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Словакия намерена сохранить поставки российского газа и ядерного топлива
Словакия намерена сохранить поставки российского газа и ядерного топлива - 27.10.2026 Украина.ру
Словакия намерена сохранить поставки российского газа и ядерного топлива
Братислава продолжит покупать российский газ, если это будет разрешено правилами Евросоюза. Об этом "Известиям" сообщил замминистра экономики Словакии Владимир Шимоняк
2026-10-27T12:50
2026-10-27T12:50
2026-10-27T12:50
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После заседания российско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, состоявшегося 26 октября в Москве, Шимоняк заявил, что Словакия соблюдает действующие ограничения, а дальнейшее сотрудничество обсуждается.Республика также намерена закупать в России ядерное топливо. Шимоняк назвал партнёрство долгосрочным и надёжным и отметил, что, по его оценке, топливо не подпадает ни под действующие, ни под планируемые санкции.На днях Братислава заявила, что не будет участвовать в выделении нового транша для Киева. Речь идет о сумме около 45 миллиардов евро на 2027 год в рамках ранее утвержденной кредитной программы общим объемом 90 миллиардов, рассчитанной на двухлетний период. Подробнее – в материале В ЕС назревает бюджетный бунт из-за новых кредитов Украине на сайте Украина.ру.
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новости, словакия, москва, россия, ес, украина.ру, газ, ядерное топливо
Новости, Словакия, Москва, Россия, ЕС, Украина.ру, газ, ядерное топливо
Словакия намерена сохранить поставки российского газа и ядерного топлива
Братислава продолжит покупать российский газ, если это будет разрешено правилами Евросоюза. Об этом "Известиям" сообщил замминистра экономики Словакии Владимир Шимоняк
После заседания российско-словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству, состоявшегося 26 октября в Москве, Шимоняк заявил, что Словакия соблюдает действующие ограничения, а дальнейшее сотрудничество обсуждается.
Республика также намерена закупать в России ядерное топливо. Шимоняк назвал партнёрство долгосрочным и надёжным и отметил, что, по его оценке, топливо не подпадает ни под действующие, ни под планируемые санкции.
На днях Братислава заявила, что не будет участвовать в выделении нового транша для Киева. Речь идет о сумме около 45 миллиардов евро на 2027 год в рамках ранее утвержденной кредитной программы общим объемом 90 миллиардов, рассчитанной на двухлетний период. Подробнее – в материале В ЕС назревает бюджетный бунт из-за новых кредитов Украине
на сайте Украина.ру.