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Словакия намерена сохранить поставки российского газа и ядерного топлива

Словакия намерена сохранить поставки российского газа и ядерного топлива - 27.10.2026 Украина.ру

Словакия намерена сохранить поставки российского газа и ядерного топлива

Братислава продолжит покупать российский газ, если это будет разрешено правилами Евросоюза. Об этом "Известиям" сообщил замминистра экономики Словакии Владимир Шимоняк

2026-10-27T12:50

2026-10-27T12:50

2026-10-27T12:50

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После заседания российско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, состоявшегося 26 октября в Москве, Шимоняк заявил, что Словакия соблюдает действующие ограничения, а дальнейшее сотрудничество обсуждается.Республика также намерена закупать в России ядерное топливо. Шимоняк назвал партнёрство долгосрочным и надёжным и отметил, что, по его оценке, топливо не подпадает ни под действующие, ни под планируемые санкции.На днях Братислава заявила, что не будет участвовать в выделении нового транша для Киева. Речь идет о сумме около 45 миллиардов евро на 2027 год в рамках ранее утвержденной кредитной программы общим объемом 90 миллиардов, рассчитанной на двухлетний период. Подробнее – в материале В ЕС назревает бюджетный бунт из-за новых кредитов Украине на сайте Украина.ру.

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