https://ukraina.ru/20261027/raketnyy-blef-kieva-razrabotchiki-flamingo-sozdali-feykovuyu-vundervaflyu-v-popytke-ispugat-rossiyan-1084092381.html

Ракетный блеф Киева: разработчики "Фламинго" создали фейковую вундервафлю в попытке испугать россиян

Ракетный блеф Киева: разработчики "Фламинго" создали фейковую вундервафлю в попытке испугать россиян - 27.10.2026 Украина.ру

Ракетный блеф Киева: разработчики "Фламинго" создали фейковую вундервафлю в попытке испугать россиян

Украинские крылатые ракеты "Фламинго" оказались не секретным супероружием, а обычным пиар-ходом для устрашения россиян, признали в компании-разработчике Fire Point

2026-10-27T10:42

2026-10-27T10:42

2026-10-27T10:43

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В руководстве предприятия также констатировали, что использовать собственную баллистику для ударов по тыловым объектам России сейчас попросту бессмысленно.Глава оружейной компании Ирина Терех сообщила, что создавать новые образцы крылатых ракет фирма пока не планирует. По ее признанию, разработка украинской баллистики стартовала задолго до проекта "Фламинго", однако процесс затянулся из-за высокой сложности. Чтобы предъявить хоть какой-то результат, инженеры параллельно склепали вариант попроще. Получившаяся в итоге ракета, как подчеркнула Терех, была важна исключительно в качестве громкого политического жеста, и как на "вундервафлю" на нее никогда не ставили — целью было лишь попытаться напугать противника возможностью дальнего удара.В свою очередь главный конструктор предприятия Денис Штилерман раскрыл экономическую подоплеку производства. По его словам, фирма уже выпускает баллистические ракеты с дальностью полета до 300 километров, но отправлять их в бой слишком накладно. Штилерман подсчитал, что доставка 200-килограммовой боевой части на такое расстояние обходится украинскому бюджету в 600 тысяч долларов. В итоге произведенную баллистику решили просто копить на складах ради совместного с европейцами проекта под названием "Фрея".Подробнее о производстве - в материале "FirePoint — особая компания": офицер ВСУ рассказал о схемах воровства в оборонке на сайте Украина.ру.

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