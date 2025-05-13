Полковник Геннадий Алехин: Из-за курской авантюры ВСУ Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним - 13.05.2025 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: Из-за курской авантюры ВСУ Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним
Полковник Геннадий Алехин: Из-за курской авантюры ВСУ Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним - 13.05.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Из-за курской авантюры ВСУ Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-05-13T16:42
2025-05-13T16:42
эксклюзив
спецоперация
харьков
россия
теткино
геннадий алехин
вооруженные силы украины
вкс
харьковская область
кладбище
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ВСУ не оставляют попыток снова вторгнуться и закрепиться на российской территории в Курской области.Накануне мобильные подразделения противника атаковали в районе населенных пунктов Тёткино и Новый путь (Глушковский район), бросив в бой пехоту, бронетехнику, инженерно-разградительные машины и реактивные установки разминирования. Однако подразделения группировки войск "Север" отразили несколько накатов противника, сдержав его натиск. Действия Украины по накоплению личного состава и техники были вскрыты заранее, для их уничтожения применялась наша авиация с ФАБ с УМПК.Враг выбрал это направление, надеясь изолировать район боевых действий за счет рельефа и подрыва мостов. Река Сейм, протекающая через эту местность, хорошо подходит для создания линии обороны. Русло реки - это широкая и глубокая природная преграда, что делает её надежной защитой от длительных попыток удержания территории. Однако для ВСУ это месторасположение, наоборот, предоставило шанс проникнуть вглубь региона. Такой дерзкий и прогнозируемый замысел противника чем-то напомнили слова из песни Владимира Высоцкого; "Ты их в дверь-они в окно!.."В наших штабах знали, что противник будет прорываться, поэтому вели комплексные работы на этом участке границы. Мы, накануне, мощно били по Конотопу, это ближайший украинский город к нашему Теткино. То есть речь шла об упреждающих ударах.По данным военных из группировки "Север", экипажи подбитых украинских инженерных машин, отступая, попытались вернуться вглубь Сумской области, но были обстреляны российскими минометами и операторами FPV-дронов. Эти действия со стороны российской армии привели к дальнейшим потерям противника.ВСУ пытаются такими атаками создать некий информационный шум. То есть прорваться какой-то группой, вывесить флаг где-то на границе, и везде раструбить, что мы, мол, снова на территории России. Поэтому все эти прорывы, в том числе в сторону Тёткино, Киев использует по полной программе в информационных целях, выдавая кратковременное присутствие за стратегический успех.При этом враг несет существенные потери в живой силе. О количестве погибших военных ВСУ, в том числе и в результате курской авантюры, свидетельствуют кладбища на юго-востоке Украины. На окраине Харькова, например, есть Безлюдовское кладбище. Его уже называют бескрайним из-за количества захоронений. Там ежедневно проходят от пяти до десяти траурных процессий. Это печальное свидетельство ожесточенных боев на харьковском и курском направлениях, в которых участвовали жители Харькова, Полтавы и Сум - как бойцы территориальной обороны, так и принудительно мобилизованные граждане.После окончания трехдневного прекращения огня, которое ВС РФ строго соблюдали, отвечая только огнем на прорывные действия ВСУ, возросла огневая активность с нашей стороны на всех направлениях, в том числе на Харьковском. Мы били по пунктам временной дислокации, узлам обороны и транспортным артериям в трёх районах Харьковской области: Изюмский, Балаклеевский, Купянский. Особенно точной и эффективной была воздушная атака на Балаклею.К данному часу наблюдается наша высокая огневая активность по Липцам, Слатино, Золочеву, Казачьей Лопани.Именно здесь противник в ответ на объявленное трёхдневное перемирие все эти дни подтягивал технику, вооружение, плотно минировал лесополосы и дороги вокруг высот под Липцами, а также участки важной дороги к Слатино. Армия России в долгу не осталась - по окончании перемирия русские войска нанесли высокоточные удары по скоплениям военной техники и живой силы ВСУ. Потери у противника серьёзные.Под Харьковом ВКС России нанесли удары по учебным базам и лагерям (Чугуев). За последние двое суток туда прибыла очередная партия наёмников и инструкторов западных стран, судя по радиоперехватам, слышна французская и польская речь в эфире. На линии Волчанск - Липцы уничтожались позиции и техника противника, пока он активно перемещался. Ни одной из групп ВСУ не удалось даже приблизиться к нашей государственной границе под Белгородом.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250512/1063072317.html
харьков
россия
теткино
харьковская область
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Кирилл Курбатов
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эксклюзив, спецоперация, харьков, россия, теткино, геннадий алехин, вооруженные силы украины, вкс, харьковская область, кладбище
Эксклюзив, Спецоперация, Харьков, Россия, Теткино, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, ВКС, Харьковская область, кладбище

Полковник Геннадий Алехин: Из-за курской авантюры ВСУ Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним

16:42 13.05.2025
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© Украина.ру
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Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
ВСУ не оставляют попыток снова вторгнуться и закрепиться на российской территории в Курской области.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Накануне мобильные подразделения противника атаковали в районе населенных пунктов Тёткино и Новый путь (Глушковский район), бросив в бой пехоту, бронетехнику, инженерно-разградительные машины и реактивные установки разминирования. Однако подразделения группировки войск "Север" отразили несколько накатов противника, сдержав его натиск. Действия Украины по накоплению личного состава и техники были вскрыты заранее, для их уничтожения применялась наша авиация с ФАБ с УМПК.
Враг выбрал это направление, надеясь изолировать район боевых действий за счет рельефа и подрыва мостов. Река Сейм, протекающая через эту местность, хорошо подходит для создания линии обороны. Русло реки - это широкая и глубокая природная преграда, что делает её надежной защитой от длительных попыток удержания территории. Однако для ВСУ это месторасположение, наоборот, предоставило шанс проникнуть вглубь региона. Такой дерзкий и прогнозируемый замысел противника чем-то напомнили слова из песни Владимира Высоцкого; "Ты их в дверь-они в окно!.."
В наших штабах знали, что противник будет прорываться, поэтому вели комплексные работы на этом участке границы. Мы, накануне, мощно били по Конотопу, это ближайший украинский город к нашему Теткино. То есть речь шла об упреждающих ударах.
По данным военных из группировки "Север", экипажи подбитых украинских инженерных машин, отступая, попытались вернуться вглубь Сумской области, но были обстреляны российскими минометами и операторами FPV-дронов. Эти действия со стороны российской армии привели к дальнейшим потерям противника.
ВСУ пытаются такими атаками создать некий информационный шум. То есть прорваться какой-то группой, вывесить флаг где-то на границе, и везде раструбить, что мы, мол, снова на территории России. Поэтому все эти прорывы, в том числе в сторону Тёткино, Киев использует по полной программе в информационных целях, выдавая кратковременное присутствие за стратегический успех.
При этом враг несет существенные потери в живой силе. О количестве погибших военных ВСУ, в том числе и в результате курской авантюры, свидетельствуют кладбища на юго-востоке Украины. На окраине Харькова, например, есть Безлюдовское кладбище. Его уже называют бескрайним из-за количества захоронений. Там ежедневно проходят от пяти до десяти траурных процессий. Это печальное свидетельство ожесточенных боев на харьковском и курском направлениях, в которых участвовали жители Харькова, Полтавы и Сум - как бойцы территориальной обороны, так и принудительно мобилизованные граждане.
После окончания трехдневного прекращения огня, которое ВС РФ строго соблюдали, отвечая только огнем на прорывные действия ВСУ, возросла огневая активность с нашей стороны на всех направлениях, в том числе на Харьковском. Мы били по пунктам временной дислокации, узлам обороны и транспортным артериям в трёх районах Харьковской области: Изюмский, Балаклеевский, Купянский. Особенно точной и эффективной была воздушная атака на Балаклею.
К данному часу наблюдается наша высокая огневая активность по Липцам, Слатино, Золочеву, Казачьей Лопани.
Именно здесь противник в ответ на объявленное трёхдневное перемирие все эти дни подтягивал технику, вооружение, плотно минировал лесополосы и дороги вокруг высот под Липцами, а также участки важной дороги к Слатино. Армия России в долгу не осталась - по окончании перемирия русские войска нанесли высокоточные удары по скоплениям военной техники и живой силы ВСУ. Потери у противника серьёзные.
Под Харьковом ВКС России нанесли удары по учебным базам и лагерям (Чугуев). За последние двое суток туда прибыла очередная партия наёмников и инструкторов западных стран, судя по радиоперехватам, слышна французская и польская речь в эфире. На линии Волчанск - Липцы уничтожались позиции и техника противника, пока он активно перемещался. Ни одной из групп ВСУ не удалось даже приблизиться к нашей государственной границе под Белгородом.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Курской и Сумской областей
Карта Белгородской и Харьковской областей
Кирилл Копылов (СВО) - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Вчера, 18:36
Военный историк Кирилл Копылов: С ВСУ в Сумской области произошло то, что они сами себе напророчилиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал Кирилл Копылов - историк, автор нескольких книг о Первой мировой войне, с которой часто сравнивают СВО. Его комментарий сопровождается картами
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ЭксклюзивСпецоперацияХарьковРоссияТеткиноГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныВКСХарьковская областькладбище
 
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Заголовок открываемого материала
16:42Полковник Геннадий Алехин: Из-за курской авантюры ВСУ Безлюдовское кладбище в Харькове стало бескрайним
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