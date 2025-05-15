Российско-украинские переговоры в Стамбуле полны неясностей из-за отсутствия Путина - Guardian
© POOL
Неясно, в каком формате и когда могут пройти назначенные на 15 мая в Стамбуле могут российско-украинские переговоры. Об этом сообщает британская Guardian
Возле президентского дворца Долмабахче в Стамбуле собралась большая толпа представителей СМИ, однако никаких признаков каких-либо переговорных групп не наблюдается, сообщило издание. В этом дворце российско-украинские переговоры велись в 2022 году.
Объективы камер турецких, российских и польских новостных каналов направлены на величественную деревянную дверь и печать президента Турции, которые отмечают вход во дворцовый двор, расположенный рядом с величественным зданием османской эпохи, где сегодня, как ожидается, пройдут переговоры.
"Однако поскольку российского лидера Владимира Путина больше не ждут в Турции для участия в этом раунде переговоров о возможном прекращении огня на Украине, неясно, каким может быть возможный результат сегодняшних переговоров или даже как могут выглядеть переговоры в Стамбуле", - сказано в публикации.
В воскресенье 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле прямые переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. После этого Владимир Зеленский заявил, что он будет ждать российского президента в Стамбуле.
"Вместо этого Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, на фоне сообщений о том, что он примет решение об отправке делегации в Стамбул после встречи", - отметило издание.
Оно также напомнило, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам в Москве вчера вечером, что Владимир Путин провёл совещание по подготовке делегации к переговорам вместе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, министром обороны Андреем Белоусовым, начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым, секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу и главой Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александром Бортниковым. Несколько их заместителей прибыли в Стамбул и, как ожидается, появятся сегодня во дворце Долмабахче, сказано в публикации.
Британскому изданию также стало известно, что Советник британского премьера сориентирует Зеленского по переговорам в Турции
Подписывайся на