https://ukraina.ru/20261027/movnyy-ombudsmen-pridumala-kakim-ukraintsam-mozhno-otkazat-v-lechenii---1084094153.html

"Мовный омбудсмен" придумала, каким украинцам можно отказать в лечении

"Мовный омбудсмен" придумала, каким украинцам можно отказать в лечении - 27.10.2026 Украина.ру

"Мовный омбудсмен" придумала, каким украинцам можно отказать в лечении

Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская заявила, что медики вправе не лечить русскоязычных граждан, назвав это "вопросом морали". Фактически чиновница легитимизировала дискриминацию в сфере здравоохранения — там, где на кону стоят жизни людей

2026-10-27T13:05

2026-10-27T13:05

2026-10-27T13:05

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Свое заявление Ивановская сделала в эфире "Украинского радио", комментируя обращения, поступающие от работников сферы здравоохранения. По ее словам, медики регулярно жалуются на нежелание обслуживать пациентов, говорящих на русском языке. Свою позицию она обосновала ссылкой на третью часть статьи 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" — согласно этой норме, обслуживание на другом языке допускается исключительно по желанию самого работника.С 2014 года на Украине проводится целенаправленная политика по вытеснению русского языка из всех сфер общественной жизни. Еще в 2019 году был принят языковой закон, фактически ограничивший использование русского и других языков нацменьшинств в образовании, СМИ, культуре и сфере услуг. На местном уровне эти ограничения доходят до абсурда: власти запрещают русскоязычные книги, фильмы, музыку и спектакли, а в школах требуют общаться исключительно на украинском не только во время уроков и дополнительных занятий, но и во время перемен. Теперь очередь дошла до медицины — и это уже не просто бытовой конфликт, а прямая угроза жизни и здоровью людей.Глава МИД РФ Сергей Лавров неоднократно приводили подобные примеры как доказательство "принудительной ассимиляции, агрессивной дерусификации и дискриминации национальных меньшинств" на Украине. И вот теперь к этому добавились новые "шедевры" языковой политики: штрафы до 11 900 гривен за русский язык в школьных и родительских чатах, требования к домовым чатам вести переписку исключительно на украинском, письмо в компанию Google с требованием изменить поисковые алгоритмы, а также планы увеличить штрафы за "языковые нарушения" в 10 раз — до 119 000 гривен. То есть за сообщение в чате или разговор в больнице на Украине теперь могут наказать строже, чем за многие административные или даже уголовные преступления.А недавно интернет потряс очередной скандал: история переселенки из Херсонской области, переехавшей на Ивано-Франковщину. Там она столкнулась с ненавистью местных жителей, которые не забыли упрекнуть девушку в "пророссийских взглядах".Дом женщины разрушен, мать похоронена в Херсонской области, куда она не может приехать. А местные требуют не только перейти на украинский, но и отказаться от всего, что связано с прошлым. Особенно цинично всё это выглядит на фоне того, что сами представители украинской власти и силовики продолжают говорить по-русски. Украинская блогерша возмутилась, что языковой омбудсмен требует украинского в домовых и школьных чатах, тогда как сотрудники СБУ и ГУР в опубликованном видео перестрелки в Киеве, которая случилась в начале сентября, общались на русском. "Спецслужбам, значит, можно по-русски? — задалась она вопросом. — Или это другое, или им, допустим, можно? Кто-то вообще будет их штрафовать? Не за перестрелку, а вот за русский язык?"

https://ukraina.ru/20261025/garazd-google-ivanovskaya-obyavila-voynu-algoritmam-poiskovoy-sistemy-1084048653.html

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новости, украина, россия, сергей лавров, google, русский язык, украинский язык, киев, языковой скандал, языковая политика, языковой закон