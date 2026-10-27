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Дипломатический скандал Украины с Южной Кореей продолжается
Дипломатический скандал Украины с Южной Кореей продолжается - 27.10.2026 Украина.ру
Дипломатический скандал Украины с Южной Кореей продолжается
Южная Корея отозвала восемь сотрудников посольства в Киеве. Об этом 27 октября сообщил министр иностранных дел Чо Хён на парламентских слушаниях
2026-10-27T14:47
2026-10-27T14:47
2026-10-27T15:49
новости
украина
южная корея
сеул
виктория титова
владимир зеленский
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"У нас не осталось выбора, кроме как отозвать восемь дипломатических работников", — заявил глава МИД.Причиной такого решения стали высказывания украинской стороны — в том числе комментарии о ситуации на границе с КНДР. Чо Хён не исключил, что при дальнейшем обострении отношений дипломатические связи могут быть разорваны полностью. При этом ключевые сотрудники посольства остаются в Киеве, и министр поддерживает связь с украинским коллегой.О намерении Сеула отозвать часть дипломатов стало известно ещё 20 октября.Этот шаг стал реакцией на действия Киева, который, по данным южнокорейской стороны, нарушил договорённости о конфиденциальности. Речь идёт о публичном упоминании Зеленского на Генассамблее ООН о передаче Сеулу двух пленных северокорейских военнослужащих — информация, которую Сеул предпочитал не афишировать.Сначала Южная Корея отозвала посла, однако украинская сторона никак не отреагировала. Теперь Сеул пошёл дальше — отозваны восемь дипломатов, и это уже не просто демарш, а полноценный дипломатический скандал.Официальных комментариев от украинского МИД на данный момент не поступало. Между тем эксперты отмечают: Киев, ещё недавно рассчитывавший на поддержку Сеула, теперь теряет и этого партнёра — причём на фоне того, что Южная Корея уже давно подчёркивает недопустимость публичного обсуждения чувствительных вопросов безопасности.Если Киев не предпримет шагов для урегулирования, дипломатические связи могут быть разорваны. Подробнее – в материале Виктории Титовой Беспрецедентный шаг. Южная Корея пошла на крайние меры из-за выходки Зеленского
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новости, украина, южная корея, сеул, виктория титова, владимир зеленский, мид
Новости, Украина, Южная Корея, Сеул, Виктория Титова, Владимир Зеленский, МИД
Дипломатический скандал Украины с Южной Кореей продолжается
14:47 27.10.2026 (обновлено: 15:49 27.10.2026)
Южная Корея отозвала восемь сотрудников посольства в Киеве. Об этом 27 октября сообщил министр иностранных дел Чо Хён на парламентских слушаниях
"У нас не осталось выбора, кроме как отозвать восемь дипломатических работников", — заявил глава МИД.
Причиной такого решения стали высказывания украинской стороны — в том числе комментарии о ситуации на границе с КНДР. Чо Хён не исключил, что при дальнейшем обострении отношений дипломатические связи могут быть разорваны полностью. При этом ключевые сотрудники посольства остаются в Киеве, и министр поддерживает связь с украинским коллегой.
О намерении Сеула отозвать часть дипломатов стало известно ещё 20 октября.
Этот шаг стал реакцией на действия Киева, который, по данным южнокорейской стороны, нарушил договорённости о конфиденциальности. Речь идёт о публичном упоминании Зеленского на Генассамблее ООН о передаче Сеулу двух пленных северокорейских военнослужащих — информация, которую Сеул предпочитал не афишировать.
Сначала Южная Корея отозвала посла, однако украинская сторона никак не отреагировала. Теперь Сеул пошёл дальше — отозваны восемь дипломатов, и это уже не просто демарш, а полноценный дипломатический скандал.
Официальных комментариев от украинского МИД на данный момент не поступало. Между тем эксперты отмечают: Киев, ещё недавно рассчитывавший на поддержку Сеула, теперь теряет и этого партнёра — причём на фоне того, что Южная Корея уже давно подчёркивает недопустимость публичного обсуждения чувствительных вопросов безопасности.
Если Киев не предпримет шагов для урегулирования, дипломатические связи могут быть разорваны. Подробнее – в материале Виктории Титовой Беспрецедентный шаг. Южная Корея пошла на крайние меры из-за выходки Зеленского