи мелони, рим
Новости, Киев, Италия, Владимир Зеленский, Константин Васильев, Конгресс США, МИД, Джорджи Мелони, Рим

"Лига" против оружия: Италия сворачивает поддержку Киева

13:03 27.10.2026 (обновлено: 13:04 27.10.2026)
 
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкСтраны мира. Италия
Страны мира. Италия - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© РИА Новости . Александр Вильф
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Киев не получает военную помощь от Рима с декабря прошлого года. Об этом 27 октября пишет газета La Repubblica, указывая, что 13-й пакет укомплектован, но отправка его содержимого откладывается в третий раз после июля и сентября
Газета предполагает, что причина — в очевидных разногласиях внутри правительства. Входящая в правящую коалицию партия "Лига" всё настойчивее заявляет о своих возражениях против направления оружия Украине. Другим аспектом издание называет ожидание результатов промежуточных выборов в Конгресс США.
Премьер-министр Джорджа Мелони, глава МИД, один из двух вице-премьеров Антонио Таяни, а также министр обороны Гуидо Крозетто постоянно повторяют мантру о том, что Рим сохранит поддержку Киеву "на 360 градусов". Однако всё больше помощь сводится к предметам гражданского назначения, например генераторам. Более того, как признавал ранее Крозетто, ресурсы Италии не безграничны, и помощь осуществляется "в пределах возможного".
Переизбранный национальным секретарём "Лиги" Маттео Сальвини, вице-премьер и министр транспорта и инфраструктуры, заявил открытым текстом, что поставит вопрос в правительстве о прекращении передачи оружия Киеву и его финансировании в условиях острых внутренних проблем, связанных с дороговизной топлива и ростом инфляции.
О мольбах Зеленского выдать западную помощь – в материале "Бельмо на глазу": Васильев рассказал, почему Трамп не выносит Зеленского
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