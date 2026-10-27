https://ukraina.ru/20261027/ne-pri-etikh-tsyplyatakh-timoshenko-smeetsya-nad-prokuraturoy-i-davit-na-sud-1084097629.html

"Не при этих цыплятах!": Тимошенко смеется над прокуратурой и давит на суд

"Не при этих цыплятах!": Тимошенко смеется над прокуратурой и давит на суд - 27.10.2026 Украина.ру

"Не при этих цыплятах!": Тимошенко смеется над прокуратурой и давит на суд

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко не собирается покидать Украину, несмотря на новое уголовное дело и давление, которое она называет политическим заказом. По словам политика, "бежать" она не думала, ведь не сделала этого "даже при Викторе Януковиче"

2026-10-27T14:27

2026-10-27T14:27

2026-10-27T14:27

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юлия тимошенко

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высший антикоррупционный суд

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В октябре 2026 года Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) снизил размер залога для Тимошенко в 125 раз — с 33,28 миллиона до 266 240 гривен. Поводом стало ходатайство защиты, а сама политик использовала заседание, чтобы ответить на опасения стороны обвинения по поводу возможного побега за границу и отвергнуть требования прокуратуры сохранить крупный залог по делу о подозрении в подкупе народных депутатов.Судья Высшего антикоррупционного суда Олег Ткаченко, рассматривающий дело Тимошенко, между тем публично заявил, что на него оказывают давление — требуют "как можно быстрее и вопреки закону" посадить политика. По его словам, судья столкнулся с преследованием в Высшем совете правосудия и Офисе генерального прокурора. В ведомстве признали: ситуация представляет реальную угрозу независимости судьи. А прокуратура открыла уголовное производство по факту препятствования исполнению служебных обязанностей. Сама Тимошенко с самого начала называет дело сфабрикованным и убеждена, что НАБУ может выполнять политзаказ на расправу над ней. Об этом же заявляли авторитетные украинские правозащитники — в частности, представители Харьковской правозащитной группы, а также ведущие европейские политики из Европарламента и ПАСЕ.Залог в 33,3 млн гривен был назначен в январе 2026 года по делу о подкупе депутатов Верховной Рады. Хотя Тимошенко уверяла, что не располагает такими средствами, деньги собрали за несколько дней — полную сумму внесли девять человек. Теперь двое из них отказались от возврата своих средств — именно их зачтут в счет новой суммы, о которой шла речь в начале повествования. Остальным деньги вернут. По версии НАБУ, активы Тимошенко составляют более 4 млн долларов. А обвинение ей предъявлено серьезное: по данным антикоррупционных органов, лидер "Батькивщины" предлагала депутатам по 10 тысяч долларов в месяц за голосование в парламенте определенным образом, за что теперь политику грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.А ведь это уже не первое заключение Тимошенко. В 2011–2014 годах она отбывала тюремный срок по обвинению в превышении служебных полномочий при заключении газовых соглашений с Россией в 2009 году. Тогда Печерский районный суд Киева приговорил ее к семи годам лишения свободы. Сторонники Тимошенко и многие западные наблюдатели называли преследование политически мотивированным — приговор критиковали ЕС, США и международные правозащитные организации. Политик заявляла, что подвергается в колонии насилию, не получает необходимого лечения, объявляла голодовку. Из-за грыжи межпозвоночного диска она оказалась в инвалидной коляске. Освободили ее только после смены власти в 2014 году, когда статью декриминализировали. Выйдя из-под стражи, Тимошенко уехала лечиться в Германию по приглашению бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а вернувшись, продолжила заниматься политикой — дважды участвовала в президентских выборах и прошла в Верховную Раду со своей партией.Интересной деталью, на которое обратило внимание большинство пользователей, стала прическа Тимошенко, с которой накануне, 26 октября, та явилась в зал суда. Во время процесса журналисты запечатлели ее с высоким пучком. Это уже не привычный "веночек" вокруг головы, а скорее "гулька" из волос. Это, кстати говоря, далеко не первый раз, когда политик удивляет публику своими образами. 9 октября она и вовсе, можно сказать, шокировала украинцев распущенными волнистыми волосами — самыми длинными, которые когда-либо демонстрировала. Видео с ней тогда сопровождалось композицией Роя Орбисона "Oh, Pretty Woman", а комментаторы восхищались: "Для 65 лет она просто…" Впрочем, сама Тимошенко к своему имиджу "самой желанной [взрослой дамочки] страны" относится с иронией: "Мои депутаты пересмотрели это раз по 20. Так что всё в порядке".

https://ukraina.ru/20261011/vyutsya-kudri-timoshenko-osharashila-novym-obrazom-1083743213.html

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новости, юлия тимошенко, украина, высший антикоррупционный суд, батькивщина, виктор янукович, набу, германия, россия, киев, верховная рада