Латвия закрывает границы: запрет на автобусы продлят до 2027 года
Правительство Латвии планирует на год продлить запрет на международные нерегулярные пассажирские перевозки автобусами через пункты пересечения границы с Беларусью и Россией. Об этом 27 октября пишут латвийские СМИ
Согласно планам властей Латвии, запрет будет действовать с 1 ноября 2026 года по 31 октября 2027 года. Он распространяется на всех перевозчиков, независимо от страны регистрации юридического лица или транспортного средства. В настоящее время ограничения действуют до 31 октября 2026 года.
Запрет касается рейсов, курсирующих через пункт пропуска "Патерниеки" на границе с Белоруссией (с белорусской стороны — "Григоровщина"), а также пункты "Гребнево" и "Терехово" на границе с РФ (с российской стороны — "Убылинка" и "Бурачки").
Ограничения на регулярные пассажирские перевозки пока не введены. Однако подготовлены поправки к закону об автоперевозках, в которых предусмотрен запрет с 10 января 2027 года регулярных и нерегулярных международных пассажирских перевозок автобусами в Белоруссию и РФ, а также запрет на международные транзитные перевозки через территорию Латвии в эти страны.
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