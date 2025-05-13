https://ukraina.ru/20250513/laboratoriya-voyny-kak-nato-obkatyvaet-voennye-doktriny-na-ukraine-1063096350.html

Лаборатория войны. Как НАТО обкатывает военные доктрины на Украине

Лаборатория войны. Как НАТО обкатывает военные доктрины на Украине - 13.05.2025 Украина.ру

Лаборатория войны. Как НАТО обкатывает военные доктрины на Украине

Исследовательские центры НАТО разрабатывают военные доктрины на основе реальных боевых действий. Передача Украине истребителей F-16 говорит о возможной обкатке новой доктрины командования и управления воздушными операциями

2025-05-13T17:22

2025-05-13T17:22

2025-05-13T17:22

эксклюзив

украина

россия

германия

александр сырский

нато

ввс

вооруженные силы украины

f-35

f-16

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Военная доктрина НАТО устарела из-за превосходства России в воздухе, сообщили российские СМИ, ссылаясь на авторов американского издания Business Insider. Действия России в зоне специальной военной операции на Украине, по словам анонимных военных специалистов, подставили под сомнение воздушную мощь НАТО. Поэтому, считают они, в Североатлантическом альянсе учтут опыт украинского конфликта и рассмотрят возможность увеличения количества дешевых и расходуемых вооружений - например, беспилотников. При этом Украину авторы называют лабораторией боевых действий.В этом сообщении есть некоторая недосказанность. Какая именно из множества доктрин и стандартов устарела?Кто разрабатывает доктрины?Последняя стратегическая концепция НАТО принята в 2022 году и до сих пор считается новой. Потому что в ней уже учтен опыт российско-украинского вооруженного конфликта, военных кампаний в Сирии, Ливии, Ираке и т.п. Несекретная часть документа дополняется множеством секретных.На НАТО работают порядка 30 аккредитованных Центров передового опыта (ЦПО) в различных сферах, в которых трудятся и гражданские специалисты, и военные. Сотрудники разрабатывают концепции и военные доктрины для отдельных структур НАТО, организовывают учения. Каталог ЦПО за 2025 год находится в открытом доступе, ознакомиться с документом можно по ссылке.Например, в Эстонии работает ЦПО НАТО по совместной киберзащите. С 5 по 10 мая 2025 года под его эгидой прошли учения Locked Shields 2025. В мероприятии приняли участие 4 тысячи человек из 41 государства, поделенные на 17 команд. Перед каждой командой поставили задачу: отражать кибератаки на электросети, системы управления боевыми действиями, спутниковые каналы связи, сети 5G и т.д.Подобные учения проводят ежегодно. Так в НАТО оттачивают защиту национальных систем, критически важной инфраструктуры в напряженном киберконфликте с реальными боевыми действиями. Киберландшафт постоянно меняется, поэтому в 2025 году упор был сделан на облачную инфраструктуру и применение искусственного интеллекта.НАТО в воздухеВ НАТО есть отдельная структура, которая называется Командованием ВВС союзников. В нее входят штаб-квартира на базе "Рамштайн" в Германии, Центры управления воздушными операциями (Германия, Испания) и Развертываемый центр воздушного командования и управления (Италия).Мозг этой структуры - ЦПО в области воздушных операций - находится во Франции. Сотрудники чего-то похожего на привычный для нас НИИ и работают над повышением эффективности воздушных операций, разрабатывают концепции и доктрины, проводят эксперименты. В апреле 2024 года в Лионе состоялась ежегодная конференция по глобальному программированию воздушных операций, утвержден план мероприятий на 2025 год.Другая часть воздушных операций - космическая. И для нее существует также отдельный ЦПО, который так и называется - "НАТО Космос". Это новый центр, штаб-квартиру должны достроить в 2025 году в Тулузе (Франция). Сотрудники занимаются разработкой космической доктрины НАТО, которую только планируют опубликовать в 2026 году. Кроме этого, сотрудники космического центра также работают над доктриной навигационной войны (Navigation Warfare, NAVWAR). Под этим подразумевают наступательные операции на коммуникации противника, защиту собственной спутниковой связи, операции радиоэлектронной борьбы.Концепция Air C2Что касается самого предмета обсуждений - некоей устаревшей доктрины - возможно, речь идет об JAGIC/ASOC. Это решение ЦПО в области воздушных операций для объединения британского Центра воздушно-космических операций (ASOC) с американским Объединенным центром интеграции "воздух-земля".Или о "перспективной концепции Air C2" (С2 - Command and Control, командование и управление. - Ред.), которая задействует все вышеуказанные подразделения Командования ВВС союзников.В этой части, действительно, еще в 2017 году, после воссоединения Крыма с Россией, натовцами были выявлены пробелы в скорости реагирования Воздушных сил, обучения, совместимости систем союзников, дефиците кадров. Об этом публично высказывались натовские генералы, писали научные статьи и предлагали способы решения проблем.Системы воздушного командования и управления позволяют НАТО управлять воздушными операциями в евроатлантическом регионе и за его пределами. Системы, по данным НАТО, охватывают 81 млн квадратных километров от самой северной точки Норвегии до Средиземного моря и от самой восточной точки Турции до Северной Атлантики.В феврале 2025 года министры обороны стран НАТО согласовали документ об обновлении интегрированной политики ПРО и ПВО Североатлантического альянса. В нем, в частности, говорится о необходимости повысить гибкость и адаптивность Air C2 под задачи противоракетной и противовоздушной обороны, обеспечить взаимодополняемость между стратегическим и тактическим уровнями, интеграции систем и т.д.А в марте 2025 года на авиабазе в Италии состоялась очередная конференция ЦПО в области воздушных сил по наступательным операциям в воздухе. Основное внимание было уделено будущей модели Air C2 и урокам, извлеченным из крупных учений НАТО.Более 30 участников обсуждали требования к планированию и проведению комплексных воздушных операций, применение самолетов 5-го поколения (F-35) и дистанционного оружия. Из обнародованной Командованием ВВС информации следует, что эксперты обсуждали вопросы повышения эффективности наземных и морских операций при поддержке авиации, точность наведения, космические и некинетические возможности. По итогам рабочие группы тестировали новые методы оптимизации воздушных операций.Украина - лаборатория войныУкраину часто называют полигоном для натовского оружия и западных технологических и тактических новинок. Украинские преподаватели национальных военных академий принимают участие в проведении так называемых "Уроков войны с Россией" в военных вузах стран НАТО. Представители НАТО на Украине приглашали в Норвегию, Болгарию, Нидерланды и Литву украинских преподавателей и инструкторов, сообщили хакеры из группировки "Берегини". В доказательство опубликован соответствующий запрос в адрес Минобороны Украины."Только за один месяц минимум 20 офицеров ВСУ отвозят учебное пособие "Уроки войны с Россией" своим партнерам в НАТО по программе развития военного образования DEEP (Defence Education Enhancement Programme). При этом за весь период, уже больше трех лет, количество офицеров перевалило за тысячу, а география распространения опыта как воевать с русскими расширилась", - комментируют хакеры.И кроме этого Украина официально принимает участие в работе двух ЦПО НАТО - воздушных операций и энергетической безопасности.Первые истребители F-16 поставили Украине в августе 2024 года. Спустя какое-то время украинская общественность задалась вопросом: почему F-16 не используют для ударов по военным целям. Тогда западные и украинские журналисты нашли ответ: потому что F-16 будут использовать только для патрулирования в связке с ПВО. Главком ВСУ Александр Сырский объяснял это проще: применять западную авиацию рискованно, поэтому ее отодвинут от линии боевого соприкосновения километров на 40.Но истина, пожалуй, находится где-то между. Те самые крупные учения НАТО, которые анализировали сотрудники ЦПО НАТО в области воздушных операций, и есть применение авиации в реальных боевых условиях на территории Украины. Учитывая огромный интерес НАТО к интеграции всего и всех буквально во все, доработкам концепции Air C2 под задачи ПРО и ПВО, подтверждаем:Из Украины действительно сделали лабораторию войны.

https://ukraina.ru/20250429/lebed-rak-i-schuka-kuda-nato-ni-tyani-vse-puti-vedut-k-voyne-1062843857.html

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эксклюзив, украина, россия, германия, александр сырский, нато, ввс, вооруженные силы украины, f-35, f-16