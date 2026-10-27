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Зеленский признал погром: российские ракеты пробили дырявое ПВО Украины

Зеленский признал погром: российские ракеты пробили дырявое ПВО Украины - 27.10.2026 Украина.ру

Зеленский признал погром: российские ракеты пробили дырявое ПВО Украины

Российские военные этой ночью осуществили запуск 16 баллистических ракет, посетовал Владимир Зеленский, передают украинские СМИ

2026-10-27T12:15

2026-10-27T12:15

2026-10-27T12:36

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По его словам, практически во всех случаях целями российских ударов становились объекты энергетического сектора и логистические узлы.При этом украинские средства противовоздушной обороны в очередной раз продемонстрировали неспособность справляться с подобными вызовами. Ранее во вторник Воздушные силы ВСУ отчитались, что за всю ночь им удалось перехватить лишь две баллистические ракеты. Причем в сводке они умолчали об общем количестве выпущенных боеприпасов. Прилеты официально зафиксировали как минимум на 25 различных локациях, а еще в 16 точках подтверждено падение крупных обломков.В свою очередь Минобороны РФ во вторник утром сообщало о массированном поражении предприятий военно-промышленного комплекса Украины, задействованных в производстве и хранении крылатых ракет и БПЛА большой и средней дальности. По данным российского оборонного ведомства, под удар ночью попали не только оборонные заводы, но и объекты транспортной инфраструктуры в Киеве, логистический центр в Харьковской области, а также морские суда, использовавшиеся в интересах ВСУ.Подробнее - в материале Обнулили арсеналы: армия России разнесла заводы крылатых ракет и логистику ВСУ на сайте Украина.ру.

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