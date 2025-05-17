https://ukraina.ru/20250517/stambul-pervyy-raund-za-rossiey-1063209515.html

"Стамбул" или все же "Гомель"? Кто победил в переговорах на первом этапе 2025-го года

"Стамбул" или все же "Гомель"? Кто победил в переговорах на первом этапе 2025-го года - 17.05.2025 Украина.ру

"Стамбул" или все же "Гомель"? Кто победил в переговорах на первом этапе 2025-го года

В Стамбуле состоялся первый раунд прямых переговоров России Украины впервые с 22 года. И самыми показательными словами о характере этой встречи являются слова руководителя нашей переговорной группы Мединского о том, что Украине нужно было напомнить о том, о чем речь шла еще в Гомеле 28 февраля 2022 года.

2025-05-17T15:54

2025-05-17T15:54

2025-05-17T15:58

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Интересна отсылка именно к Гомелю, а не к Стамбулу. Потому, что после предложения Путина о проведении прямых переговоров делегаций России и Украины, звучали в основном формулировки про то, что это - продолжение Стамбульских переговоров 2022 года.В целом, как бы это так и было, так это и артикулировалось. И вот интересный лейтмотив отсылки аж к Гомелю. И это при том, что сам Мединский сказал про наши требования в Стамбуле как про более жёсткие, чем те, что прозвучали перед в Гомеле. Это интересный аспект, потому что наше военно-политическое руководство ни раз, ни два заявляло, что каждая новая итерация переговоров, чем дальше, тем больше ухудшает условия для Украины.Соответственно, в этой логике была наша позиция в Гомеле, потом в Бресте, потом в Стамбуле, это уже было сильно жёстче, исходя из положения на земле, как мы часто артикулируем. Ну и логика подсказывает, что и сейчас должно быть максимально жёстко, а может быть, в случае отказа Украины и ещё более жёстко.И по имеющейся информации так оно и было. И это подтверждают и официальные лица и источники в западных медиа. И тут эта странная, на первый взгляд, отсылка к Гомелю. В Гомеле, к слову, обсуждались следующие вопросы: необходимость признать, самопровозгласивших собственную независимость тогда ДНР и ЛНР, и признать Крым российским. Нейтральный статус Украины.Но не в этом суть. Как мне кажется, единственная причина почему упоминался именно гомельский формат, это, вероятно, какие-то более мягкие формулировки от нас. Не ультимативные, а просто жесткие с возможностью для Украины сохранить лицо. Возможно, были более мягкие формулировки относительно судьбы территорий, контролируемых нами сейчас в Харьковской и Сумской областях, потенциально Днепропетровской области. Я напоминаю, что мы продолжаем там наступать и очень успешно уже буквально там, если не километры, может быть и сотни метров остались до границы Днепропетровской области. Да, мы сообщили, что дальше может быть хуже, но сейчас мы готовы к конструктивному диалогу и здоровым компромиссам. И предположу, что при категоричности относительно нейтрального статуса и чужих войск на территории Украины, в части движения в ЕС, мы, так как это было в 2014 году, уже не возражали. И Бог с ним, лишь бы некие фундаментальные изменения на гуманитарном, например, направлении произошли. По части денацификации, по части прекращения дискриминации русских и русскоязычных людей, русско-культурных на Украине, прекращения дискриминации канонического православия, Украинской Православной Церкви. В этих вопросах, уверен, звучали формулировки достаточно мягкие.И важно вот что, если абстрагироваться от потенциального содержания переговоров, очень интересной окажется их форма. А она была очень специфическая и интересная. То есть, если мы говорим про заявление Зеленского и всей этой шайке лейки, которая собралась в Албании, то звучали они там абсолютно отвязано, категорично, ультимативно. И Зеленский тоже в том числе. И посмотрите, как звучал Умеров. Максимально обтекаемо, максимально корректно, аккуратно.Вообще, все, кто были в Стамбуле, в Далмабахче, где проходили переговоры, все максимально аккуратны и выверены в высказываниях.То есть, на самом деле, мы, российская делегация, звучали категоричнее, и я уверен, что это абсолютная победа России, потому что мы заявили, вероятно, все максимально категоричные свои формулировки, пусть даже облечённые в мягкую конструктивную форму. И украинская делегация все "проглотила". Не прозвучало никаких категоричных заявлений от них в ответ на наши требования.Нет, спокойно было заявлено, что идет подготовка к следующему раунду. Будто и не было трех лет всех этих украинских истерик и дешевого пафоса. Больше того, Украина явно выступила просителем о встрече Зеленского с Путиным. И, опять же, обратите внимание, как аккуратно формулирует Мединский. Он не говорит это невозможно, он говорит что мы приняли к сведению. А, соответственно, если мы приняли к сведению, вероятно, мы это будем обсуждать, и думать над этим. Язык конфликта в Долмабахче отсутствовал полностью.Да, до этого с помощью, образно выражаясь, пряником и кнутом американцы готовили украинцев. Кроме того, выступил посредником в донесении всей нужной информации Эрдоган. Эрдоган и Хакан Фидан. И они же выступили модераторами процесса. Итого, это абсолютно точно победа России, первый раунд за нами. Готовится второй раунд, когда состоится, непонятно, я не думаю, что будет сильно затянута эта история, больше того, вероятно, опять же, рассматривался вариант встречи Путина с Трампом. Глобалисты проиграли в чистую, Трамп и Путин их переиграли. И, полагаю, что мы действительно в начале трудного, долгого пути, который, дай бог, приведёт к устойчивому постоянному миру с устранением тех причин, которые вызвали СВО.Но сейчас извлечен максимум из реального положения вещей. А Украина, мне кажется, прижата к стенке. И будет пытаться, конечно же, переворачивать ситуацию. И глобалисты будут пытаться. Но мне кажется, что это уже необратимое движение в направлении урегулирования украинского кризиса как такового. Выхода из того крутого пике международных отношений, в котором они свалились в 2014 году. Не по нашей вине, естественно.Итоги первого раунда переговоров России и Украины - в статье Алексея Туманова "Переговоры с Украиной завершены. Кислица показал V, Скибицкий приветствует павших бойцов ВСУ"

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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