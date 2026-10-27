13 триллионов на "хотелки": поправки к бюджету Украины потянули на две годовые казны - 27.10.2026 Украина.ру
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13 триллионов на "хотелки": поправки к бюджету Украины потянули на две годовые казны
13 триллионов на "хотелки": поправки к бюджету Украины потянули на две годовые казны - 27.10.2026 Украина.ру
13 триллионов на "хотелки": поправки к бюджету Украины потянули на две годовые казны
Глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщила о рекордном за последние 24 года количестве поправок к проекту государственного бюджета Украины на 2027 год, передает телеканал "Рада"
2026-10-27T14:49
2026-10-27T14:48
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Она уточнила, что поступило ровно 5236 предложений. По ее словам, для реализации всех этих аппетитов стране потребовалось бы где-то изыскать дополнительные 13,5 триллиона гривен (около 296,5 миллиарда долларов), что фактически эквивалентно двум годовым бюджетам государства. В итоге комитет предложил утвердить всего 90 правок.Согласно текущему проекту, в 2027 году дыра в украинской казне составит 37 миллиардов долларов, а общий госдолг разрастется до астрономических 276 миллиардов долларов. В министерстве финансов страны подсчитали, что из запланированных расходов в размере 161,2 миллиарда долларов львиная доля — 108,3 миллиарда долларов (или 67,2%) — уйдет исключительно на содержание армии.Подробнее - в материале При Зеленском внешний госдолг Украины увеличился почти в шесть раз на сайте Украина.ру.
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новости, украина, верховная рада, рада, украина.ру, бюджет
Новости, Украина, Верховная Рада, Рада, Украина.ру, бюджет

13 триллионов на "хотелки": поправки к бюджету Украины потянули на две годовые казны

14:49 27.10.2026
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины в Киеве
Заседание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
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Глава бюджетного комитета Верховной рады Роксолана Пидласа сообщила о рекордном за последние 24 года количестве поправок к проекту государственного бюджета Украины на 2027 год, передает телеканал "Рада"
Она уточнила, что поступило ровно 5236 предложений.
По ее словам, для реализации всех этих аппетитов стране потребовалось бы где-то изыскать дополнительные 13,5 триллиона гривен (около 296,5 миллиарда долларов), что фактически эквивалентно двум годовым бюджетам государства. В итоге комитет предложил утвердить всего 90 правок.
Согласно текущему проекту, в 2027 году дыра в украинской казне составит 37 миллиардов долларов, а общий госдолг разрастется до астрономических 276 миллиардов долларов.
В министерстве финансов страны подсчитали, что из запланированных расходов в размере 161,2 миллиарда долларов львиная доля — 108,3 миллиарда долларов (или 67,2%) — уйдет исключительно на содержание армии.
Подробнее - в материале При Зеленском внешний госдолг Украины увеличился почти в шесть раз на сайте Украина.ру.
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