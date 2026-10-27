Украинец стал женщиной и отбился от мобилизации - 27.10.2026 Украина.ру
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Украинец стал женщиной и отбился от мобилизации
Украинец стал женщиной и отбился от мобилизации - 27.10.2026 Украина.ру
Украинец стал женщиной и отбился от мобилизации
Днепропетровский окружной административный суд обязал местный военкомат снять с воинского учета украинца, сменившего пол* на женский, пишет "Судебно-юридическая газета"
2026-10-27T14:00
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Бывший военнообязанный до смены документов числился в системе как мужчина. После прохождения медицинских процедур и получения нового паспорта зимой 2025 года гражданин потребовал исключить себя из списков призывников, указав, что на Украине женщины пока служат добровольно. Территориальный центр комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) расставаться с потенциальным бойцом категорически не хотел и ответил отказом, из-за чего дело дошло до суда.Органам правосудия пришлось поставить военкомат на место. В решении указано, что в текущем физиологическом состоянии истица не имеет ни медицинского, ни фармацевтического образования, а значит, никаких законных оснований удерживать ее на учете нет. Это не первый случай, когда украинцы находят радикальные способы спасения от насильственной мобилизации. В феврале аналогичный прецедент произошел в Харькове — там местный житель через суд заставил военкомов удалить свои данные из электронной системы военнообязанных сразу после смены пола*.О подобных случаях - в материале "Трансхлопец" сам пришел в ТЦК, но застрял у психиатра: смена пола не помогла избежать мобилизации* на сайте Украина.ру. * Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.
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новости, украина, харьков, россия, украина.ру, тцк
Новости, Украина, Харьков, Россия, Украина.ру, ТЦК

Украинец стал женщиной и отбился от мобилизации

14:00 27.10.2026
 
© Фото : dan-news.info / Перейти в фотобанкВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие
ВСУ военнослужащий боеприпасы патроны герб Украины флаг оружие - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© Фото : dan-news.info
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Днепропетровский окружной административный суд обязал местный военкомат снять с воинского учета украинца, сменившего пол* на женский, пишет "Судебно-юридическая газета"
Бывший военнообязанный до смены документов числился в системе как мужчина. После прохождения медицинских процедур и получения нового паспорта зимой 2025 года гражданин потребовал исключить себя из списков призывников, указав, что на Украине женщины пока служат добровольно.
Территориальный центр комплектования (ТЦК, так на Украине называют военкоматы) расставаться с потенциальным бойцом категорически не хотел и ответил отказом, из-за чего дело дошло до суда.
Органам правосудия пришлось поставить военкомат на место. В решении указано, что в текущем физиологическом состоянии истица не имеет ни медицинского, ни фармацевтического образования, а значит, никаких законных оснований удерживать ее на учете нет.
Это не первый случай, когда украинцы находят радикальные способы спасения от насильственной мобилизации. В феврале аналогичный прецедент произошел в Харькове — там местный житель через суд заставил военкомов удалить свои данные из электронной системы военнообязанных сразу после смены пола*.
О подобных случаях - в материале "Трансхлопец" сам пришел в ТЦК, но застрял у психиатра: смена пола не помогла избежать мобилизации* на сайте Украина.ру.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.
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