Украина бойкотирует чемпионат мира по тяжёлой атлетике в Москве в 2030 году - 27.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261027/ukraina-boykotiruet-chempionat-mira-po-tyazhloy-atletike-v-moskve-v-2030-godu-1084093461.html
Украина бойкотирует чемпионат мира по тяжёлой атлетике в Москве в 2030 году
Украина бойкотирует чемпионат мира по тяжёлой атлетике в Москве в 2030 году - 27.10.2026 Украина.ру
Украина бойкотирует чемпионат мира по тяжёлой атлетике в Москве в 2030 году
Украинские спортсмены не примут участие в чемпионате мира по тяжёлой атлетике 2030 года, который пройдёт в Москве. Об этом 27 октября заявил министр молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный, сообщают украинские СМИ
2026-10-27T11:52
2026-10-27T11:52
новости
москва
россия
украина
мок
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1b/1084093342_0:21:914:535_1920x0_80_0_0_756090ea5ded3135fddd4e15350d2a35.png
"Это экстраординарное решение, и, конечно, наши спортсмены в Москву не поедут", — сказал министр.По его словам, Киев намерен оспорить решение о проведении турнира в России в Международном олимпийском комитете и Международной федерации тяжёлой атлетики. Бедный назвал выбор Москвы недопустимым и выходящим за рамки рекомендаций МОК относительно участия российских спортсменов в международных соревнованиях. При этом он подчеркнул, что Украина в целом выступает за продолжение участия в международных турнирах. Министр не исключил, что к 2030 году ситуация изменится, и выразил сомнение в возможности проведения соревнований в России.25 октября Международная федерация тяжёлой атлетики объявила, что Москва примет чемпионат мира в 2030 году. Турнир станет первым крупным международным соревнованием по олимпийскому виду спорта, право на проведение которого Россия получила с 2022 года. Чемпионат будет иметь квалификационное значение для Олимпийских игр 2032 года в Брисбене.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Киев строит "крепости" из городов: готовятся держаться до последнего? Хроника событий на утро 27 октября
москва
россия
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/1b/1084093342_88:0:827:554_1920x0_80_0_0_13368aa0ad906114eaccef0439c8ef80.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, москва, россия, украина, мок
Новости, Москва, Россия, Украина, МОК

Украина бойкотирует чемпионат мира по тяжёлой атлетике в Москве в 2030 году

11:52 27.10.2026
 
© Фото
- РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
Украинские спортсмены не примут участие в чемпионате мира по тяжёлой атлетике 2030 года, который пройдёт в Москве. Об этом 27 октября заявил министр молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный, сообщают украинские СМИ
"Это экстраординарное решение, и, конечно, наши спортсмены в Москву не поедут", — сказал министр.
По его словам, Киев намерен оспорить решение о проведении турнира в России в Международном олимпийском комитете и Международной федерации тяжёлой атлетики. Бедный назвал выбор Москвы недопустимым и выходящим за рамки рекомендаций МОК относительно участия российских спортсменов в международных соревнованиях. При этом он подчеркнул, что Украина в целом выступает за продолжение участия в международных турнирах. Министр не исключил, что к 2030 году ситуация изменится, и выразил сомнение в возможности проведения соревнований в России.
25 октября Международная федерация тяжёлой атлетики объявила, что Москва примет чемпионат мира в 2030 году. Турнир станет первым крупным международным соревнованием по олимпийскому виду спорта, право на проведение которого Россия получила с 2022 года. Чемпионат будет иметь квалификационное значение для Олимпийских игр 2032 года в Брисбене.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Киев строит "крепости" из городов: готовятся держаться до последнего? Хроника событий на утро 27 октября
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиМоскваРоссияУкраинаМОК
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:13"Пацифист" с оружием: в Турции концерт Галкина* отменили за поддержку войны
11:52Украина бойкотирует чемпионат мира по тяжёлой атлетике в Москве в 2030 году
11:44Умри, если ты не мовноговорящий! На Украине хотят отказать лечить русскоязычных пациентов
11:30"Примите сделку": Уиткофф жестко осадил Киев из-за соглашения с Россией
10:42Ракетный блеф Киева: разработчики "Фламинго" создали фейковую вундервафлю в попытке испугать россиян
10:30"На свой страх и риск": Конгресс шантажирует компании, которые везут дизель из РФ
10:02Зачистка элит и истерики: политолог Ермолаев раскрыл, как Зеленский цепляется за трон
09:55Энергетические войны: США давят на ЕС и Катар, и пытаются договориться с Россией
09:32Третье ноября – день прощания. Почему не сбудется надежда Зеленского
09:31"Украина в руинах": экс-пресс-секретарь Зеленского высказалась о войне и Трампе
09:27ВС РФ заблокировали Южный мост и парализовали метро в Киеве
09:17В правительстве Италии наметился раскол, но не в оценке позиции России
09:10Киев строит "крепости" из городов: готовятся держаться до последнего? Хроника событий на утро 27 октября
08:58Обнулили арсеналы: армия России разнесла заводы крылатых ракет и логистику ВСУ
08:37Евросоюз компенсирует поставщикам оружия Киеву почти €5 млрд через "фонд мира"
08:31США запустили "силы суперинтеллекта". У нас может быть только один ответ
08:24Минус бронь: украинский Кабмин пустил военкомов на стратегические заводы и ТЭК
08:02Коррупция по-украински. Как и почему украинская власть защищает тех, кто должен сидеть в тюрьме
07:59Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
07:57"Гуманитарный" триллион: как серые схемы добивают украинский бюджет
Лента новостейМолния