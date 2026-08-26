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Британцы "заразили" ВСУ нечистоплотными практиками Запада в Азии и Африке — Мирошник

Британцы "заразили" ВСУ нечистоплотными практиками Запада в Азии и Африке — Мирошник - 26.08.2026 Украина.ру

Британцы "заразили" ВСУ нечистоплотными практиками Запада в Азии и Африке — Мирошник

Особой методичностью подхода по "натаскиванию" боевиков киевского режима на "нечистоплотные" террористические методы ведения войны отличаются британцы, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом утром 26 августа пишет РИА Новости

2026-08-26T07:44

2026-08-26T07:44

2026-08-26T07:45

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Дипломат напомнил агентству, что ВСУ в ходе боевых действий постоянной используют нечистоплотные методы и террористические практики, которые применялись в Африке и Азии, в частности, в Афганистане."Буквально с первых дней военных действий главными переносчиками инфекции использования террористических практик были инструкторы, которые участвовали в африканских, азиатских конфликтах. Там они собирают практики, с которыми воевали, например, в Афганистане, и везут сюда для того, чтобы передавать опыт ведения нечистоплотной войны ВСУ", — рассказал Мирошник.Он подчеркнул, что тактикой повторных ударов с киевскими неонацистами поделились именно иностранные инструкторы сил специального назначения. При этом особой методичностью подхода отличаются именно "спецы" Соединённого Королевства."Британцы составляют кондуиты, в которых описываются практики и насколько они эффективны. Всё детально описано и используется для подготовки новых кадров, которые используются как диверсанты, террористы для организации террористических действий", — уточнил посол.От британцев не отстают американские военные и сотрудники частных военных компаний, которые приобрели печальную известность из-за нарушения прав человека и преступлений в Афганистане и Ираке. В том числе — из-за пыток заключённых в тюрьме "Абу-Грейб".В мае Мирошник обнародовал данные о пытках российских военнопленных методами афганской и иракской кампаний, с использованием воды и электричества.25 августа посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник представил еженедельный доклад, в котором детально описал жестокие атаки украинских формирований на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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