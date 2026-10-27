https://ukraina.ru/20261027/nichego-ne-vyydet-kolomoyskiy-i-ukrainskie-eksperty-raskryli-istinnye-tseli-ukrainy-1084069838.html

"Ничего не выйдет": Коломойский* и украинские эксперты раскрыли истинные цели Украины

"Ничего не выйдет": Коломойский* и украинские эксперты раскрыли истинные цели Украины - 27.10.2026 Украина.ру

"Ничего не выйдет": Коломойский* и украинские эксперты раскрыли истинные цели Украины

В экспертном сообществе обсуждают, стоит ли надеяться на какой-то результат от запланированных на начало ноября переговоров. Да и вообще - знают ли граждане Украины, какого результата они хотят?

2026-10-27T06:06

2026-10-27T06:06

2026-10-27T06:06

эксклюзив

украина

россия

владимир зеленский

илон маск

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Комментируя сообщения о возможном в скором будущем переговорном процессе, украинский экономист и общественный деятель Павел Себастьянович выразил сомнение в том, что конфликт может так легко и быстро закончиться. Он пояснил, что американцы живут выборами, отсюда и всякие заявления американских политиков о скором мире, но на деле выборы в США ничего для Украины не решат. А вот почему украинцы так увлечены геополитикой – загадка.Украинские паблики пишут о противоречиях в киевской верхушке, где выгодополучатели войны готовятся обнулить результаты любых переговоров новой эскалацией.Боевые действия не заканчиваются, и США продолжают предоставлять разведданные киевскому режиму. Илон Маск признал, что "если Starlink будет отключен, украинская линия фронта немедленно рухнет". Он пояснил в Х, что "это не угроза, а лишь констатация факта".В Киеве ранее сообщали, что работа военной версии Starlink будто бы была ограничена. Но верить этим заявлениям не стоит.А сам Маск заявлял, что украинская элита "сильно разбогатела" на поступающих в страну миллиардах, на сотнях миллиардов, а вот детей простых людей "отправляют погибать в окопах".Странно, бизнесмен этого раньше не знал?Между тем, для отправки в окопы киевскому режиму не хватает, по некоторым оценкам, до двухсот тысяч человек. Поэтому на Украине отменяют стопроцентное бронирование сотрудников для предприятий энергетики и ОПК. Кроме того, собираются ужесточить ответственность за уклонение от военной службы.Понятно, что и сама служба, и ответственность за уклонение от нее – это не для "элитных", которые с трибун и с экранов громче всех призывают украинцев идти в бой. В любом случае, намечаемые Киевом меры о стремлении к миру никак не свидетельствуют.Впрочем, кто-то и прямо говорит, что мира не будет, что мир для режима и для его хозяев опаснее продолжения войны. Так, фактически приведший Зеленского к власти олигарх Игорь Коломойский*, отвечая в зале суда на вопрос журналиста, чего ждать от переговоров, переадресовал вопрос самому вопрошающему.Олигарх заявил, что он не гражданин Украины. А вот журналист, как гражданин, сам должен сказать, чего украинцы хотят от переговоров, какого ждут результата? Прекращения огня? А что с армией – демобилизация будет?Коломойский напомнил про 1917 год, когда человеку с ружьем сказали: "Мир народам, земля крестьянам, фабрики рабочим". И солдаты сами пошли домой, прихватив с собой и ружья. При этом подавляющее большинство пошли к красным: "Шесть человек пошли в Красную армию, один человек пошел в армию УНР" (из расчета 1 млн 300 тысяч за красных, 250 тысяч за УНР). Плюс были Махно, зеленые и т.д. А что же сейчас будет, чем займутся военнослужащие ВСУ?По мнению опального (или, возможно, только играющего такую роль) олигарха, прекращение огня выгодно России, поскольку Киеву в таком случае надо будет отвечать на вопросы, что делать с армией, что делать с границами, наконец, самое главное - продолжит ли Европа в случае перемирия давать деньги?Без помощи Европы будет трудно. Коломойский считает, что сегодня экспортный потенциал Украины – "дай бог, 15-20 миллиардов [долларов]", тогда как импорт – 70 миллиардов долларов."Сальдо внешней торговли минус 50, минус 60 миллиардов имеем. Как будем жить? Запасов только на год хватит на поддержание курса [гривны]", - сказал бизнесмен, добавив, что реальный курс гривны к доллару – "150… это без паники"."Поэтому, когда говорите - перемирие, надо думать, что за этим стоит. [Россияне] будут просто… хлопать в ладоши", - заявил Коломойский. По его словам, по этой причине к переговорам он относится "совершенно индифферентно, знаю наперед, что ничего с этого не выйдет".Да и Зеленский уже заявляет, что украинские власти не могут сейчас говорить о нейтральном статусе государства и не согласны пойти на сокращение армии. Можно сказать, что для Киева это "красные линии".Что касается предполагаемых выгод для Москвы в случае временного прекращения огня, то в России многие эксперты таковых не видят. Напротив, предупреждают, что киевский режим просто воспользуется передышкой для восстановления сил, а потом – снова война и кровь.Да украинские деятели этого и не скрывают. Бывший постпред Украины в ООН, экс-посол страны в РФ, США и Австрии Владимир Ельченко в интервью агентству Укринформ заявил, что если когда-то Москва согласится на промежуточное урегулирование или на заморозку конфликта, то это позволит Украине "сконцентрироваться и подготовиться к дальнейшим действиям"."Потому что на сегодняшний день тотальная военная победа над Россией выглядит нереальной", - сказал Ельченко, добавив, что Киев мог бы прекратить войну "путем победы" в том случае, если бы получил от Запада действительно серьезное оружие и всю возможную помощь.Зеленский тем временем внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и мобилизации на Украине еще на три месяца. Депутаты вновь проголосовали "за".* Включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

https://ukraina.ru/20261025/inache-kiev-ne-spasti-eksperty-ob-ukhode-zelenskogo-1084020619.html

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Андрей Лубенский

эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, илон маск