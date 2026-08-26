https://ukraina.ru/20260826/operatory-bpla-unichtozhili-drony-zhduny-na-dobropolskom-napravlenii-1082799752.html

Операторы БПЛА уничтожили "дроны-ждуны" на Добропольском направлении

Операторы БПЛА уничтожили "дроны-ждуны" на Добропольском направлении - 26.08.2026 Украина.ру

Операторы БПЛА уничтожили "дроны-ждуны" на Добропольском направлении

Бойцы войск беспилотных систем уничтожили на Добропольском направлении десять затаившихся в засаде ударных дронов ВСУ. Об этом утром 26 августа сообщили в Минобороны РФ

2026-08-26T08:22

2026-08-26T08:22

2026-08-26T08:22

украина.ру

россия

вс рф

сво

спецоперация

бпла

беспилотники

дроны

доброполье

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/11/1082545187_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4d7cd699d24c6979af65125f12e1acc7.jpg

Формирования киевского режима регулярно применяют тактику так называемых "дронов-ждунов", когда беспилотники выдвигаются в заданный район, совершают посадку и ожидают появления цели для нанесения удара."В ходе ведения воздушной разведки на Добропольском направлении операторами беспилотных летательных аппаратов подразделения войск беспилотных систем 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской армии группировки войск "Центр" выявлены и уничтожены десять ударных дронов противника, находившихся в состоянии ожидания цели", — говорится в сообщении.В ведомстве рассказали, что такие дроны, в зависимости от модификации и ёмкости аккумулятора, способны находиться в режиме ожидания от нескольких часов до двух недель."При появлении цели время подлета для поражения составляет 30-40 секунд", — уточнили в Минобороны.Лишив ВСУ этих дронов бойцы "снизили угрозу для российских штурмовых подразделений и групп материально-технического обеспечения".Подробнее о тенденциях в развитии военных беспилотников - в публикации "ИИ нужен там, где нет оператора": эксперт о тактических дронах и роботах на фронте.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

доброполье

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, россия, вс рф, сво, спецоперация, бпла, беспилотники, дроны, доброполье, всу, потери всу, война на украине, новости сво, вооруженные силы украины, минобороны рф