Харьковский фронт: Алехин рассказал, как ВС РФ молотят позиции ВСУ под Изюмом, Купянском и Балаклеей
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Под Харьковом ВКС России нанесли удары по учебным базам и лагерям в районе Чугуева. На днях туда прибыла очередная партия западных наёмников, в эфире радиоперехватов была слышна французская и польская речь. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
После окончания трехдневного прекращения огня, которое ВС РФ строго соблюдали, отвечая огнем только на прорывные действия ВСУ, с российской стороны возросла активность на всех направлениях, включая Харьковское, сообщил эксперт.
По его словам, ВС России били по пунктам временной дислокации, узлам обороны и логистике ВСУ в трёх районах Харьковской области: Изюмском, Балаклеевском и Купянском. Особенно точной и эффективной была воздушная атака на Балаклею, указал собеседник издания.
Алехин отметил, что также высокая огневая активность наблюдается в районе Липцев, Слатино, Золочева и Казачьей Лопани.
"Именно здесь противник в ответ на объявленное трёхдневное перемирие все эти дни подтягивал технику, вооружение, плотно минировал лесополосы и дороги вокруг высот под Липцами, а также участки важной дороги к Слатино", — подчеркнул он.
"На линии Волчанск — Липцы уничтожались позиции и техника противника, пока он активно перемещался. Ни одной из групп ВСУ не удалось даже приблизиться к нашей государственной границе под Белгородом", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Из-за курской авантюры ВСУ Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним" на сайте Украина.ру.
О том, как исследовательские центры НАТО разрабатывают военные доктрины на основе реальных боевых действий — в статье Алексея Туманова "Лаборатория войны. Как НАТО обкатывает военные доктрины на Украине" на сайте Украина.ру.
Вчера, 12:04Американский политолог Миршаймер: исход конфликта на Украине решится на поле бояАмериканский политолог Джон Миршаймер дал интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung, в котором высказал смелую для сегодняшнего Запада точку зрения – спецоперация на Украине абсолютно оправдана исходя из интересов безопасности РФ, вина за конфликт лежит на США и НАТО
Подписывайся на