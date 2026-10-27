https://ukraina.ru/20261027/patsifist-s-oruzhiem-v-rukakh-v-turtsii-kontsert-galkina-otmenili-za-podderzhku-voyny--1084092522.html

"Пацифист" с оружием: в Турции концерт Галкина* отменили за поддержку войны

"Пацифист" с оружием: в Турции концерт Галкина* отменили за поддержку войны - 27.10.2026 Украина.ру

"Пацифист" с оружием: в Турции концерт Галкина* отменили за поддержку войны

Некогда успешный в России юморист Максим Галкин*, покинувший родину под антивоенные лозунги и обосновавшийся в Израиле, оказался в центре скандала. На этот раз — в Турции, где отменили его концерт. Поводом, что весьма иронично, стали его высказывания в поддержку военной операции Израиля в секторе Газа

2026-10-27T12:13

2026-10-27T12:13

2026-10-27T12:14

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Турецкие активисты обвинили Галкина* в "оправдании войны" и добились отмены выступления. Сам артист поспешил переложить ответственность на турецкие власти, заявив, что решение приняли государственные органы и он на него повлиять не мог, — вот только истинную причину отмены предпочел не раскрывать. "Несмотря на приложенные усилия, проведение концерта в назначенную дату стало юридически невозможным", — написал Галкин в своих соцсетях, извинившись перед зрителями, купившими билеты.По его словам, решение приняли государственные органы Турции, и оно не зависело ни от организатора, ни от артиста. Волна возмущения среди турецких активистов поднялась из-за позиции Галкина*, который еще в 2022 году заявил о своих пацифистских взглядах, по израильско-палестинскому конфликту. Ему припомнили поддержку израильской армии, которую активисты назвали "поддержкой войны". Одним из поводов для критики стало то, что Галкин* назвал героем израильского спецназовца, погибшего во время боевых действий. Турецкое издание Dogruhaber также обратило внимание на его высказывания о войне в секторе Газы — в частности, на сомнения в достоверности данных ХАМАС о количестве погибших и заявления об отсутствии проблем с продовольствием в регионе, несмотря на сообщения о гуманитарном кризисе.Обратили внимание на новость и российские пользователи, которые напомнили, что Галкин* — это человек, покинувший Россию в 2022 году под предлогом "пацифизма", осудивший СВО и обвинявший российских военных в гибели мирных людей, вдруг оказался горячим сторонником военной операции Израиля в Газе.Получается, что юморист, который с пеной у рта доказывал, что недопустимо применять военную силу, теперь открыто заявляет: "Израиль победит!", "Я горжусь, что я израильтянин" и "Израиль, я горжусь тобой!".Более того, в одном из видеообращений он сказал, что если бы у него были законные основания служить в армии, то он пошёл бы защищать Израиль с оружием в руках. То есть за одну свою родину он готов воевать, а другую, где вырос, нажил капитал и прославился, — критикует и проклинает. Двойные стандарты в чистом виде.Особый цинизм ситуации придаёт его отношение к жертвам среди мирного населения. В июне 2024 года Галкин опубликовал манифест из 11 пунктов, где фактически оправдывал жёсткие действия Израиля в секторе Газа, называя их самообороной, а также поставил под сомнение официальные данные о масштабах гуманитарной катастрофы и числе погибших палестинцев. Когда речь шла об украинском конфликте, артист безоговорочно верил обвинениям в адрес ВС РФ. Но в ситуации с Газой он призывает "не верить лживой статистике ХАМАС" и не комментирует бомбардировки жилых кварталов. А ещё полностью игнорирует критику Израиля со стороны ООН и международных правозащитных организаций.* Признан иноагентом на территории России.

https://ukraina.ru/20261020/galkin-oshivaetsya-v-amsterdame-posle-skandala-v-turtsii-1083939186.html

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новости, израиль, газа, россия, максим галкин, хамас, оон