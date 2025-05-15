https://ukraina.ru/20250515/rossiysko-ukrainskie-peregovory-v-stambule-polny-neyasnostey-iz-za-otsutstviya-putina----guardian-1063143416.html

Российско-украинские переговоры в Стамбуле полны неясностей из-за отсутствия Путина - Guardian

Российско-украинские переговоры в Стамбуле полны неясностей из-за отсутствия Путина - Guardian - 15.05.2025 Украина.ру

Российско-украинские переговоры в Стамбуле полны неясностей из-за отсутствия Путина - Guardian

Неясно, в каком формате и когда могут пройти назначенные на 15 мая в Стамбуле могут российско-украинские переговоры. Об этом сообщает британская Guardian

2025-05-15T12:02

2025-05-15T12:02

2025-05-15T12:02

новости

стамбул

турция

украина

владимир путин

владимир зеленский

дмитрий песков

переговоры

переговоры по украине 2025

новости переговоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/0f/1063141316_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d23d9fef8375e5f5bdd8397b67fd4b07.jpg

Возле президентского дворца Долмабахче в Стамбуле собралась большая толпа представителей СМИ, однако никаких признаков каких-либо переговорных групп не наблюдается, сообщило издание. В этом дворце российско-украинские переговоры велись в 2022 году.Объективы камер турецких, российских и польских новостных каналов направлены на величественную деревянную дверь и печать президента Турции, которые отмечают вход во дворцовый двор, расположенный рядом с величественным зданием османской эпохи, где сегодня, как ожидается, пройдут переговоры.В воскресенье 11 мая президент России Владимир Путин выступил с предложением начать 15 мая в Стамбуле прямые переговоры по урегулированию вооружённого конфликта на Украине. После этого Владимир Зеленский заявил, что он будет ждать российского президента в Стамбуле.Оно также напомнило, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил журналистам в Москве вчера вечером, что Владимир Путин провёл совещание по подготовке делегации к переговорам вместе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, министром обороны Андреем Белоусовым, начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым, секретарем Совета безопасности Сергеем Шойгу и главой Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александром Бортниковым. Несколько их заместителей прибыли в Стамбул и, как ожидается, появятся сегодня во дворце Долмабахче, сказано в публикации.Ранее Трамп призвал Киев немедленно согласиться на переговоры с РФБританскому изданию также стало известно, что Советник британского премьера сориентирует Зеленского по переговорам в Турции

стамбул

турция

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, стамбул, турция, украина, владимир путин, владимир зеленский, дмитрий песков, переговоры, переговоры по украине 2025, новости переговоров, новости о переговорах россии и украины, сво, международные отношения, международная политика