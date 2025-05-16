Харьковский фронт: Алехин рассказал, как ВС РФ молотят позиции ВСУ под Изюмом, Купянском и Балаклеей - 16.05.2025 Украина.ру
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Харьковский фронт: Алехин рассказал, как ВС РФ молотят позиции ВСУ под Изюмом, Купянском и Балаклеей
Харьковский фронт: Алехин рассказал, как ВС РФ молотят позиции ВСУ под Изюмом, Купянском и Балаклеей - 16.05.2025 Украина.ру
Харьковский фронт: Алехин рассказал, как ВС РФ молотят позиции ВСУ под Изюмом, Купянском и Балаклеей
Под Харьковом ВКС России нанесли удары по учебным базам и лагерям в районе Чугуева. На днях туда прибыла очередная партия западных наёмников, в эфире радиоперехватов была слышна французская и польская речь. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-05-16T05:45
2025-05-16T05:45
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После окончания трехдневного прекращения огня, которое ВС РФ строго соблюдали, отвечая огнем только на прорывные действия ВСУ, с российской стороны возросла активность на всех направлениях, включая Харьковское, сообщил эксперт.По его словам, ВС России били по пунктам временной дислокации, узлам обороны и логистике ВСУ в трёх районах Харьковской области: Изюмском, Балаклеевском и Купянском. Особенно точной и эффективной была воздушная атака на Балаклею, указал собеседник издания.Алехин отметил, что также высокая огневая активность наблюдается в районе Липцев, Слатино, Золочева и Казачьей Лопани.Алехин сообщил, что под Харьковом ВКС России нанесли удары по учебным базам и лагерям противника в районе Чугуева. На днях туда прибыла очередная партия западных наёмников, в эфире радиоперехватов была слышна французская и польская речь, уточнил полковник запаса."На линии Волчанск — Липцы уничтожались позиции и техника противника, пока он активно перемещался. Ни одной из групп ВСУ не удалось даже приблизиться к нашей государственной границе под Белгородом", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Из-за курской авантюры ВСУ Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним" на сайте Украина.ру.О том, как исследовательские центры НАТО разрабатывают военные доктрины на основе реальных боевых действий — в статье Алексея Туманова "Лаборатория войны. Как НАТО обкатывает военные доктрины на Украине" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250515/amerikanskiy-politolog-mirshaymer-iskhod-konflikta-na-ukraine-reshitsya-na-pole-boya-1063143806.html
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Харьковский фронт: Алехин рассказал, как ВС РФ молотят позиции ВСУ под Изюмом, Купянском и Балаклеей

05:45 16.05.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника
Работа расчёта БЛА Орлан-30 по разведке и обнаружению противника - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Под Харьковом ВКС России нанесли удары по учебным базам и лагерям в районе Чугуева. На днях туда прибыла очередная партия западных наёмников, в эфире радиоперехватов была слышна французская и польская речь. Об этом рассказал в комментарии изданию Украина.ру харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
После окончания трехдневного прекращения огня, которое ВС РФ строго соблюдали, отвечая огнем только на прорывные действия ВСУ, с российской стороны возросла активность на всех направлениях, включая Харьковское, сообщил эксперт.
По его словам, ВС России били по пунктам временной дислокации, узлам обороны и логистике ВСУ в трёх районах Харьковской области: Изюмском, Балаклеевском и Купянском. Особенно точной и эффективной была воздушная атака на Балаклею, указал собеседник издания.
Алехин отметил, что также высокая огневая активность наблюдается в районе Липцев, Слатино, Золочева и Казачьей Лопани.
"Именно здесь противник в ответ на объявленное трёхдневное перемирие все эти дни подтягивал технику, вооружение, плотно минировал лесополосы и дороги вокруг высот под Липцами, а также участки важной дороги к Слатино", — подчеркнул он.
Алехин сообщил, что под Харьковом ВКС России нанесли удары по учебным базам и лагерям противника в районе Чугуева. На днях туда прибыла очередная партия западных наёмников, в эфире радиоперехватов была слышна французская и польская речь, уточнил полковник запаса.
"На линии Волчанск — Липцы уничтожались позиции и техника противника, пока он активно перемещался. Ни одной из групп ВСУ не удалось даже приблизиться к нашей государственной границе под Белгородом", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Из-за курской авантюры ВСУ Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним" на сайте Украина.ру.
О том, как исследовательские центры НАТО разрабатывают военные доктрины на основе реальных боевых действий — в статье Алексея Туманова "Лаборатория войны. Как НАТО обкатывает военные доктрины на Украине" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Вчера, 12:04
Американский политолог Миршаймер: исход конфликта на Украине решится на поле бояАмериканский политолог Джон Миршаймер дал интервью швейцарскому изданию Neue Zürcher Zeitung, в котором высказал смелую для сегодняшнего Запада точку зрения – спецоперация на Украине абсолютно оправдана исходя из интересов безопасности РФ, вина за конфликт лежит на США и НАТО
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05:45Харьковский фронт: Алехин рассказал, как ВС РФ молотят позиции ВСУ под Изюмом, Купянском и Балаклеей
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