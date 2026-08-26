Операторы БПЛА уничтожили "дроны-ждуны" на Добропольском направлении - 26.08.2026 Украина.ру
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Операторы БПЛА уничтожили "дроны-ждуны" на Добропольском направлении
Операторы БПЛА уничтожили "дроны-ждуны" на Добропольском направлении - 26.08.2026 Украина.ру
Операторы БПЛА уничтожили "дроны-ждуны" на Добропольском направлении
Бойцы войск беспилотных систем уничтожили на Добропольском направлении десять затаившихся в засаде ударных дронов ВСУ. Об этом утром 26 августа сообщили в Минобороны РФ
2026-08-26T08:22
2026-08-26T08:22
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спецоперация
бпла
беспилотники
дроны
доброполье
всу
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Формирования киевского режима регулярно применяют тактику так называемых "дронов-ждунов", когда беспилотники выдвигаются в заданный район, совершают посадку и ожидают появления цели для нанесения удара."В ходе ведения воздушной разведки на Добропольском направлении операторами беспилотных летательных аппаратов подразделения войск беспилотных систем 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" выявлены и уничтожены десять ударных дронов противника, находившихся в состоянии ожидания цели", — говорится в сообщении.В ведомстве рассказали, что такие дроны, в зависимости от модификации и ёмкости аккумулятора, способны находиться в режиме ожидания от нескольких часов до двух недель."При появлении цели время подлета для поражения составляет 30-40 секунд", — уточнили в Минобороны.Лишив ВСУ этих дронов бойцы "снизили угрозу для российских штурмовых подразделений и групп материально-технического обеспечения".Подробнее о тенденциях в развитии военных беспилотников - в публикации "ИИ нужен там, где нет оператора": эксперт о тактических дронах и роботах на фронте.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Россия, ВС РФ, СВО, Спецоперация, БПЛА, беспилотники, дроны, Доброполье, ВСУ, потери ВСУ, война на Украине, новости СВО, Вооруженные силы Украины, Минобороны РФ

Операторы БПЛА уничтожили "дроны-ждуны" на Добропольском направлении

08:22 26.08.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА группировки войск "Север" на Харьковском направлении
Боевая работа расчета БПЛА группировки войск Север на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Бойцы войск беспилотных систем уничтожили на Добропольском направлении десять затаившихся в засаде ударных дронов ВСУ. Об этом утром 26 августа сообщили в Минобороны РФ
Формирования киевского режима регулярно применяют тактику так называемых "дронов-ждунов", когда беспилотники выдвигаются в заданный район, совершают посадку и ожидают появления цели для нанесения удара.
"В ходе ведения воздушной разведки на Добропольском направлении операторами беспилотных летательных аппаратов подразделения войск беспилотных систем 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" выявлены и уничтожены десять ударных дронов противника, находившихся в состоянии ожидания цели", — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что такие дроны, в зависимости от модификации и ёмкости аккумулятора, способны находиться в режиме ожидания от нескольких часов до двух недель.
"При появлении цели время подлета для поражения составляет 30-40 секунд", — уточнили в Минобороны.
Лишив ВСУ этих дронов бойцы "снизили угрозу для российских штурмовых подразделений и групп материально-технического обеспечения".
Подробнее о тенденциях в развитии военных беспилотников - в публикации "ИИ нужен там, где нет оператора": эксперт о тактических дронах и роботах на фронте.
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