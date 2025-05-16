https://ukraina.ru/20250516/kharkovskiy-front-alekhin-rasskazal-kak-vs-rf-molotyat-pozitsii-vsu-pod-izyumom-kupyanskom-i-balakleey-1063106682.html

Харьковский фронт: Алехин рассказал, как ВС РФ молотят позиции ВСУ под Изюмом, Купянском и Балаклеей

Харьковский фронт: Алехин рассказал, как ВС РФ молотят позиции ВСУ под Изюмом, Купянском и Балаклеей - 16.05.2025 Украина.ру

Харьковский фронт: Алехин рассказал, как ВС РФ молотят позиции ВСУ под Изюмом, Купянском и Балаклеей

Под Харьковом ВКС России нанесли удары по учебным базам и лагерям в районе Чугуева. На днях туда прибыла очередная партия западных наёмников, в эфире радиоперехватов была слышна французская и польская речь. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-05-16T05:45

2025-05-16T05:45

2025-05-16T05:45

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После окончания трехдневного прекращения огня, которое ВС РФ строго соблюдали, отвечая огнем только на прорывные действия ВСУ, с российской стороны возросла активность на всех направлениях, включая Харьковское, сообщил эксперт.По его словам, ВС России били по пунктам временной дислокации, узлам обороны и логистике ВСУ в трёх районах Харьковской области: Изюмском, Балаклеевском и Купянском. Особенно точной и эффективной была воздушная атака на Балаклею, указал собеседник издания.Алехин отметил, что также высокая огневая активность наблюдается в районе Липцев, Слатино, Золочева и Казачьей Лопани.Алехин сообщил, что под Харьковом ВКС России нанесли удары по учебным базам и лагерям противника в районе Чугуева. На днях туда прибыла очередная партия западных наёмников, в эфире радиоперехватов была слышна французская и польская речь, уточнил полковник запаса."На линии Волчанск — Липцы уничтожались позиции и техника противника, пока он активно перемещался. Ни одной из групп ВСУ не удалось даже приблизиться к нашей государственной границе под Белгородом", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Из-за курской авантюры ВСУ Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним" на сайте Украина.ру.О том, как исследовательские центры НАТО разрабатывают военные доктрины на основе реальных боевых действий — в статье Алексея Туманова "Лаборатория войны. Как НАТО обкатывает военные доктрины на Украине" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250515/amerikanskiy-politolog-mirshaymer-iskhod-konflikta-na-ukraine-reshitsya-na-pole-boya-1063143806.html

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