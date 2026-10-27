https://ukraina.ru/20261027/latviya-zakryvaet-granitsy-zapret-na-avtobusy-prodlyat-do-2027-goda-1084100154.html

Латвия закрывает границы: запрет на автобусы продлят до 2027 года

Латвия закрывает границы: запрет на автобусы продлят до 2027 года - 27.10.2026 Украина.ру

Латвия закрывает границы: запрет на автобусы продлят до 2027 года

Правительство Латвии планирует на год продлить запрет на международные нерегулярные пассажирские перевозки автобусами через пункты пересечения границы с Беларусью и Россией. Об этом 27 октября пишут латвийские СМИ

2026-10-27T15:05

2026-10-27T15:05

2026-10-27T15:05

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Согласно планам властей Латвии, запрет будет действовать с 1 ноября 2026 года по 31 октября 2027 года. Он распространяется на всех перевозчиков, независимо от страны регистрации юридического лица или транспортного средства. В настоящее время ограничения действуют до 31 октября 2026 года.Запрет касается рейсов, курсирующих через пункт пропуска "Патерниеки" на границе с Белоруссией (с белорусской стороны — "Григоровщина"), а также пункты "Гребнево" и "Терехово" на границе с РФ (с российской стороны — "Убылинка" и "Бурачки").Ограничения на регулярные пассажирские перевозки пока не введены. Однако подготовлены поправки к закону об автоперевозках, в которых предусмотрен запрет с 10 января 2027 года регулярных и нерегулярных международных пассажирских перевозок автобусами в Белоруссию и РФ, а также запрет на международные транзитные перевозки через территорию Латвии в эти страны. Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Киев строит "крепости" из городов: готовятся держаться до последнего? Хроника событий на утро 27 октября

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