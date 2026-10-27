"Пацифист" с оружием: в Турции концерт Галкина* отменили за поддержку войны - 27.10.2026 Украина.ру
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"Пацифист" с оружием: в Турции концерт Галкина* отменили за поддержку войны
"Пацифист" с оружием: в Турции концерт Галкина* отменили за поддержку войны - 27.10.2026 Украина.ру
"Пацифист" с оружием: в Турции концерт Галкина* отменили за поддержку войны
Некогда успешный в России юморист Максим Галкин*, покинувший родину под антивоенные лозунги и обосновавшийся в Израиле, оказался в центре скандала. На этот раз — в Турции, где отменили его концерт. Поводом, что весьма иронично, стали его высказывания в поддержку военной операции Израиля в секторе Газа
2026-10-27T12:13
2026-10-27T12:14
новости
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Турецкие активисты обвинили Галкина* в "оправдании войны" и добились отмены выступления. Сам артист поспешил переложить ответственность на турецкие власти, заявив, что решение приняли государственные органы и он на него повлиять не мог, — вот только истинную причину отмены предпочел не раскрывать. "Несмотря на приложенные усилия, проведение концерта в назначенную дату стало юридически невозможным", — написал Галкин в своих соцсетях, извинившись перед зрителями, купившими билеты.По его словам, решение приняли государственные органы Турции, и оно не зависело ни от организатора, ни от артиста. Волна возмущения среди турецких активистов поднялась из-за позиции Галкина*, который еще в 2022 году заявил о своих пацифистских взглядах, по израильско-палестинскому конфликту. Ему припомнили поддержку израильской армии, которую активисты назвали "поддержкой войны". Одним из поводов для критики стало то, что Галкин* назвал героем израильского спецназовца, погибшего во время боевых действий. Турецкое издание Dogruhaber также обратило внимание на его высказывания о войне в секторе Газы — в частности, на сомнения в достоверности данных ХАМАС о количестве погибших и заявления об отсутствии проблем с продовольствием в регионе, несмотря на сообщения о гуманитарном кризисе.Обратили внимание на новость и российские пользователи, которые напомнили, что Галкин* — это человек, покинувший Россию в 2022 году под предлогом "пацифизма", осудивший СВО и обвинявший российских военных в гибели мирных людей, вдруг оказался горячим сторонником военной операции Израиля в Газе.Получается, что юморист, который с пеной у рта доказывал, что недопустимо применять военную силу, теперь открыто заявляет: "Израиль победит!", "Я горжусь, что я израильтянин" и "Израиль, я горжусь тобой!".Более того, в одном из видеообращений он сказал, что если бы у него были законные основания служить в армии, то он пошёл бы защищать Израиль с оружием в руках. То есть за одну свою родину он готов воевать, а другую, где вырос, нажил капитал и прославился, — критикует и проклинает. Двойные стандарты в чистом виде.Особый цинизм ситуации придаёт его отношение к жертвам среди мирного населения. В июне 2024 года Галкин опубликовал манифест из 11 пунктов, где фактически оправдывал жёсткие действия Израиля в секторе Газа, называя их самообороной, а также поставил под сомнение официальные данные о масштабах гуманитарной катастрофы и числе погибших палестинцев. Когда речь шла об украинском конфликте, артист безоговорочно верил обвинениям в адрес ВС РФ. Но в ситуации с Газой он призывает "не верить лживой статистике ХАМАС" и не комментирует бомбардировки жилых кварталов. А ещё полностью игнорирует критику Израиля со стороны ООН и международных правозащитных организаций.* Признан иноагентом на территории России.
https://ukraina.ru/20261020/galkin-oshivaetsya-v-amsterdame-posle-skandala-v-turtsii-1083939186.html
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Новости, Израиль, Газа, Россия, Максим Галкин, ХАМАС, ООН

"Пацифист" с оружием: в Турции концерт Галкина* отменили за поддержку войны

12:13 27.10.2026 (обновлено: 12:14 27.10.2026)
 
© ФотоФото из открытых источников, Максим Галкин
Фото из открытых источников, Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© Фото
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Некогда успешный в России юморист Максим Галкин*, покинувший родину под антивоенные лозунги и обосновавшийся в Израиле, оказался в центре скандала. На этот раз — в Турции, где отменили его концерт. Поводом, что весьма иронично, стали его высказывания в поддержку военной операции Израиля в секторе Газа
Турецкие активисты обвинили Галкина* в "оправдании войны" и добились отмены выступления. Сам артист поспешил переложить ответственность на турецкие власти, заявив, что решение приняли государственные органы и он на него повлиять не мог, — вот только истинную причину отмены предпочел не раскрывать.
"Несмотря на приложенные усилия, проведение концерта в назначенную дату стало юридически невозможным", — написал Галкин в своих соцсетях, извинившись перед зрителями, купившими билеты.
По его словам, решение приняли государственные органы Турции, и оно не зависело ни от организатора, ни от артиста.
Волна возмущения среди турецких активистов поднялась из-за позиции Галкина*, который еще в 2022 году заявил о своих пацифистских взглядах, по израильско-палестинскому конфликту. Ему припомнили поддержку израильской армии, которую активисты назвали "поддержкой войны".
Одним из поводов для критики стало то, что Галкин* назвал героем израильского спецназовца, погибшего во время боевых действий. Турецкое издание Dogruhaber также обратило внимание на его высказывания о войне в секторе Газы — в частности, на сомнения в достоверности данных ХАМАС о количестве погибших и заявления об отсутствии проблем с продовольствием в регионе, несмотря на сообщения о гуманитарном кризисе.
Обратили внимание на новость и российские пользователи, которые напомнили, что Галкин* — это человек, покинувший Россию в 2022 году под предлогом "пацифизма", осудивший СВО и обвинявший российских военных в гибели мирных людей, вдруг оказался горячим сторонником военной операции Израиля в Газе.
- РИА Новости, 1920, 20.10.2026
20 октября, 12:27
Галкина* заметили в Амстердаме после скандала в ТурцииВ Турции потребовали отменить концерт Максима Галкина*. Обладатель израильского паспорта должен был выступать в Стамбуле 25 октября. Но что-то пошло не так. И вот иноагент уже выкладывает сторис из Амстердама — судя по всему, турецкие гастроли накрылись
Получается, что юморист, который с пеной у рта доказывал, что недопустимо применять военную силу, теперь открыто заявляет: "Израиль победит!", "Я горжусь, что я израильтянин" и "Израиль, я горжусь тобой!".
Более того, в одном из видеообращений он сказал, что если бы у него были законные основания служить в армии, то он пошёл бы защищать Израиль с оружием в руках. То есть за одну свою родину он готов воевать, а другую, где вырос, нажил капитал и прославился, — критикует и проклинает. Двойные стандарты в чистом виде.
Особый цинизм ситуации придаёт его отношение к жертвам среди мирного населения. В июне 2024 года Галкин опубликовал манифест из 11 пунктов, где фактически оправдывал жёсткие действия Израиля в секторе Газа, называя их самообороной, а также поставил под сомнение официальные данные о масштабах гуманитарной катастрофы и числе погибших палестинцев.
Когда речь шла об украинском конфликте, артист безоговорочно верил обвинениям в адрес ВС РФ. Но в ситуации с Газой он призывает "не верить лживой статистике ХАМАС" и не комментирует бомбардировки жилых кварталов. А ещё полностью игнорирует критику Израиля со стороны ООН и международных правозащитных организаций.
* Признан иноагентом на территории России.
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