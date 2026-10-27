"Не при этих цыплятах!": Тимошенко смеется над прокуратурой и давит на суд - 27.10.2026 Украина.ру
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"Не при этих цыплятах!": Тимошенко смеется над прокуратурой и давит на суд
"Не при этих цыплятах!": Тимошенко смеется над прокуратурой и давит на суд - 27.10.2026 Украина.ру
"Не при этих цыплятах!": Тимошенко смеется над прокуратурой и давит на суд
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не собирается покидать Украину, несмотря на новое уголовное дело и давление, которое она называет политическим заказом. По словам политика, "бежать" она не думала, ведь не сделала этого "даже при Викторе Януковиче"
2026-10-27T14:27
2026-10-27T14:27
новости
юлия тимошенко
украина
высший антикоррупционный суд
батькивщина
виктор янукович
набу
германия
россия
киев
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В октябре 2026 года Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) снизил размер залога для Тимошенко в 125 раз — с 33,28 миллиона до 266 240 гривен. Поводом стало ходатайство защиты, а сама политик использовала заседание, чтобы ответить на опасения стороны обвинения по поводу возможного побега за границу и отвергнуть требования прокуратуры сохранить крупный залог по делу о подозрении в подкупе народных депутатов.Судья Высшего антикоррупционного суда Олег Ткаченко, рассматривающий дело Тимошенко, между тем публично заявил, что на него оказывают давление — требуют "как можно быстрее и вопреки закону" посадить политика. По его словам, судья столкнулся с преследованием в Высшем совете правосудия и Офисе генерального прокурора. В ведомстве признали: ситуация представляет реальную угрозу независимости судьи. А прокуратура открыла уголовное производство по факту препятствования исполнению служебных обязанностей. Сама Тимошенко с самого начала называет дело сфабрикованным и убеждена, что НАБУ может выполнять политзаказ на расправу над ней. Об этом же заявляли авторитетные украинские правозащитники — в частности, представители Харьковской правозащитной группы, а также ведущие европейские политики из Европарламента и ПАСЕ.Залог в 33,3 млн гривен был назначен в январе 2026 года по делу о подкупе депутатов Верховной Рады. Хотя Тимошенко уверяла, что не располагает такими средствами, деньги собрали за несколько дней — полную сумму внесли девять человек. Теперь двое из них отказались от возврата своих средств — именно их зачтут в счет новой суммы, о которой шла речь в начале повествования. Остальным деньги вернут. По версии НАБУ, активы Тимошенко составляют более 4 млн долларов. А обвинение ей предъявлено серьезное: по данным антикоррупционных органов, лидер "Батькивщины" предлагала депутатам по 10 тысяч долларов в месяц за голосование в парламенте определенным образом, за что теперь политику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.А ведь это уже не первое заключение Тимошенко. В 2011–2014 годах она отбывала тюремный срок по обвинению в превышении служебных полномочий при заключении газовых соглашений с Россией в 2009 году. Тогда Печерский районный суд Киева приговорил ее к семи годам лишения свободы. Сторонники Тимошенко и многие западные наблюдатели называли преследование политически мотивированным — приговор критиковали ЕС, США и международные правозащитные организации. Политик заявляла, что подвергается в колонии насилию, не получает необходимого лечения, объявляла голодовку. Из-за грыжи межпозвоночного диска она оказалась в инвалидной коляске. Освободили ее только после смены власти в 2014 году, когда статью декриминализировали. Выйдя из-под стражи, Тимошенко уехала лечиться в Германию по приглашению бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а вернувшись, продолжила заниматься политикой — дважды участвовала в президентских выборах и прошла в Верховную Раду со своей партией.Интересной деталью, на которое обратило внимание большинство пользователей, стала прическа Тимошенко, с которой накануне, 26 октября, та явилась в зал суда. Во время процесса журналисты запечатлели ее с высоким пучком. Это уже не привычный "веночек" вокруг головы, а скорее "гулька" из волос. Это, кстати говоря, далеко не первый раз, когда политик удивляет публику своими образами. 9 октября она и вовсе, можно сказать, шокировала украинцев распущенными волнистыми волосами — самыми длинными, которые когда-либо демонстрировала. Видео с ней тогда сопровождалось композицией Роя Орбисона "Oh, Pretty Woman", а комментаторы восхищались: "Для 65 лет она просто…" Впрочем, сама Тимошенко к своему имиджу "самой желанной [взрослой дамочки] страны" относится с иронией: "Мои депутаты пересмотрели это раз по 20. Так что всё в порядке".
https://ukraina.ru/20261011/vyutsya-kudri-timoshenko-osharashila-novym-obrazom-1083743213.html
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новости, юлия тимошенко, украина, высший антикоррупционный суд, батькивщина, виктор янукович, набу, германия, россия, киев, верховная рада
Новости, Юлия Тимошенко, Украина, Высший антикоррупционный суд, Батькивщина, Виктор Янукович, НАБУ, Германия, Россия, Киев, Верховная Рада

"Не при этих цыплятах!": Тимошенко смеется над прокуратурой и давит на суд

14:27 27.10.2026
 
© REUTERS / Viacheslav Ratynskyi
- РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© REUTERS / Viacheslav Ratynskyi
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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не собирается покидать Украину, несмотря на новое уголовное дело и давление, которое она называет политическим заказом. По словам политика, "бежать" она не думала, ведь не сделала этого "даже при Викторе Януковиче"
В октябре 2026 года Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) снизил размер залога для Тимошенко в 125 раз — с 33,28 миллиона до 266 240 гривен. Поводом стало ходатайство защиты, а сама политик использовала заседание, чтобы ответить на опасения стороны обвинения по поводу возможного побега за границу и отвергнуть требования прокуратуры сохранить крупный залог по делу о подозрении в подкупе народных депутатов.
"Я при Януковиче никуда не побежала, а здесь при этих цыплятах побегу?" — заявила она, комментируя разговоры о возможном отъезде.
Судья Высшего антикоррупционного суда Олег Ткаченко, рассматривающий дело Тимошенко, между тем публично заявил, что на него оказывают давление — требуют "как можно быстрее и вопреки закону" посадить политика. По его словам, судья столкнулся с преследованием в Высшем совете правосудия и Офисе генерального прокурора.
В ведомстве признали: ситуация представляет реальную угрозу независимости судьи. А прокуратура открыла уголовное производство по факту препятствования исполнению служебных обязанностей.
Сама Тимошенко с самого начала называет дело сфабрикованным и убеждена, что НАБУ может выполнять политзаказ на расправу над ней. Об этом же заявляли авторитетные украинские правозащитники — в частности, представители Харьковской правозащитной группы, а также ведущие европейские политики из Европарламента и ПАСЕ.
Залог в 33,3 млн гривен был назначен в январе 2026 года по делу о подкупе депутатов Верховной Рады. Хотя Тимошенко уверяла, что не располагает такими средствами, деньги собрали за несколько дней — полную сумму внесли девять человек. Теперь двое из них отказались от возврата своих средств — именно их зачтут в счет новой суммы, о которой шла речь в начале повествования. Остальным деньги вернут.
По версии НАБУ, активы Тимошенко составляют более 4 млн долларов. А обвинение ей предъявлено серьезное: по данным антикоррупционных органов, лидер "Батькивщины" предлагала депутатам по 10 тысяч долларов в месяц за голосование в парламенте определенным образом, за что теперь политику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
А ведь это уже не первое заключение Тимошенко. В 2011–2014 годах она отбывала тюремный срок по обвинению в превышении служебных полномочий при заключении газовых соглашений с Россией в 2009 году. Тогда Печерский районный суд Киева приговорил ее к семи годам лишения свободы.
Сторонники Тимошенко и многие западные наблюдатели называли преследование политически мотивированным — приговор критиковали ЕС, США и международные правозащитные организации. Политик заявляла, что подвергается в колонии насилию, не получает необходимого лечения, объявляла голодовку. Из-за грыжи межпозвоночного диска она оказалась в инвалидной коляске.
Освободили ее только после смены власти в 2014 году, когда статью декриминализировали. Выйдя из-под стражи, Тимошенко уехала лечиться в Германию по приглашению бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а вернувшись, продолжила заниматься политикой — дважды участвовала в президентских выборах и прошла в Верховную Раду со своей партией.
Тимошенко Юлия - РИА Новости, 1920, 11.10.2026
11 октября, 14:47
Вьются кудри: Тимошенко ошарашила новым образомЛидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время визита в суд 9 октября использовала новый образ, чем удивила украинцев
Интересной деталью, на которое обратило внимание большинство пользователей, стала прическа Тимошенко, с которой накануне, 26 октября, та явилась в зал суда. Во время процесса журналисты запечатлели ее с высоким пучком. Это уже не привычный "веночек" вокруг головы, а скорее "гулька" из волос.
Это, кстати говоря, далеко не первый раз, когда политик удивляет публику своими образами. 9 октября она и вовсе, можно сказать, шокировала украинцев распущенными волнистыми волосами — самыми длинными, которые когда-либо демонстрировала.
Видео с ней тогда сопровождалось композицией Роя Орбисона "Oh, Pretty Woman", а комментаторы восхищались: "Для 65 лет она просто…" Впрочем, сама Тимошенко к своему имиджу "самой желанной [взрослой дамочки] страны" относится с иронией: "Мои депутаты пересмотрели это раз по 20. Так что всё в порядке".
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