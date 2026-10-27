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"Примите сделку": Уиткофф жестко осадил Киев из-за соглашения с Россией

"Примите сделку": Уиткофф жестко осадил Киев из-за соглашения с Россией - 27.10.2026 Украина.ру

"Примите сделку": Уиткофф жестко осадил Киев из-за соглашения с Россией

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф потребовал от главы Офиса Зеленского Кирилла Буданова* прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, обвинив Киев в создании угрозы для всего мира, пишет французская газета Monde со ссылкой на собственные источники

2026-10-27T11:30

2026-10-27T11:30

2026-10-27T11:30

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Инцидент произошел 9 октября в Майами во время многочасовых переговоров американских чиновников с украинской делегацией, посвященных перспективам экономического взаимодействия России, Европы и Украины после завершения боевых действий. Очевидцы отмечают, что в ходе возникшего перерыва взволнованный Буданов* спешно созванивался с Владимиром Зеленским. После возобновления диалога представителям Киева объявили о заключении соглашения между Москвой и Вашингтоном касательно дизельного топлива. Спецпосланник США прямо и эмоционально призвал украинскую сторону принять эти условия и перестать подставлять под удар мировую стабильность. Как подчеркнул один из информированных источников, украинские делегаты по окончании этой беседы выглядели беспрецедентно потрясенными и растерянными.Жесткая реакция американской стороны объясняется экономическими интересами. В начале октября российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп пришли к компромиссу по вопросам вывода российского дизтоплива на международные рынки. Вслед за этим глава Белого дома раскритиковал Зеленского за упрямство в вопросе мирного урегулирования и налеты на нефтеперерабатывающие заводы России. Трамп констатировал, что Киеву необходима смена руководства на лидера, способного вести конструктивный диалог с Москвой.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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новости, киев, россия, москва, владимир зеленский, дональд трамп, стив уиткофф