https://ukraina.ru/20250513/1063096958.html

Полковник Геннадий Алехин: Из-за курской авантюры ВСУ Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним

Полковник Геннадий Алехин: Из-за курской авантюры ВСУ Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним - 13.05.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Из-за курской авантюры ВСУ Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-05-13T16:42

2025-05-13T16:42

2025-05-13T16:42

эксклюзив

спецоперация

харьков

россия

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вкс

харьковская область

кладбище

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ВСУ не оставляют попыток снова вторгнуться и закрепиться на российской территории в Курской области.Накануне мобильные подразделения противника атаковали в районе населенных пунктов Тёткино и Новый путь (Глушковский район), бросив в бой пехоту, бронетехнику, инженерно-разградительные машины и реактивные установки разминирования. Однако подразделения группировки войск "Север" отразили несколько накатов противника, сдержав его натиск. Действия Украины по накоплению личного состава и техники были вскрыты заранее, для их уничтожения применялась наша авиация с ФАБ с УМПК.Враг выбрал это направление, надеясь изолировать район боевых действий за счет рельефа и подрыва мостов. Река Сейм, протекающая через эту местность, хорошо подходит для создания линии обороны. Русло реки - это широкая и глубокая природная преграда, что делает её надежной защитой от длительных попыток удержания территории. Однако для ВСУ это месторасположение, наоборот, предоставило шанс проникнуть вглубь региона. Такой дерзкий и прогнозируемый замысел противника чем-то напомнили слова из песни Владимира Высоцкого; "Ты их в дверь-они в окно!.."В наших штабах знали, что противник будет прорываться, поэтому вели комплексные работы на этом участке границы. Мы, накануне, мощно били по Конотопу, это ближайший украинский город к нашему Теткино. То есть речь шла об упреждающих ударах.По данным военных из группировки "Север", экипажи подбитых украинских инженерных машин, отступая, попытались вернуться вглубь Сумской области, но были обстреляны российскими минометами и операторами FPV-дронов. Эти действия со стороны российской армии привели к дальнейшим потерям противника.ВСУ пытаются такими атаками создать некий информационный шум. То есть прорваться какой-то группой, вывесить флаг где-то на границе, и везде раструбить, что мы, мол, снова на территории России. Поэтому все эти прорывы, в том числе в сторону Тёткино, Киев использует по полной программе в информационных целях, выдавая кратковременное присутствие за стратегический успех.При этом враг несет существенные потери в живой силе. О количестве погибших военных ВСУ, в том числе и в результате курской авантюры, свидетельствуют кладбища на юго-востоке Украины. На окраине Харькова, например, есть Безлюдовское кладбище. Его уже называют бескрайним из-за количества захоронений. Там ежедневно проходят от пяти до десяти траурных процессий. Это печальное свидетельство ожесточенных боев на харьковском и курском направлениях, в которых участвовали жители Харькова, Полтавы и Сум - как бойцы территориальной обороны, так и принудительно мобилизованные граждане.После окончания трехдневного прекращения огня, которое ВС РФ строго соблюдали, отвечая только огнем на прорывные действия ВСУ, возросла огневая активность с нашей стороны на всех направлениях, в том числе на Харьковском. Мы били по пунктам временной дислокации, узлам обороны и транспортным артериям в трёх районах Харьковской области: Изюмский, Балаклеевский, Купянский. Особенно точной и эффективной была воздушная атака на Балаклею.К данному часу наблюдается наша высокая огневая активность по Липцам, Слатино, Золочеву, Казачьей Лопани.Именно здесь противник в ответ на объявленное трёхдневное перемирие все эти дни подтягивал технику, вооружение, плотно минировал лесополосы и дороги вокруг высот под Липцами, а также участки важной дороги к Слатино. Армия России в долгу не осталась - по окончании перемирия русские войска нанесли высокоточные удары по скоплениям военной техники и живой силы ВСУ. Потери у противника серьёзные.Под Харьковом ВКС России нанесли удары по учебным базам и лагерям (Чугуев). За последние двое суток туда прибыла очередная партия наёмников и инструкторов западных стран, судя по радиоперехватам, слышна французская и польская речь в эфире. На линии Волчанск - Липцы уничтожались позиции и техника противника, пока он активно перемещался. Ни одной из групп ВСУ не удалось даже приблизиться к нашей государственной границе под Белгородом.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20250512/1063072317.html

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Кирилл Курбатов

эксклюзив, спецоперация, харьков, россия, теткино, геннадий алехин, вооруженные силы украины, вкс, харьковская область, кладбище