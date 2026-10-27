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Путин обсудит Украину с лидерами Финляндии и Норвегии — Bloomberg

Путин обсудит Украину с лидерами Финляндии и Норвегии — Bloomberg - 27.10.2026 Украина.ру

Путин обсудит Украину с лидерами Финляндии и Норвегии — Bloomberg

Президент России Владимир Путин может уже сегодня провести телефонные разговоры с главой Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре для обсуждения мирного урегулирования на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники

2026-10-27T13:01

2026-10-27T13:01

2026-10-27T13:08

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Подключение новых европейских лидеров к диалогу намечалось заранее. После недавних контактов с американской стороной пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтверждал, что Москва рассматривает Хельсинки и Осло как потенциальных новых участников переговорного процесса. Контакты на таком высоком уровне с европейскими лидерами, поддерживающими Киев, не фиксировались уже давно: последний подобный телефонный разговор у Путина состоялся в июле прошлого года с президентом Франции Эммануэлем Макроном.В то же время точные сроки проведения полноформатной очной встречи пока остаются открытыми. Как уточнил Дмитрий Песков, конкретная дата новых трехсторонних переговоров по украинскому кризису на данный момент не определена. Позднее канцелярия Стубба отметила, что лидеры Финляндии и Норвегии уже созвонились с Владимиром Путиным. Финский президент охарактеризовал состоявшуюся беседу как "открытую и содержательную", в то время как норвежский премьер сделал акцент на необходимости снижения интенсивности боевых действий на Украине. Одной из ключевых тем беседы стало планируемое трехстороннее мероприятие в Абу-Даби.После завершения диалога с Кремлем Стубб и Стёре связались с Владимиром Зеленским, указали в Офисе президента.Подробнее - в материале Переговоры Россия-США-Украина: Зеленский требует, Москва дает Киеву выбор из двух вариантов на сайте Украина.ру.

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новости, украина, финляндия, норвегия, владимир путин, дмитрий песков, александр стубб, украина.ру