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Украина бойкотирует чемпионат мира по тяжёлой атлетике в Москве в 2030 году

Украина бойкотирует чемпионат мира по тяжёлой атлетике в Москве в 2030 году - 27.10.2026 Украина.ру

Украина бойкотирует чемпионат мира по тяжёлой атлетике в Москве в 2030 году

Украинские спортсмены не примут участие в чемпионате мира по тяжёлой атлетике 2030 года, который пройдёт в Москве. Об этом 27 октября заявил министр молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный, сообщают украинские СМИ

2026-10-27T11:52

2026-10-27T11:52

2026-10-27T11:52

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"Это экстраординарное решение, и, конечно, наши спортсмены в Москву не поедут", — сказал министр.По его словам, Киев намерен оспорить решение о проведении турнира в России в Международном олимпийском комитете и Международной федерации тяжёлой атлетики. Бедный назвал выбор Москвы недопустимым и выходящим за рамки рекомендаций МОК относительно участия российских спортсменов в международных соревнованиях. При этом он подчеркнул, что Украина в целом выступает за продолжение участия в международных турнирах. Министр не исключил, что к 2030 году ситуация изменится, и выразил сомнение в возможности проведения соревнований в России.25 октября Международная федерация тяжёлой атлетики объявила, что Москва примет чемпионат мира в 2030 году. Турнир станет первым крупным международным соревнованием по олимпийскому виду спорта, право на проведение которого Россия получила с 2022 года. Чемпионат будет иметь квалификационное значение для Олимпийских игр 2032 года в Брисбене.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Киев строит "крепости" из городов: готовятся держаться до последнего? Хроника событий на утро 27 октября

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