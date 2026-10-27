https://ukraina.ru/20261027/trete-noyabrya--den-proschaniya-pochemu-ne-sbudetsya-nadezhda-zelenskogo-1084081510.html

Третье ноября – день прощания. Почему не сбудется надежда Зеленского

Третье ноября – день прощания. Почему не сбудется надежда Зеленского - 27.10.2026 Украина.ру

Третье ноября – день прощания. Почему не сбудется надежда Зеленского

До промежуточных выборов в американский Конгресс остается чуть больше недели, и, судя по всему, именно с 3 ноября Владимир Зеленский и его европейские союзники связывают надежды на изменение крайне неблагоприятной для них политической ситуации.

2026-10-27T09:32

2026-10-27T09:32

2026-10-27T09:32

мнения

киев

украина

вашингтон

дональд трамп

сенат

республиканская партия

владимир зеленский

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Расчет понятен, поскольку вероятная потеря республиканцами большинства в Палате представителей должна, по замыслу противников Трампа, существенно ограничить свободу действий американского президента, заставить его сосредоточиться на внутриполитическом противостоянии и, соответственно, ослабить давление на Киев.В таком случае Зеленский рассчитывает получить дополнительное время, а возможно, и новые инструменты сопротивления требованиям Вашингтона относительно условий завершения украинского конфликта.Последние несколько недель мы наблюдаем серию попыток Зеленского и его окружения найти выход из трудного положения. Здесь и экстренные контакты с британским руководством, и попытки привлечь к посредничеству европейских политиков, и попытка раскачать республиканский истеблишмент и команду Трампа с помощью вливаний от украинских олигархов…Все это вполне укладывается в политическую логику, согласно которой Зеленскому необходимо любой ценой продержаться до американских выборов, рассчитывая, что после них возможности Трампа диктовать Киеву условия существенно сократятся.Тем более, в европейских политических элитах действительно существует влиятельная группа, заинтересованная в ослаблении действующей американской администрации – условная "антитрамповская коалиция".Для этой части евроатлантического истеблишмента украинский конфликт давно превратился в один из инструментов политического противостояния с Трампом, а сохранение Зеленского у власти рассматривается как важный элемент продолжения прежнего курса. При этом возможная победа демократов на выборах воспринимаются как возможность вернуть американскую политику в отношении Украины под контроль привычных для европейцев политических механизмов.При этом далеко не все разделяют представление, что поражение республиканцев превратит Трампа в политически беспомощного президента, хромую утку. Более того, британские и американские аналитики обращают внимание на сохранение за Белым домом огромного объема полномочий в вопросах внешней политики, национальной безопасности и международных переговоров.Именно в этих сферах американский президент традиционно обладает большей самостоятельностью, чем во внутренней законодательной политике.Более того, по имеющимся инсайдам, во время сентябрьской встречи в Нью-Йорке Трамп прямо предупредил Зеленского, что рассчитывать на облегчение своего положения после 3 ноября ему не следует.Важно учитывать еще одно обстоятельство. Интересы Трампа и Республиканской партии, особенно ее традиционного парламентского истеблишмента, далеко не всегда совпадают. Причем речь идет о вполне конкретном противоречии между необходимостью сохранять партийное большинство в Конгрессе и стремлением президента подчинить себе республиканскую политическую машину.Безусловно, для Трампа принципиально важно сохранить республиканский контроль над Сенатом, поскольку именно верхняя палата утверждает ключевые кадровые назначения президентской администрации, включая судей, высших государственных чиновников и руководителей силовых ведомств.Кроме того, Сенат играет важнейшую роль в противостоянии возможным попыткам импичмента и в целом обеспечивает администрации необходимую политическую устойчивость. Поэтому борьба за сохранение большинства в верхней палате будет для Белого дома чрезвычайно серьезной.А вот с Палатой представителей ситуация значительно сложнее и, на первый взгляд, даже парадоксальнее. Конечно, потеря республиканцами большинства создаст администрации немалые сложности при проведении бюджетных и законодательных инициатив, предоставит демократам новые возможности для парламентских расследований и существенно осложнит отношения Белого дома с Конгрессом. Но такое поражение способно запустить масштабную внутрипартийную перегруппировку, последствия которой для самого Трампа могут оказаться позитивными.Дело в том, что внутри Республиканской партии до сих пор сохраняются влиятельные группы, скрыто или вовсе публично фрондирующие против линии, проводимой Трампом. Многие из этих политиков предпочитают поддерживать Трампа ровно настолько, насколько это необходимо для сохранения собственных электоральных позиций.Предвыборная кампания уже продемонстрировала, насколько непростыми остаются отношения между президентом и частью республиканских кандидатов, вынужденных одновременно учитывать популярность Трампа среди партийного электората и настроения собственных избирательных округов.В случае поражения в Палате представителей неизбежно возникнет вопрос об ответственности партийного руководства за результат выборов. И здесь у Трампа появится возможность попытаться использовать внутрипартийный кризис для изменения конфигурации сил, продвижения более лояльных политиков и дальнейшего ослабления самостоятельных центров влияния внутри республиканского руководства.Конечно, такой сценарий не гарантирован, поскольку ответственность за поражение часть республиканцев вполне может попытаться возложить и на самого президента. Но с точки зрения его долгосрочных интересов потенциальная выгода от такой перегруппировки заслуживает не меньшего внимания, чем очевидные издержки потери большинства.Поэтому представление, что поражение республиканцев в Палате представителей автоматически станет тяжелым личным поражением Трампа, выглядит как минимум упрощением. Особенно если республиканцам удастся сохранить Сенат, а сам президент получит возможность сосредоточиться на реализации направлений своей политики, где зависимость от текущего состава Конгресса существенно меньше.Здесь мы подходим к главному обстоятельству, которое делает расчеты Зеленского на события после 3 ноября рискованными. Завершение избирательной кампании способно избавить Трампа от необходимости постоянно соотносить свои решения по Украине с их немедленными последствиями для республиканских кандидатов. А значит, политические ограничения, которые еще сегодня могут удерживать Белый дом от наиболее резких шагов, после выборов способны заметно ослабнуть.У этой ситуации есть еще одна весьма существенная особенность. Новый состав Конгресса приступит к работе только 3 января 2027 года, а значит, между голосованием и фактическим изменением парламентского большинства пройдут почти два месяца. На протяжении этого времени Трамп сохранит взаимодействие с нынешним составом законодательной власти, уже не испытывая прежнего предвыборного давления.И если исходить из версии, что Белый дом действительно заинтересован в ускорении украинского урегулирования, именно этот промежуток представляется весьма удобным для попытки существенно изменить переговорную ситуацию.При этом возможности американского президента отнюдь не исчерпываются законодательными инициативами и бюджетными решениями, которые могут потребовать согласования с Конгрессом. Трамп непосредственно руководит внешней политикой администрации, определяет характер дипломатических контактов, обладает широкими полномочиями в сфере национальной безопасности, разведывательного взаимодействия и реализации значительной части уже существующих механизмов международной политики.Разумеется, Конгресс сохраняет контроль над финансированием и законодательством, но даже весьма враждебная президенту Палата представителей не сможет самостоятельно навязать ему собственную переговорную позицию по Украине.А это означает, что в распоряжении Белого дома остается достаточно инструментов для усиления давления на Зеленского и его окружение. Речь может идти о пересмотре условий американской военной поддержки, изменении характера обмена разведывательной информацией, активизации прямых переговоров с Москвой и предъявлении Киеву значительно более жестких требований относительно условий прекращения боевых действий.Причем отдельное значение в подобном сценарии может приобрести работа американцев с представителями украинских политических и экономических элит, подавляющее большинство представителей которых не готовы связывать собственное будущее исключительно с политическим будущим Зеленского.Возможна дальнейшая активизация антикоррупционной повестки – расследования, затрагивающие ближайшее окружение и даже самого Зеленского. Вполне может встать вопрос о персональных американских санкциях против Зеленского и его ближнего круга.Главное же, что после выборов у Зеленского может исчезнуть последний убедительный аргумент в пользу затягивания переговорного процесса. Европейские союзники Киева смогут продолжать политическую и финансовую поддержку, но заменить американские возможности в сфере дипломатии, поставок вооружений и разведки просто невозможно.Так что для Зеленского и Ко третье ноября может стать днем прощания с иллюзиями.

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Михаил Павлив https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

мнения, киев, украина, вашингтон, дональд трамп, сенат, республиканская партия, владимир зеленский